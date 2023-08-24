TV yayın akışı 24 Ağustos Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
24 Ağustos 2023 Perşembe, 10:23
<p>Özellikle Perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, <strong>24 Ağustos Perşembe günü tv yayın akışı...</strong></p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Ya Çok Seversen </p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Celal ile Ceren</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Güldür Güldür Show</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 İntikam Vakti</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Kendi Düşen Ağlamaz</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Kim Milyoner Olmak İster</p>

Özellikle Perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 24 Ağustos Perşembe günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Ya Çok Seversen 

FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Celal ile Ceren

SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 İntikam Vakti

TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star

TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Kendi Düşen Ağlamaz

ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Kim Milyoner Olmak İster

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:00 Erkenci Kuş</p> <p>09:00 Kiralık Aşk</p> <p>10:30 Çöp Adam</p> <p>12:30 Yalı Çapkını</p> <p>16:30 Ömer</p> <p>19:00 Star Ana Haber</p> <p>20:00 İntikam Vakti</p> <p>22:30 İntikam Vakti</p> <p>00:45 Dipte</p> <p>02:15 Dipte</p> <p>03:50 Kiralık Aşk</p> <p>05:00 Sefirin Kızı</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 Erkenci Kuş

09:00 Kiralık Aşk

10:30 Çöp Adam

12:30 Yalı Çapkını

16:30 Ömer

19:00 Star Ana Haber

20:00 İntikam Vakti

22:30 İntikam Vakti

00:45 Dipte

02:15 Dipte

03:50 Kiralık Aşk

05:00 Sefirin Kızı

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>06:15 Küçük Ağa</p> <p>07:45 Baht Oyunu</p> <p>09:15 Yaprak Dökümü</p> <p>11:00 Magazin D Yaz</p> <p>12:00 Kanal D Haber Gün Arası</p> <p>13:00 Gelinim Mutfakta</p> <p>16:00 Aşk-ı Memnu</p> <p>18:20 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Ya Çok Seversen </p> <p>00:15 Dönence</p> <p>03:00 Poyraz Karayel</p> <p>04:30 Kavak Yelleri</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI 

06:15 Küçük Ağa

07:45 Baht Oyunu

09:15 Yaprak Dökümü

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:20 Kanal D Ana Haber

20:00 Ya Çok Seversen 

00:15 Dönence

03:00 Poyraz Karayel

04:30 Kavak Yelleri

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>08:00 Bu Sabah</p> <p>10:00 Yeşil Vadi’nin Kızı</p> <p>12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi</p> <p>15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme</p> <p>18:45 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Güldür Güldür Show</p> <p>00:15 Çarşı Pazar</p> <p>02:00 Çarşı Pazar</p> <p>03:30 Kaynanalar</p> <p>05:30 Yeni Gelin</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

08:00 Bu Sabah

10:00 Yeşil Vadi’nin Kızı

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Çarşı Pazar

02:00 Çarşı Pazar

03:30 Kaynanalar

05:30 Yeni Gelin

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:15 8’de Sağlık</p> <p>08:30 Kırmızı Oda</p> <p>11:15 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>16:00 İşte Gelin İşte Kaynana</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>00:15 İşte Gelin İşte Kaynana</p> <p>02:30 Doğduğun Ev Kaderindir</p> <p>04:00 Tuzak</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Kırmızı Oda

11:15 MasterChef Türkiye All Star

16:00 İşte Gelin İşte Kaynana

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 İşte Gelin İşte Kaynana

02:30 Doğduğun Ev Kaderindir

04:00 Tuzak

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:20 Adını Sen Koy</p> <p>08:55 Kalk Gidelim</p> <p>12:00 Son Toplayıcılar</p> <p>13:15 Seksenler</p> <p>16:05 Diriliş Ertuğrul</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>19:55 İddiaların Aksine</p> <p>20:00 Kendi Düşen Ağlamaz</p> <p>00:15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi</p> <p>01:30 Pelin Çift ile Gündem Ötesi Artı</p> <p>02:00 Diriliş Ertuğrul</p> <p>04:05 Seksenler</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:20 Adını Sen Koy

08:55 Kalk Gidelim

12:00 Son Toplayıcılar

13:15 Seksenler

16:05 Diriliş Ertuğrul

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kendi Düşen Ağlamaz

00:15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift ile Gündem Ötesi Artı

02:00 Diriliş Ertuğrul

04:05 Seksenler

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>08:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>10:00 Kardeşlerim</p> <p>13:00 ATV Gün Ortası</p> <p>14:00 Aldatmak</p> <p>17:00 Yok Artık</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Kim Milyoner Olmak İster</p> <p>00:20 Ödül Avcıları</p> <p>02:30 Mutfak Bahane</p> <p>04:30 Kalp Yarası</p>

ATV YAYIN AKIŞI 

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Aldatmak

17:00 Yok Artık

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

00:20 Ödül Avcıları

02:30 Mutfak Bahane

04:30 Kalp Yarası

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:30 Çalar Saat</p> <p>10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün</p> <p>12:00 En Güzel Dönüşüm</p> <p>13.30 Mucize Doktor</p> <p>16:15 Adım Farah</p> <p>19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Celal ile Ceren</p> <p>22:15 Kısmet</p> <p>00:45 Celal ile Ceren</p> <p>02:45 Ruhun Duymaz</p> <p>05:00 Aşk Yeniden</p> <p>06:00 Yaz Şarkısı</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:00 En Güzel Dönüşüm

13.30 Mucize Doktor

16:15 Adım Farah

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Celal ile Ceren

22:15 Kısmet

00:45 Celal ile Ceren

02:45 Ruhun Duymaz

05:00 Aşk Yeniden

06:00 Yaz Şarkısı

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