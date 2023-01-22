TV yayın akışı 22 Ocak Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Yargı
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Taçsız Prenses
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Çok Güzel Hareketler 2
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Güzel Günler
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 Survivor 2023
TRT 1 YAYIN AKIŞI 21:00 Teşkilat
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:00 Sihirli Annem
09:20 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Arda ile Omuz Omuza
14:00 Yargı
16:00 Üç Kız Kardeş
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yargı
00:15 Üç Kız Kardeş
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13:00 Taçsız Prenses
16:45 Recep İvedik 5
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Taçsız Prenses
22:45 Yasak Elma
STAR TV YAYIN AKIŞI
06:30 Çöp Adam
09:00 Meltem Demir İle Hanımeli
10:00 En Güzel Bölüm
10:45 İdil Yazar ile Keyifli Tarifler
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
16:00 Ömer
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:15 Çöp Adam
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Karaoğlan Geliyor
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Kızılcık Şerbeti
16:15 Şabaniye
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güzel Günler
TV8 YAYIN AKIŞI
08:30 Türkiye'nin Doktorları
10:00 Kasabadaki Yabancı
14:00 Survivor Panaroma
18:00 Recep İvedik 6
20:00 Survivor 2023
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Sıfırıncı Gün
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:25 Ege'nin Hamsisi
08:30 Uyanış: Büyük Selçuklu
11:45 Enine Boyuna
13:00 Şehrime Hoş Geldiniz
13:30 Makas
15:10 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı
18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
23:45 3'te 3
01:05 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:30 Dizi TV
12:15 Ateş Kuşları
15:45 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
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