TV yayın akışı 28 Eylül Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 28 Eylül Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.

cumhuriyet.com.tr
28 Eylül 2024 Cumartesi, 09:31
TV yayın akışı 28 Eylül Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Özellikle Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 28 Eylül Cumartesi günü tv yayın akışı...

TV yayın akışı 28 Eylül Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Yalan

15:45 Güzel Aşklar Diyarı

18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yalan

00:15 Arka Sokaklar

02:00 Güneşi Beklerken

04:00 Müzik Arası

05:00 Poyraz Karayel

TV yayın akışı 28 Eylül Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT1 YAYIN AKIŞI 

05:33 İstiklal Marşı

05:35 Beni Böyle Sev

07:50 Yedi Numara

08:50 Yeditepe İstanbul

10:00 Hayallerinin Peşinde

11:40 Mehmed: Fetihler Sultanı

15:15 Teşkilat

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi

01:50 Hayat Işığım

03:50 Teşkilat

TV yayın akışı 28 Eylül Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

06:00 Bahar

08:00 Kızılcık Şerbeti

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bahar

15:45 Sandık Kokusu

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Siyah Kalp

23:30 Deha

02:15 Kızılcık Şerbeti

04:30 Sandık Kokusu

TV yayın akışı 28 Eylül Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 İki Aile

08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:30 Sefirin Kızı

11:30 Aramızda Kalsın

13:00 Yerli Dizi Tekrar

16:45 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Kral Şakir - Oyun Zamanı

21:45 Bir Baba Hindu

00:15 Bir Baba Hindu

02:20 Güzel Köylü

04:00 Dürüye'nin Güğümleri

05:30 Söz

TV yayın akışı 28 Eylül Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI 

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Kör Nokta

12:00 Akıncı Çizgi Dizi

12:20 Akıncı Çizgi Dizi

13:00 Bir Gece Masalı

16:40 Karadut

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kör Nokta

23:20 Kör Nokta

02:20 Karadut

04:40 Benim İçin Üzülme

TV yayın akışı 28 Eylül Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Yabani

13:30 Kızıl Goncalar

16:00 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...

19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yabani

23:15 Kirli Sepeti

01:45 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...

04:15 Kötü Kan

06:00 Şahane Hayatım

TV yayın akışı 28 Eylül Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI 

06:00 Dizi

07:45 Süper 1 Takım

08:00 Türkiye'nin Doktorları

09:00 MasterChef Türkiye

12:45 Gazete Magazin Yaz

16:45 Parola Parola

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Parola Parola

02:45 Gazete Magazin Yaz

TV rehberi trt TV 8 MasterChef

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