TV yayın akışı 23 Temmuz Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 23 Temmuz Salı günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? İşte, 23 Temmuz Salı TV rehberi...

cumhuriyet.com.tr
23 Temmuz 2024 Salı, 09:26
TV yayın akışı 23 Temmuz Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

06: 00 Bir Küçük Gün Işığı

08: 00 Kahvaltı Haberleri

10: 00 Sen Anlat Karadeniz

13: 00 atv Gün Ortası

14: 00 Sümela'nın Şifresi: 3 Cünyor Temel / Yerli Sinema

16: 00 Kardeşlerim

19: 00 atv Ana Haber

20: 00 Milyoner Aile

23: 45 Karanlık Cinayetler / Yabancı Sinema

01: 45 Ateş Kuşları

04: 15 Kaçak

TV yayın akışı 23 Temmuz Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

09:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 İnci Taneleri

16:00 Ayazın Sonu Güneş

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Son Sığınak

22:30 Yabancı Sinema

00:15 Yerli Dizi

02:00 Güneşi Beklerken

04:30 Çatı Katı Aşk

TV yayın akışı 23 Temmuz Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV 8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

09:45 MasterChef Türkiye

13:45 Gazete Magazin Yaz / Canlı

16:00 Çarkıfelek

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

00:15 MasterChef Türkiye

02:30 Gazete Magazin Yaz

04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

TV yayın akışı 23 Temmuz Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW TV YAYIN AKIŞI

08.30 Çalar Saat

10.00 Şevkat Yerimdar

13.00 Kiraz Mevsimi

14.00 Recep İvedik 4

16.30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19.00 NOW Ana Haber

20.00 Tolgshow Filtresiz

00.00 İlk Buluşma

02.15 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

04.30 Son Yaz

06.00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

TV yayın akışı 23 Temmuz Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:00 Sandık Kokusu

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:30 Show Ana Haber

20:00 Yıldızlar Da Kayar

22:15 Aslan Bacanak

00:15 Yıldızlar Da Kayar

02:15 Aslan Bacanak

03:45 Arıza

TV rehberi trt TV 8

En Çok Okunan Haberler