TV yayın akışı 25 Temmuz Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
25 Temmuz 2024 Perşembe, 09:32
TV yayın akışı 25 Temmuz Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

09:00 – Ada Masalı

11:00 – Dolunay

13:30 – Yüksek Sosyete

16:15 – Erkenci Kuş

19:00 – Star Haber

20:00 – Bir Baba Hindu

TV yayın akışı 25 Temmuz Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

07:00 – Tuzak

08:00 – Türkiye’nin Doktorları

09:00 – Gençlik Rüzgarı

10:00 – Gazete Magazin

14:15 – MasterChef Türkiye

16:30 – Çarkıfelek

20:00 – MasterChef Türkiye

TV yayın akışı 25 Temmuz Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

09.20 – Kasaba Doktoru

12.35 – Lingo Türkiye

14.00 – Seksenler

15.15 – Gönül Dağı

19.00 – Ana Haber

19.55 – İddiaların Aksine

20.00 – Mehmed: Fetihler Sultanı

TV yayın akışı 25 Temmuz Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

08:00 – Bu Sabah

10:00 – Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:30 – Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 – Kızılcık Şerbeti

18:45 – Show Ana Haber

20:00 – Herkül: Efsane Başlıyor

TV yayın akışı 25 Temmuz Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

08.00 – Kahvaltı Haberleri

10.00 – Sen Anlat Karadeniz

13.00 – atv Gün Ortası

14.00 – Görevimiz Tatil

16.00 – Kardeşlerim

19.00 – atv Ana Haber

20.00 – Alan

TV yayın akışı 25 Temmuz Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 – Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 – Neler Oluyor Hayatta?

11:00 – Magazin D Yaz

12:00 – Kanal D Haber Gün Ortası

13.00 – İnci Taneleri

16:00 – Arka Sokaklar

18:30 – Kanal D Ana Haber

20:00 – Aşk-ı Memnu

TV rehberi trt TV 8

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