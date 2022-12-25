Avcı filminin konusu nedir? Avcı filmi nerede çekildi?

25 Aralık 2022 Pazar, 15:42

Avcı (The Hunter) , Julia Leigh'in 1999 tarihli aynı adlı romanından uyarlanan, DanielNettheim'in yönettiği ve Vincent Sheehan'ın yapımcılığını üstlendiği Avustralya yapımı drama filmidir.

AVCI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Gizemli bir biyoteknoloji şirketi tarafından son Tazmanya kaplanını avlamak için Avrupa’dan Tazmanya’nın el değmemiş bir bölgesine gönderilen paralı asker Martin’in öyküsü.Paralı bir asker, gizemli bir biyoteknik şirketi tarafından son Tazmanya kaplanını avlaması için gönderilir.Red Leaf adındaki bir şirket tarafından kiralanan Martin David, soyu tükenen bir Tazmanya kaplanını avlayacaktır. Kaplanın DNA'sının peşinde olan şirket, Martin'e kısa sürede görevi yerine getirmesi için baskı yapar.

AVCI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Willem Dafoe

Frances O'Connor

Sam Neill

Morgan Davies

Finn Woodlock

AVCI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Avcı filmi Tazmanya'da çekildi.



