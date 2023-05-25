TV yayın akışı 25 Mayıs Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Haftaya devam ettiğimiz perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 25 Mayıs Perşembe günü tv yayın akışı…
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yalnız Kalpler
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Gülcemal
19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
20:00 Gülcemal
STAR TV YAYIN AKIŞI
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Yüz Yıllık Mucize
20:00 Yüz Yıllık Mucize
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8’de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen’le İkinci Sayfa
11:15 Survivor 2023
12:15 Survivor Panaroma
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2023
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:45 Yabancı Damat
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Cumhurbaşkanı Özel
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:10 Adını Sen Koy
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Kalk Gidelim
16:30 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Al Sancak
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Aldatmak
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