TV yayın akışı 22 Temmuz Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 22 Temmuz Cumartesi günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Ya Çok Seversen
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Yaz Şarkısı
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Güldür Güldür Show
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Yalı Çapkını
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye All Star
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Sen Türkülerini Söyle
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Buz Devri 2: Erime Başlıyor
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10:00 Ekonomi Arası
10:05 Memet Özer İle Mutfakta
11:00 Kısmet
13:00 Su Koruyucuları Geleceğin Beşlisi
15:00 En Güzel Dönüşüm
16:30 Yaz Şarkısı
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yaz Şarkısı
22:45 Kısmet
01:45 Yasak Elma
03:30 Aşk Yeniden
06:00 Her Yerde Sen
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Veda Mektubu
15:45 Dönence
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Ya Çok Seversen
23:15 Çıkmaz
01:15 Çıkmaz
02:45 Poyraz Karayel
04:00 Müzik Arası
05:00 Kavak Yelleri
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:00 Yeşil Vadi'nin Kızı
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Tarkan Gümüş Eyer
14:30 Evlidir Ne Yapsa Yeridir
16:30 Cafer'in Çilesi
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Çarşı Pazar
01:45 Yeşil Vadi'nin Kızı
03:45 Aşk Laftan Anlamaz
STAR TV YAYIN AKIŞI
06:00 Sefirin Kızı
07:00 Sefirin Kızı
08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi
09:00 Lezzet Rotası
10:00 Patlat Kazan
12:00 Patlat Kazan
14:00 Kiralık Aşk
16:00 Sefirin Kızı
19:00 Star Haber
20:00 Yalı Çapkını
23:00 Ercan Saatçi ile Çok Akustik
02:45 Aramızda Kalsın
04:30 Kiralık Aşk
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Tuzak
07:30 Türkiye'nin Doktorları
09:00 Kırmızı Oda
10:00 Gazete Magazin
12:45 Ali Yeşilırmak ve Dostları
13:45 Fakir: Bir Hint Fakirinin Olağanüstü Yolculuğu
15:45 Prangalı Mahkum
17:45 MasterChef Türkiye All Star
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Gazete Magazin
02:00 Fakir: Bir Hint Fakirinin Olağanüstü Yolculuğu
03:30 Kırmızı Oda
04:30 Tuzak
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:45 Şehirden Uzakta
07:00 Aslan Ailem
10:00 Hayallerin Peşinde
11:15 Kendi Düşen Ağlamaz
14:45 Benim Güzel Ailem
18:00 Biraz Kül Biraz Duman
19:00 Ana Haber
20:00 Sen Türkülerini Söyle
22:45 Pelin Çift ile Gündem Ötesi
00:00 Pelin Çift ile Gündem Ötesi Artı
00:15 Kendi Düşen Ağlamaz
03:00 Benim Güzel Ailem
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Ateş Kuşları
10:00 Güzel ve Çirkin
12:00 Akıncı
12:20 Akıncı
13:00 Vermem Seni Ellere
16:40 Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti
19:00 atv Ana Haber
20:00 Buz Devri 2: Erime Başlıyor
21:50 Los Angeles'ta Gizli Görev
23:50 Marslı
02:30 Üvey Anne
05:30 Bir Küçük Gün Işığı
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