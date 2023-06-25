TV yayın akışı 25 Haziran Pazar! Bugün televizyonda hangi dizi ve filmler var?

cumhuriyet.com.tr
25 Haziran 2023 Pazar, 11:05
<p>Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 25 Haziran Pazar günü tv yayın akışı…</p> <p>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Labirent: Alev Deneyleri</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Kısmet</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Yedi Bela Hüsnü</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Düğün Dernek 2: Sünnet</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Teşkilat</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI         23:15 John Wick</p>

Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 25 Haziran Pazar günü tv yayın akışı…

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Labirent: Alev Deneyleri

FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Kısmet

SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Yedi Bela Hüsnü

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Düğün Dernek 2: Sünnet

TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star

TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Teşkilat

ATV YAYIN AKIŞI         23:15 John Wick

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Yabancı Damat</p> <p>08:15 Konuştukça</p> <p>09:20 Set Arası</p> <p>09:45 Magazin D Pazar</p> <p>13:00 Arda İle Omuz Omuza</p> <p>14:00 Deli Saçması</p> <p>16:15 Veda Mektubu</p> <p>17:15 Gazi Koşusu</p> <p>18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu</p> <p>20:00 Labirent: Alev Deneyleri</p> <p>22:45 Labirent: Alev Deneyleri</p> <p>01:15 Şeytan Tepesi</p> <p>02:45 Poyraz Karayel</p> <p>04:30 5N1K</p> <p>05:00 Kavak Yelleri</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:15 Konuştukça

09:20 Set Arası

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Arda İle Omuz Omuza

14:00 Deli Saçması

16:15 Veda Mektubu

17:15 Gazi Koşusu

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Labirent: Alev Deneyleri

22:45 Labirent: Alev Deneyleri

01:15 Şeytan Tepesi

02:45 Poyraz Karayel

04:30 5N1K

05:00 Kavak Yelleri

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Bir Şansım Olsa</p> <p>08:00 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi</p> <p>09:00 Aramızda Kalsın</p> <p>10:30 Ayrılıkçı Rotalar</p> <p>11:00 Tülin Şahin İle Moda</p> <p>12:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk</p> <p>14:00 Kiralık Aşk</p> <p>16:30 Sefirin Kızı</p> <p>19:00 Star Haber</p> <p>20:00 Düğün Dernek 2: Sünnet</p> <p>22:30 Düğün Dernek 2: Sünnet</p> <p>00:30 Vahe İle Evdeki Mutluluk</p> <p>02:15 Aramızda Kalsın</p> <p>04:00 Türk Müziği</p> <p>05:00 Sefirin Kızı</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Bir Şansım Olsa

08:00 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Aramızda Kalsın

10:30 Ayrılıkçı Rotalar

11:00 Tülin Şahin İle Moda

12:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk

14:00 Kiralık Aşk

16:30 Sefirin Kızı

19:00 Star Haber

20:00 Düğün Dernek 2: Sünnet

22:30 Düğün Dernek 2: Sünnet

00:30 Vahe İle Evdeki Mutluluk

02:15 Aramızda Kalsın

04:00 Türk Müziği

05:00 Sefirin Kızı

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk</p> <p>10:00 Pazar Sürprizi</p> <p>13:00 Bir Şansım Olsa</p> <p>14:30 Yalancı Yarim</p> <p>16:30 Öyle Olsun</p> <p>18:25 Hafta Sonu Ana Haber</p> <p>20:00 Yedi Bela Hüsnü </p> <p>21:45 Korkusuz Korkak</p> <p>23:30 Maviye Sürgün</p> <p>02:00 Yedi Bela Hüsnü</p> <p>03:30 Korkusuz Korkak</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Yalancı Yarim

16:30 Öyle Olsun

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Yedi Bela Hüsnü 

21:45 Korkusuz Korkak

23:30 Maviye Sürgün

02:00 Yedi Bela Hüsnü

03:30 Korkusuz Korkak

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Hercai</p> <p>07:30 atv'de Hafta Sonu</p> <p>10:00 Nihat Hatiopğlu ile Kur'an ve Sünnet</p> <p>11:30 Dizi TV</p> <p>12:15 Akıncı Çizgi Dizi</p> <p>12:45 Üvey Anne</p> <p>15:50 Ateş Kuşları</p> <p>19:00 atv Ana Haber</p> <p>20:00 Vermem Seni Ellere </p> <p>23:15 John Wick</p> <p>01:15 Üvey Anne</p> <p>04:00 Vermem Seni Ellere</p>

ATV YAYIN AKIŞI

06:00 Hercai

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatiopğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:30 Dizi TV

12:15 Akıncı Çizgi Dizi

12:45 Üvey Anne

15:50 Ateş Kuşları

19:00 atv Ana Haber

20:00 Vermem Seni Ellere 

23:15 John Wick

01:15 Üvey Anne

04:00 Vermem Seni Ellere

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:15 Ege'nin Hamsisi</p> <p>09:05 Kendi Düşen Ağlamaz</p> <p>11:45 Enine Boyuna</p> <p>15:00 Benim Güzel Ailem</p> <p>18:00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>20:00 Teşkilat</p> <p>00:15 3'te3</p> <p>01:30 Benim Güzel Ailem</p> <p>03:45 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye</p> <p>04:30 Kendi Düşen Ağlamaz</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:15 Ege'nin Hamsisi

09:05 Kendi Düşen Ağlamaz

11:45 Enine Boyuna

15:00 Benim Güzel Ailem

18:00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

19:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat

00:15 3'te3

01:30 Benim Güzel Ailem

03:45 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

04:30 Kendi Düşen Ağlamaz

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:30 Türkiye'nin Doktorları</p> <p>10:00 El Dorado</p> <p>12:45 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>16:00 Kasabadaki Yabancı</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>00:15 El Dorado</p> <p>02:30 Dizi</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

08:30 Türkiye'nin Doktorları

10:00 El Dorado

12:45 MasterChef Türkiye All Star

16:00 Kasabadaki Yabancı

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 El Dorado

02:30 Dizi

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