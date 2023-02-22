TV yayın akışı 22 Şubat Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
22 Şubat 2023 Çarşamba, 10:40
<p>Haftayı ortaladığımız çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 22 Şubat Çarşamba günü tv yayın akışı...</p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 O Kız</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI        20:00 7.Koğuştaki Mucize</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI    20:00 Kılıç Savaşları 2</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI     18:15 Star Haber</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI              20:00 Survivor 2023</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI           20:00 Kesişme: İyi ki Varsın Eren</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI              20:00 Kuruluş Osman /Tekrar</p>

Haftayı ortaladığımız çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 22 Şubat Çarşamba günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 O Kız

FOX TV YAYIN AKIŞI        20:00 7.Koğuştaki Mucize

SHOW TV YAYIN AKIŞI    20:00 Kılıç Savaşları 2

STAR TV YAYIN AKIŞI     18:15 Star Haber

TV8 YAYIN AKIŞI              20:00 Survivor 2023

TRT 1 YAYIN AKIŞI           20:00 Kesişme: İyi ki Varsın Eren

ATV YAYIN AKIŞI              20:00 Kuruluş Osman /Tekrar

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Asi</p> <p>09:00 Neler Oluyor Hayatta?</p> <p>11:30 Hayat Şarkısı</p> <p>13:30 Yargı</p> <p>16:15 Aşk ve Umut</p> <p>17:30 Hicran</p> <p>18:40 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 O Kız</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Asi

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:30 Hayat Şarkısı

13:30 Yargı

16:15 Aşk ve Umut

17:30 Hicran

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 O Kız

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:45 İlker Karagöz'le Çalar Saat</p> <p>10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün</p> <p>12:45 Taçsız Prenses</p> <p>15:00 Yasak Elma</p> <p>17:00 Yalnız Kalpler</p> <p>18:15 18.Saat</p> <p>19:00 Selçuk Tepeli İle FOX Ana Haber</p> <p>20:00 7.Koğuştaki Mucize</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 İlker Karagöz'le Çalar Saat

10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:45 Taçsız Prenses

15:00 Yasak Elma

17:00 Yalnız Kalpler

18:15 18.Saat

19:00 Selçuk Tepeli İle FOX Ana Haber

20:00 7.Koğuştaki Mucize

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Star - NTV Ortak Yayın</p> <p>09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde</p> <p>16:00 Söz</p> <p>17:30 Dünden Sonra Yarından Önce</p> <p>18:15 Star Haber</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Star - NTV Ortak Yayın

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

17:30 Dünden Sonra Yarından Önce

18:15 Star Haber

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Aziz</p> <p>09:00 Bu Sabah</p> <p>11:00 Bir Şansım Olsa</p> <p>12:00 Kızılcık Şerbeti</p> <p>15:00 Didem Arslan'la Vazgeçme </p> <p>18:45 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Kılıç Savaşları 2</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aziz

09:00 Bu Sabah

11:00 Bir Şansım Olsa

12:00 Kızılcık Şerbeti

15:00 Didem Arslan'la Vazgeçme 

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kılıç Savaşları 2

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:15 8'de Sağlık</p> <p>08:30 Doğduğun Ev Kaderindir</p> <p>10:30 Müge ve Gülşen'le İkinci Sayfa</p> <p>12:00 Kırmızı Oda</p> <p>20:00 Survivor 2023</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

10:30 Müge ve Gülşen'le İkinci Sayfa

12:00 Kırmızı Oda

20:00 Survivor 2023

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı</p> <p>06:30 Vuslat</p> <p>10:30 Alişan İle Hayata Gülümse</p> <p>12:15 Yürek Çıkmazı</p> <p>14:30 Adını Sen Koy</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>19:55 İddiaların Aksine</p> <p>20:00 Kesişme: İyi ki Varsın Eren</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:30 Vuslat

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

12:15 Yürek Çıkmazı

14:30 Adını Sen Koy

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kesişme: İyi ki Varsın Eren

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Hercai</p> <p>08:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert</p> <p>13:00 ATV Gün Ortası</p> <p>14:00 Ateş Kuşları</p> <p>16:00 Esra Erol'da</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Kuruluş Osman /Tekrar</p>

ATV YAYIN AKIŞI

06:00 Hercai

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Ateş Kuşları

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman /Tekrar

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