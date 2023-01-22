TV yayın akışı 22 Ocak Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
22 Ocak 2023 Pazar, 10:22
<p>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI    20:00  Yargı</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI        20:00 Taçsız Prenses</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI      20:00 Çok Güzel Hareketler 2</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI        20:00 Güzel Günler </p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI              20:00 Survivor 2023</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI           21:00 Teşkilat</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI              20:00 Kim Milyoner Olmak İster?</p>

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI    20:00  Yargı

FOX TV YAYIN AKIŞI        20:00 Taçsız Prenses

STAR TV YAYIN AKIŞI      20:00 Çok Güzel Hareketler 2

SHOW TV YAYIN AKIŞI        20:00 Güzel Günler 

TV8 YAYIN AKIŞI              20:00 Survivor 2023

TRT 1 YAYIN AKIŞI           21:00 Teşkilat

ATV YAYIN AKIŞI              20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

<h3>KANAL D YAYIN AKIŞI</h3> <p>06:00 Sihirli Annem</p> <p>09:20 Set Ekstra</p> <p>09:45 Magazin D Pazar</p> <p>13:00 Arda ile Omuz Omuza</p> <p>14:00 Yargı</p> <p>16:00 Üç Kız Kardeş</p> <p>18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu</p> <p>20:00 Yargı</p> <p>00:15 Üç Kız Kardeş</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:00 Sihirli Annem

09:20 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Arda ile Omuz Omuza

14:00 Yargı

16:00 Üç Kız Kardeş

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yargı

00:15 Üç Kız Kardeş

<h3>FOX TV YAYIN AKIŞI</h3> <p>08:30 Çalar Saat Hafta Sonu</p> <p>11:15 Ekonomi Arası</p> <p>11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi</p> <p>13:00 Taçsız Prenses</p> <p>16:45 Recep İvedik 5</p> <p>19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu</p> <p>20:00 Taçsız Prenses </p> <p>22:45 Yasak Elma</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13:00 Taçsız Prenses

16:45 Recep İvedik 5

19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Taçsız Prenses 

22:45 Yasak Elma

<h3>STAR TV YAYIN AKIŞI</h3> <p>06:30 Çöp Adam</p> <p>09:00 Meltem Demir İle Hanımeli</p> <p>10:00 En Güzel Bölüm</p> <p>10:45 İdil Yazar ile Keyifli Tarifler</p> <p>11:00 Tülin Şahin ile Moda</p> <p>12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk</p> <p>16:00 Ömer </p> <p>18:15 Star Haber</p> <p>19:00 Çok Güzel Hareketler 2</p> <p>20:00 Çok Güzel Hareketler 2</p> <p>23:15 Çöp Adam</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:30 Çöp Adam

09:00 Meltem Demir İle Hanımeli

10:00 En Güzel Bölüm

10:45 İdil Yazar ile Keyifli Tarifler

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

16:00 Ömer 

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:15 Çöp Adam

<h3>SHOW TV YAYIN AKIŞI</h3> <p>08:00 Karaoğlan Geliyor</p> <p>10:00 Pazar Sürprizi</p> <p>13:00 Bir Şansım Olsa</p> <p>14:30 Kızılcık Şerbeti</p> <p>16:15 Şabaniye</p> <p>18:25 Hafta Sonu Ana Haber</p> <p>20:00 Güzel Günler </p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Karaoğlan Geliyor

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Kızılcık Şerbeti

16:15 Şabaniye

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güzel Günler 

<h3>TV8 YAYIN AKIŞI</h3> <p>08:30 Türkiye'nin Doktorları </p> <p>10:00 Kasabadaki Yabancı</p> <p>14:00 Survivor Panaroma</p> <p>18:00 Recep İvedik 6 </p> <p>20:00 Survivor 2023</p> <p>00:15 Survivor Ekstra</p> <p>01:30 Sıfırıncı Gün</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

08:30 Türkiye'nin Doktorları 

10:00 Kasabadaki Yabancı

14:00 Survivor Panaroma

18:00 Recep İvedik 6 

20:00 Survivor 2023

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Sıfırıncı Gün

<h3>TRT 1 YAYIN AKIŞI</h3> <p>05:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı</p> <p>05:25 Ege'nin Hamsisi</p> <p>08:30 Uyanış: Büyük Selçuklu</p> <p>11:45 Enine Boyuna</p> <p>13:00 Şehrime Hoş Geldiniz</p> <p>13:30 Makas</p> <p>15:10 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı</p> <p>18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>20:00 Teşkilat</p> <p>23:45 3'te 3</p> <p>01:05 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:25 Ege'nin Hamsisi

08:30 Uyanış: Büyük Selçuklu

11:45 Enine Boyuna

13:00 Şehrime Hoş Geldiniz

13:30 Makas

15:10 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı

18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat

23:45 3'te 3

01:05 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı

<h3>ATV YAYIN AKIŞI</h3> <p>07:30 ATV'de Hafta Sonu</p> <p>10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet</p> <p>11:30 Dizi TV</p> <p>12:15 Ateş Kuşları </p> <p>15:45 Kardeşlerim</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00  Kim Milyoner Olmak İster?</p>

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:30 Dizi TV

12:15 Ateş Kuşları 

15:45 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00  Kim Milyoner Olmak İster?

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