TV yayın akışı 24 Ekim Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
24 Ekim Perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 24 Ekim Perşembe tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI: İnci Taneleri 20:00
NOW YAYIN AKIŞI: Hudutsuz Sevda 20:00
STAR TV YAYIN AKIŞI: Yerli Dizi Tekrarı 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI: Siyah Kalp 20:00
TV8 YAYIN AKIŞI: MasterChef 20:00
ATV YAYIN AKIŞI: Bir Gece Masalı 20:00
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:15 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Ayazın Sonu Güneş
17:15 Bizi Birleştiren Hayat
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 İnci Taneleri
00:15 Yerli Dizi
ATV YAYIN AKIŞI
08: 00 Kahvaltı Haberleri
10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13: 00 atv Gün Ortası
14: 00 Karadut
16: 00 Esra Erol'da
19: 00 atv Ana Haber
20: 00 Bir Gece Masalı
23: 20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
00: 20 Kuruluş Osman
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Siyah Kalp
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Siyah Kalp
00:15 Kalpazan
NOW TV YAYIN AKIŞI
08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 Hudutsuz Sevda
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19.00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20.00 Hudutsuz Sevda
23.45 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
22:15 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
00:30 Güzel Köylü
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Aramızda Kalmasın / Canlı
11:00 MasterChef Türkiye
13:45 Gazete Magazin / Canlı
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm
TRT 1 YAYIN AKIŞI
09.00 Kod Adı Kırlangıç
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Gönül Dağı
17.40 Lingo Türkiye
18.55 İddiaların Aksine
19.00 Ana Haber
19.45 Celje-Başakşehir | UEFA Avrupa Konferans Ligi Maçı
22.00 Fenerbahçe-Manchester United | UEFA Avrupa Ligi Maçı
00.15 Mehmed: Fetihler Sultanı
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