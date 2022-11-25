'Bir Kadın Bir Erkek' dizisinin geri döneceği iddia edilmişti; gerçek başka çıktı
Demet Evgar ile Emre Karayel'in başrollerinde yer aldıkları 'Bir Kadın Bir Erkek' dizisi için yeniden ekrana gelmeye başlayacağı yönünde iddialar ortaya atılmaya başlamıştı. Ancak gerçek bambaşka çıktı.
Demet Evgar ve Emre Karayel'in başrolü paylaştığı 'Bir Kadın Bir Erkek' dizisinin yeni bölümleriyle yeniden ekrana döneceği iddia edilmişti. Ancak proje ile ilgili gerçek çok başka çıktı.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Demet Evgar ile Emre Karayel, anlamlı bir proje için bir araya geldiler.
İki isim, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nin #shesaidno kampanyası için bir araya geldi. İkinci skeç 25 Kasım Uluslararası Kadınlara Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi İyi Niyet Elçisi Demet Evgar ile Unwomen Türkiye'nin ortak paylaşımıyla yayımlandı.
Evgar, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Kadınlara yönelik şiddete son demek için sevgili dostum @emrekarayel01 ile yıllar sonra bir araya geldik ve @unwomenturkiye'nin #SheSaidNo kampanyası için bu videoyu çektik. ?? Siz de bize katılın, kadınlara yönelik şiddete hep birlikte hayır diyelim! pic.twitter.com/4vSNm6CHI1— Demet Evgar (@dmtevgar) November 25, 2022
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