TV yayın akışı 28 Kasım Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Haftaya başladığımız pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 28 Kasım Pazartesi günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Mekanik 2: Suikast
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Yasak Elma
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Hükümet Kadın 2
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye
TRT 1 YAYIN AKIŞI 21:00 Kupa Saati
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Bir Küçük Gün Işığı
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Güldür Güldür Show
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Hicran
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Mekanik 2: Suikast
22:00 Mekanik 2: Suikast Movie Container
23:45 Dune Gezegeni
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:15 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:00 Ekonomi Arası
10:05 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 En Hamarat Benim
16:30 Yasak Elma
19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
20:00 Yasak Elma
23:30 Tozluyaka
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:00 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi
10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Toprak ile Fidan
18:15 Ana Haber
19:00 Toprak ile Fidan
20:00 Hükümet Kadın 2
22:15 Hükümet Kadın 2
00:30 Toprak ile Fidan
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Aziz
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Kızılcık Şerbeti
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:30 Yazgı
12:45 Canım Annem
13:30 Kadere Karşı
14:15 Doya Doya Moda
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Masterchef Türkiye
00:15 Tuzak
02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:25 Benim Adım Melek
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "Kamerun-Sırbistan"
15:00 Kupa Günlüğü
16:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "Güney Kore-Gana"
18:00 Ana Haber
18:55 İddiaların Aksine
19:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "Brezilya-İsviçre"
21:00 Kupa Saati
22:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "Portekiz-Uruguay"
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Küçük Gün Işığı
00:20 Yalnız Kurt
03:35 Mutfak Bahane
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