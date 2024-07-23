TV yayın akışı 23 Temmuz Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 23 Temmuz Salı günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? İşte, 23 Temmuz Salı TV rehberi...
ATV YAYIN AKIŞI
06: 00 Bir Küçük Gün Işığı
08: 00 Kahvaltı Haberleri
10: 00 Sen Anlat Karadeniz
13: 00 atv Gün Ortası
14: 00 Sümela'nın Şifresi: 3 Cünyor Temel / Yerli Sinema
16: 00 Kardeşlerim
19: 00 atv Ana Haber
20: 00 Milyoner Aile
23: 45 Karanlık Cinayetler / Yabancı Sinema
01: 45 Ateş Kuşları
04: 15 Kaçak
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
09:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 İnci Taneleri
16:00 Ayazın Sonu Güneş
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Son Sığınak
22:30 Yabancı Sinema
00:15 Yerli Dizi
02:00 Güneşi Beklerken
04:30 Çatı Katı Aşk
TV 8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
09:45 MasterChef Türkiye
13:45 Gazete Magazin Yaz / Canlı
16:00 Çarkıfelek
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 MasterChef Türkiye
02:30 Gazete Magazin Yaz
04:30 Doğduğun Ev Kaderindir
NOW TV YAYIN AKIŞI
08.30 Çalar Saat
10.00 Şevkat Yerimdar
13.00 Kiraz Mevsimi
14.00 Recep İvedik 4
16.30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19.00 NOW Ana Haber
20.00 Tolgshow Filtresiz
00.00 İlk Buluşma
02.15 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
04.30 Son Yaz
06.00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:00 Sandık Kokusu
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:30 Show Ana Haber
20:00 Yıldızlar Da Kayar
22:15 Aslan Bacanak
00:15 Yıldızlar Da Kayar
02:15 Aslan Bacanak
03:45 Arıza
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