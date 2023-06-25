TV yayın akışı 25 Haziran Pazar! Bugün televizyonda hangi dizi ve filmler var?

Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.

Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 25 Haziran Pazar günü tv yayın akışı…

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Labirent: Alev Deneyleri

FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Kısmet

SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Yedi Bela Hüsnü

STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Düğün Dernek 2: Sünnet

TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye All Star

TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Teşkilat

ATV YAYIN AKIŞI 23:15 John Wick