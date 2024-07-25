TV yayın akışı 25 Temmuz Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
STAR TV YAYIN AKIŞI
09:00 – Ada Masalı
11:00 – Dolunay
13:30 – Yüksek Sosyete
16:15 – Erkenci Kuş
19:00 – Star Haber
20:00 – Bir Baba Hindu
TV8 YAYIN AKIŞI
07:00 – Tuzak
08:00 – Türkiye’nin Doktorları
09:00 – Gençlik Rüzgarı
10:00 – Gazete Magazin
14:15 – MasterChef Türkiye
16:30 – Çarkıfelek
20:00 – MasterChef Türkiye
TRT 1 YAYIN AKIŞI
09.20 – Kasaba Doktoru
12.35 – Lingo Türkiye
14.00 – Seksenler
15.15 – Gönül Dağı
19.00 – Ana Haber
19.55 – İddiaların Aksine
20.00 – Mehmed: Fetihler Sultanı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 – Bu Sabah
10:00 – Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:30 – Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 – Kızılcık Şerbeti
18:45 – Show Ana Haber
20:00 – Herkül: Efsane Başlıyor
ATV YAYIN AKIŞI
08.00 – Kahvaltı Haberleri
10.00 – Sen Anlat Karadeniz
13.00 – atv Gün Ortası
14.00 – Görevimiz Tatil
16.00 – Kardeşlerim
19.00 – atv Ana Haber
20.00 – Alan
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 – Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 – Neler Oluyor Hayatta?
11:00 – Magazin D Yaz
12:00 – Kanal D Haber Gün Ortası
13.00 – İnci Taneleri
16:00 – Arka Sokaklar
18:30 – Kanal D Ana Haber
20:00 – Aşk-ı Memnu
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