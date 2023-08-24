TV yayın akışı 24 Ağustos Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Özellikle Perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 24 Ağustos Perşembe günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Ya Çok Seversen

FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Celal ile Ceren

SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 İntikam Vakti

TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye All Star

TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Kendi Düşen Ağlamaz

ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Kim Milyoner Olmak İster