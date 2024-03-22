TV yayın akışı 22 Mart Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 22 Mart Cuma günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 22 Mart Cuma TV rehberi...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Arka Sokaklar
NOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Gaddar
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Kızılcık Şerbeti
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Yalı Çapkını
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 Survivor All Star 2024
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Kara Ağaç Destanı
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Ateş Kuşları
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:45 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Camdaki Kız
12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı
13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Üç Kız Kardeş
02:00 İnci Taneleri
03:30 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
05:50 Arda'nın Ramazan Mutfağı
NOW YAYIN AKIŞI
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Fatih Savaş İle Ramazan Sohbetleri
12:45 Sahrap Soysal İle Ramazan Sofrası
13:45 En Hamarat Benim
16:00 Gaddar
19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
20:00 Gaddar
23:45 Orta Sayfa
01:45 Korkma Ben Yanındayım
03:45 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri
05:45 İnadına Aşk
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
00:15 Sandık Kokusu
03:00 Bahar
05:30 Yeni Gelin
ATV YAYIN AKIŞI
06:20 Mevlid ve Süleyman Çelebi
06:50 Kuruluş Osman
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
18:50 ATV Ana Haber
19:05 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar
20:00 Ateş Kuşları
00:20 Aldatmak
02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Erkenci Kuş
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Yalı Çapkını
20:00 Yalı Çapkını
00:30 Yerli Dizi Tekrarı
02:30 Aramızda Kalsın
04:30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
05:45 Söz
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:15 8’de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:15 Survivor All Star 2024
12:00 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
14:00 Survivor Ekstra
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star 2024
00:45 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular
01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
04:00 Oynat Bakalım
05:00 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:30 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:30 Benim Adım Melek
09:00 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:10 Kül Masalı
16:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
18:10 Ramazan Sevinci
19:30 Ana Haber
20:00 İddiaların Aksine
20:05 Kara Ağaç Destanı
23:40 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu
01:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
02:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
03:50 Sahur Bereketi
05:30 Kapanış
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