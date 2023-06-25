TV yayın akışı 25 Haziran Pazar! Bugün televizyonda hangi dizi ve filmler var?
Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 25 Haziran Pazar günü tv yayın akışı…
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Labirent: Alev Deneyleri
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Kısmet
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Yedi Bela Hüsnü
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Düğün Dernek 2: Sünnet
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye All Star
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Teşkilat
ATV YAYIN AKIŞI 23:15 John Wick
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:15 Konuştukça
09:20 Set Arası
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Arda İle Omuz Omuza
14:00 Deli Saçması
16:15 Veda Mektubu
17:15 Gazi Koşusu
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Labirent: Alev Deneyleri
22:45 Labirent: Alev Deneyleri
01:15 Şeytan Tepesi
02:45 Poyraz Karayel
04:30 5N1K
05:00 Kavak Yelleri
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Bir Şansım Olsa
08:00 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Aramızda Kalsın
10:30 Ayrılıkçı Rotalar
11:00 Tülin Şahin İle Moda
12:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk
14:00 Kiralık Aşk
16:30 Sefirin Kızı
19:00 Star Haber
20:00 Düğün Dernek 2: Sünnet
22:30 Düğün Dernek 2: Sünnet
00:30 Vahe İle Evdeki Mutluluk
02:15 Aramızda Kalsın
04:00 Türk Müziği
05:00 Sefirin Kızı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Yalancı Yarim
16:30 Öyle Olsun
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Yedi Bela Hüsnü
21:45 Korkusuz Korkak
23:30 Maviye Sürgün
02:00 Yedi Bela Hüsnü
03:30 Korkusuz Korkak
ATV YAYIN AKIŞI
06:00 Hercai
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatiopğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:30 Dizi TV
12:15 Akıncı Çizgi Dizi
12:45 Üvey Anne
15:50 Ateş Kuşları
19:00 atv Ana Haber
20:00 Vermem Seni Ellere
23:15 John Wick
01:15 Üvey Anne
04:00 Vermem Seni Ellere
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:15 Ege'nin Hamsisi
09:05 Kendi Düşen Ağlamaz
11:45 Enine Boyuna
15:00 Benim Güzel Ailem
18:00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
00:15 3'te3
01:30 Benim Güzel Ailem
03:45 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
04:30 Kendi Düşen Ağlamaz
TV8 YAYIN AKIŞI
08:30 Türkiye'nin Doktorları
10:00 El Dorado
12:45 MasterChef Türkiye All Star
16:00 Kasabadaki Yabancı
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 El Dorado
02:30 Dizi
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