TV yayın akışı 26 Aralık Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Haftaya başladığımız pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 26 Aralık Pazartesi günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Gökdelen
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Yasak Elma
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Sipahi
STAR TV YAYIN AKIŞI 19:00 Toprak ile Fidan
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye
TRT 1 YAYIN AKIŞI 21:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Bir Küçük Gün Işığı
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Hayat Şarkısı
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Gökdelen
22:00 Gökdelen
23:45 Yargı
02:30 Gelinim Mutfak
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:15 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:15 Ekonomi Arası
10:20 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:45 En Hamarat Benim
16:30 Yasak Elma
19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
20:00 Yasak Elma
23:45 Hayatımın Şansı
02:30 En Hamarat Benim
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:00 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi
10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:15 Ana Haber
19:00 Toprak ile Fidan
20:00 Yerli Dizi
22:30 Yerli Dizi
01:00 Yerli Dizi
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Ana Haber
20:00 Sipahi
22:45 Sipahi
01:45 Kızılcık Şerbet
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Küçük Gün Işığı
00:20 Kardeşlerim
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
10:30 Yazgı
11:45 Kadere Karşı
13:00 Canım Annem
14:00 Doya Doya Moda
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Masterchef Türkiye
00:15 Tuzak
02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:30 Hangimiz Sevmedik
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Yeşil Deniz
15:35 Adını Sen Koy
16:45 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
00:15 Yerli Dizi
En Çok Okunan Haberler
-
- Hapishanede zehirlendiği iddia edildi
- İstanbul'da metroda ağızları açık bırakan olay
- 'Paris' paylaşımını sildi, 'istemeden oldu' dedi
- Mezarımı kargalar kazsın, kartal olmasa da olur
- Mustafa Sandal'dan İYİ Parti sürprizi!
- Yeni Akit hedef göstermişti... Hülya Avşar’dan ilk yorum
- Çete lideri Kurtuluş için iade kararı çıktı!
- 'Bizim açımızdan son seçim olabilir'
- Dünyaca ünlü oyuncu yaşamını yitirdi
- 'Altılı masada uzlaşılamayan iki konu var'