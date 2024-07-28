TV yayın akışı 28 Temmuz Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 28 Temmuz günü tv yayın akışı...

cumhuriyet.com.tr
28 Temmuz 2024 Pazar, 09:30
TV yayın akışı 28 Temmuz Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 28 Temmuz günü tv yayın akışı...

TV yayın akışı 28 Temmuz Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Password

15:30 Ayazın Sonu Güneş

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Yalan

22:45 Password

01:30 Mezar İstilacısı

03:00 Güneşi Beklerken

04:30 5N1K

05:00 Ya Çok Seversen

TV yayın akışı 28 Temmuz Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:10 Beni Böyle Sev

07:25 Yedi Numara

08:25 Yeditepe İstanbul

09:30 Alparslan: Büyük Selçuklu

13:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

14:05 Seksenler

16:10 Kod Adı Kırlangıç

19:00 Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema "Buz Yolu"

22:15 Yabancı Sinema "Labirent: Alev Deneyleri"

00:40 Yabancı Sinema "Buz Yolu"

02:35 Alparslan: Büyük Selçuklu

TV yayın akışı 28 Temmuz Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Bahtiyar Ölmez

10:00 Ankara'nın Dikmen'i

13:40 Alan

16:40 Pi'nin Yaşamı / Yabancı Sinema

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Alan

03:00 Ateş Kuşları

05:40 Kaçak

TV yayın akışı 28 Temmuz Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV 8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:00 Tuzak

08:00 Doğduğun Ev Kaderindir

09:00 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm

10:00 MasterChef Türkiye

13:30 Yabancı Sinema / Büyük Mücadele

15:00 Gazete Magazin Yaz

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

00:15 MasterChef Türkiye

02:45 Gazete Magazin Yaz

04:45 Yabancı Sinema

TV yayın akışı 28 Temmuz Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

10:00 Şevkat Yerimdar

13:00 Yasak Elma

16:15 Hudutsuz Sevda

19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Romantik Komedi

22:15 Kirli Sepeti

01:15 Romantik Komedi

03:15 Yasak Elma

04:30 Son Yaz

05:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

TV yayın akışı 28 Temmuz Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

08:00 Bir Dağ Masalı

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 İbo ile Güllüşah

15:00 Bahar

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Sahte Kabadayı

21:45 Petrol Kralları

23:45 Mucize Aşk

02:15 Sahte Kabadayı

03:30 İbo ile Güllüşah

TV yayın akışı 28 Temmuz Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Erkenci Kuş

08:30 Ateşböceği

10:30 Aramızda Kalsın

12:00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk

14:15 Kiralık Aşk

16:30 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:15 İstanbullu Gelin

02:00 Aramızda Kalsın

03:30 Kiralık Aşk

05:00 Türk Müziği

06:00 Erkenci Kuş

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