TV yayın akışı 22 Temmuz Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
22 Temmuz 2023 Cumartesi, 10:37
<p>Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 22 Temmuz Cumartesi günü tv yayın akışı...</p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Ya Çok Seversen</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Yaz Şarkısı</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Güldür Güldür Show</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Yalı Çapkını</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI        20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Sen Türkülerini Söyle</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Buz Devri 2: Erime Başlıyor</p>

Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 22 Temmuz Cumartesi günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Ya Çok Seversen

FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Yaz Şarkısı

SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Yalı Çapkını

TV8 YAYIN AKIŞI        20:00 MasterChef Türkiye All Star

TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Sen Türkülerini Söyle

ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Buz Devri 2: Erime Başlıyor

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>08:30 Çalar Saat Hafta Sonu</p> <p>10:00 Ekonomi Arası</p> <p>10:05 Memet Özer İle Mutfakta</p> <p>11:00 Kısmet</p> <p>13:00 Su Koruyucuları Geleceğin Beşlisi</p> <p>15:00 En Güzel Dönüşüm</p> <p>16:30 Yaz Şarkısı</p> <p>19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu</p> <p>20:00 Yaz Şarkısı</p> <p>22:45 Kısmet</p> <p>01:45 Yasak Elma</p> <p>03:30 Aşk Yeniden</p> <p>06:00 Her Yerde Sen</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI 

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

10:00 Ekonomi Arası

10:05 Memet Özer İle Mutfakta

11:00 Kısmet

13:00 Su Koruyucuları Geleceğin Beşlisi

15:00 En Güzel Dönüşüm

16:30 Yaz Şarkısı

19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yaz Şarkısı

22:45 Kısmet

01:45 Yasak Elma

03:30 Aşk Yeniden

06:00 Her Yerde Sen

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:00 Yabancı Damat</p> <p>08:30 Konuştukça</p> <p>09:45 Magazin D Cumartesi</p> <p>13:00 Veda Mektubu</p> <p>15:45 Dönence</p> <p>18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu</p> <p>20:00 Ya Çok Seversen</p> <p>23:15 Çıkmaz</p> <p>01:15 Çıkmaz</p> <p>02:45 Poyraz Karayel</p> <p>04:00 Müzik Arası</p> <p>05:00 Kavak Yelleri</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Veda Mektubu

15:45 Dönence

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Ya Çok Seversen

23:15 Çıkmaz

01:15 Çıkmaz

02:45 Poyraz Karayel

04:00 Müzik Arası

05:00 Kavak Yelleri

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:00 Yeşil Vadi'nin Kızı</p> <p>10:00 Cumartesi Sürprizi</p> <p>13:00 Tarkan Gümüş Eyer</p> <p>14:30 Evlidir Ne Yapsa Yeridir</p> <p>16:30 Cafer'in Çilesi</p> <p>18:25 Hafta Sonu Ana Haber</p> <p>20:00 Güldür Güldür Show</p> <p>23:45 Çarşı Pazar</p> <p>01:45 Yeşil Vadi'nin Kızı</p> <p>03:45 Aşk Laftan Anlamaz</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

07:00 Yeşil Vadi'nin Kızı

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Tarkan Gümüş Eyer

14:30 Evlidir Ne Yapsa Yeridir

16:30 Cafer'in Çilesi

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Çarşı Pazar

01:45 Yeşil Vadi'nin Kızı

03:45 Aşk Laftan Anlamaz

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>06:00 Sefirin Kızı</p> <p>07:00 Sefirin Kızı</p> <p>08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi</p> <p>09:00 Lezzet Rotası</p> <p>10:00 Patlat Kazan</p> <p>12:00 Patlat Kazan</p> <p>14:00 Kiralık Aşk</p> <p>16:00 Sefirin Kızı</p> <p>19:00 Star Haber</p> <p>20:00 Yalı Çapkını</p> <p>23:00 Ercan Saatçi ile Çok Akustik</p> <p>02:45 Aramızda Kalsın</p> <p>04:30 Kiralık Aşk</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI 

