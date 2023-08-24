TV yayın akışı 24 Ağustos Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Özellikle Perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 24 Ağustos Perşembe günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Ya Çok Seversen
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Celal ile Ceren
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Güldür Güldür Show
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 İntikam Vakti
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye All Star
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Kendi Düşen Ağlamaz
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Kim Milyoner Olmak İster
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Erkenci Kuş
09:00 Kiralık Aşk
10:30 Çöp Adam
12:30 Yalı Çapkını
16:30 Ömer
19:00 Star Ana Haber
20:00 İntikam Vakti
22:30 İntikam Vakti
00:45 Dipte
02:15 Dipte
03:50 Kiralık Aşk
05:00 Sefirin Kızı
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:15 Küçük Ağa
07:45 Baht Oyunu
09:15 Yaprak Dökümü
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:20 Kanal D Ana Haber
20:00 Ya Çok Seversen
00:15 Dönence
03:00 Poyraz Karayel
04:30 Kavak Yelleri
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Yeşil Vadi’nin Kızı
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Çarşı Pazar
02:00 Çarşı Pazar
03:30 Kaynanalar
05:30 Yeni Gelin
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8’de Sağlık
08:30 Kırmızı Oda
11:15 MasterChef Türkiye All Star
16:00 İşte Gelin İşte Kaynana
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 İşte Gelin İşte Kaynana
02:30 Doğduğun Ev Kaderindir
04:00 Tuzak
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:20 Adını Sen Koy
08:55 Kalk Gidelim
12:00 Son Toplayıcılar
13:15 Seksenler
16:05 Diriliş Ertuğrul
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kendi Düşen Ağlamaz
00:15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift ile Gündem Ötesi Artı
02:00 Diriliş Ertuğrul
04:05 Seksenler
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kardeşlerim
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Aldatmak
17:00 Yok Artık
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
00:20 Ödül Avcıları
02:30 Mutfak Bahane
04:30 Kalp Yarası
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:00 En Güzel Dönüşüm
13.30 Mucize Doktor
16:15 Adım Farah
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Celal ile Ceren
22:15 Kısmet
00:45 Celal ile Ceren
02:45 Ruhun Duymaz
05:00 Aşk Yeniden
06:00 Yaz Şarkısı
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