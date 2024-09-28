TV yayın akışı 28 Eylül Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 28 Eylül Cumartesi günü tv yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Yalan
15:45 Güzel Aşklar Diyarı
18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yalan
00:15 Arka Sokaklar
02:00 Güneşi Beklerken
04:00 Müzik Arası
05:00 Poyraz Karayel
TRT1 YAYIN AKIŞI
05:33 İstiklal Marşı
05:35 Beni Böyle Sev
07:50 Yedi Numara
08:50 Yeditepe İstanbul
10:00 Hayallerinin Peşinde
11:40 Mehmed: Fetihler Sultanı
15:15 Teşkilat
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi
01:50 Hayat Işığım
03:50 Teşkilat
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Bahar
08:00 Kızılcık Şerbeti
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bahar
15:45 Sandık Kokusu
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Siyah Kalp
23:30 Deha
02:15 Kızılcık Şerbeti
04:30 Sandık Kokusu
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İki Aile
08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:30 Sefirin Kızı
11:30 Aramızda Kalsın
13:00 Yerli Dizi Tekrar
16:45 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Kral Şakir - Oyun Zamanı
21:45 Bir Baba Hindu
00:15 Bir Baba Hindu
02:20 Güzel Köylü
04:00 Dürüye'nin Güğümleri
05:30 Söz
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Kör Nokta
12:00 Akıncı Çizgi Dizi
12:20 Akıncı Çizgi Dizi
13:00 Bir Gece Masalı
16:40 Karadut
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kör Nokta
23:20 Kör Nokta
02:20 Karadut
04:40 Benim İçin Üzülme
NOW YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Yabani
13:30 Kızıl Goncalar
16:00 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...
19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yabani
23:15 Kirli Sepeti
01:45 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...
04:15 Kötü Kan
06:00 Şahane Hayatım
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:45 Süper 1 Takım
08:00 Türkiye'nin Doktorları
09:00 MasterChef Türkiye
12:45 Gazete Magazin Yaz
16:45 Parola Parola
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Parola Parola
02:45 Gazete Magazin Yaz
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