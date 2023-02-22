TV yayın akışı 22 Şubat Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Haftayı ortaladığımız çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 22 Şubat Çarşamba günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 O Kız
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 7.Koğuştaki Mucize
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Kılıç Savaşları 2
STAR TV YAYIN AKIŞI 18:15 Star Haber
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 Survivor 2023
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Kesişme: İyi ki Varsın Eren
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Kuruluş Osman /Tekrar
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Asi
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:30 Hayat Şarkısı
13:30 Yargı
16:15 Aşk ve Umut
17:30 Hicran
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 O Kız
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:45 İlker Karagöz'le Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:45 Taçsız Prenses
15:00 Yasak Elma
17:00 Yalnız Kalpler
18:15 18.Saat
19:00 Selçuk Tepeli İle FOX Ana Haber
20:00 7.Koğuştaki Mucize
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Star - NTV Ortak Yayın
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
17:30 Dünden Sonra Yarından Önce
18:15 Star Haber
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Aziz
09:00 Bu Sabah
11:00 Bir Şansım Olsa
12:00 Kızılcık Şerbeti
15:00 Didem Arslan'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kılıç Savaşları 2
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8'de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
10:30 Müge ve Gülşen'le İkinci Sayfa
12:00 Kırmızı Oda
20:00 Survivor 2023
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:30 Vuslat
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
12:15 Yürek Çıkmazı
14:30 Adını Sen Koy
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kesişme: İyi ki Varsın Eren
ATV YAYIN AKIŞI
06:00 Hercai
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Ateş Kuşları
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman /Tekrar
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