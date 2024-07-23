TV yayın akışı 23 Temmuz Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

09:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 İnci Taneleri

16:00 Ayazın Sonu Güneş

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Son Sığınak

22:30 Yabancı Sinema

00:15 Yerli Dizi

02:00 Güneşi Beklerken

04:30 Çatı Katı Aşk