06:00 Sefirin Kızı

07:00 Sefirin Kızı

08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi

09:00 Lezzet Rotası

10:00 Patlat Kazan

12:00 Patlat Kazan

14:00 Kiralık Aşk

16:00 Sefirin Kızı

19:00 Star Haber

20:00 Yalı Çapkını

23:00 Ercan Saatçi ile Çok Akustik

02:45 Aramızda Kalsın

04:30 Kiralık Aşk

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>06:30 Tuzak</p> <p>07:30 Türkiye'nin Doktorları</p> <p>09:00 Kırmızı Oda</p> <p>10:00 Gazete Magazin</p> <p>12:45 Ali Yeşilırmak ve Dostları</p> <p>13:45 Fakir: Bir Hint Fakirinin Olağanüstü Yolculuğu</p> <p>15:45 Prangalı Mahkum</p> <p>17:45 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>00:15 Gazete Magazin</p> <p>02:00 Fakir: Bir Hint Fakirinin Olağanüstü Yolculuğu</p> <p>03:30 Kırmızı Oda</p> <p>04:30 Tuzak</p>

TV8 YAYIN AKIŞI 

06:30 Tuzak

07:30 Türkiye'nin Doktorları

09:00 Kırmızı Oda

10:00 Gazete Magazin

12:45 Ali Yeşilırmak ve Dostları

13:45 Fakir: Bir Hint Fakirinin Olağanüstü Yolculuğu

15:45 Prangalı Mahkum

17:45 MasterChef Türkiye All Star

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Gazete Magazin

02:00 Fakir: Bir Hint Fakirinin Olağanüstü Yolculuğu

03:30 Kırmızı Oda

04:30 Tuzak

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>05:45 Şehirden Uzakta</p> <p>07:00 Aslan Ailem</p> <p>10:00 Hayallerin Peşinde</p> <p>11:15 Kendi Düşen Ağlamaz</p> <p>14:45 Benim Güzel Ailem</p> <p>18:00 Biraz Kül Biraz Duman</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>20:00 Sen Türkülerini Söyle</p> <p>22:45 Pelin Çift ile Gündem Ötesi</p> <p>00:00 Pelin Çift ile Gündem Ötesi Artı</p> <p>00:15 Kendi Düşen Ağlamaz</p> <p>03:00 Benim Güzel Ailem</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI 

05:45 Şehirden Uzakta

07:00 Aslan Ailem

10:00 Hayallerin Peşinde

11:15 Kendi Düşen Ağlamaz

14:45 Benim Güzel Ailem

18:00 Biraz Kül Biraz Duman

19:00 Ana Haber

20:00 Sen Türkülerini Söyle

22:45 Pelin Çift ile Gündem Ötesi

00:00 Pelin Çift ile Gündem Ötesi Artı

00:15 Kendi Düşen Ağlamaz

03:00 Benim Güzel Ailem

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:00 Ateş Kuşları</p> <p>10:00 Güzel ve Çirkin</p> <p>12:00 Akıncı</p> <p>12:20 Akıncı</p> <p>13:00 Vermem Seni Ellere</p> <p>16:40 Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti</p> <p>19:00 atv Ana Haber</p> <p>20:00 Buz Devri 2: Erime Başlıyor</p> <p>21:50 Los Angeles'ta Gizli Görev</p> <p>23:50 Marslı</p> <p>02:30 Üvey Anne</p> <p>05:30 Bir Küçük Gün Işığı</p>

ATV YAYIN AKIŞI 

07:00 Ateş Kuşları

10:00 Güzel ve Çirkin

12:00 Akıncı

12:20 Akıncı

13:00 Vermem Seni Ellere

16:40 Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti

19:00 atv Ana Haber

20:00 Buz Devri 2: Erime Başlıyor

21:50 Los Angeles'ta Gizli Görev

23:50 Marslı

02:30 Üvey Anne

05:30 Bir Küçük Gün Işığı

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