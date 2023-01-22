TV yayın akışı 22 Ocak Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Yargı

FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Taçsız Prenses

STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Çok Güzel Hareketler 2

SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Güzel Günler

TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 Survivor 2023

TRT 1 YAYIN AKIŞI 21:00 Teşkilat

ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Kim Milyoner Olmak İster?