TV yayın akışı 28 Temmuz Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 28 Temmuz günü tv yayın akışı...
Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 28 Temmuz günü tv yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Password
15:30 Ayazın Sonu Güneş
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Yalan
22:45 Password
01:30 Mezar İstilacısı
03:00 Güneşi Beklerken
04:30 5N1K
05:00 Ya Çok Seversen
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:10 Beni Böyle Sev
07:25 Yedi Numara
08:25 Yeditepe İstanbul
09:30 Alparslan: Büyük Selçuklu
13:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
14:05 Seksenler
16:10 Kod Adı Kırlangıç
19:00 Ana Haber
20:00 Yabancı Sinema "Buz Yolu"
22:15 Yabancı Sinema "Labirent: Alev Deneyleri"
00:40 Yabancı Sinema "Buz Yolu"
02:35 Alparslan: Büyük Selçuklu
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Bahtiyar Ölmez
10:00 Ankara'nın Dikmen'i
13:40 Alan
16:40 Pi'nin Yaşamı / Yabancı Sinema
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Alan
03:00 Ateş Kuşları
05:40 Kaçak
TV 8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:00 Tuzak
08:00 Doğduğun Ev Kaderindir
09:00 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm
10:00 MasterChef Türkiye
13:30 Yabancı Sinema / Büyük Mücadele
15:00 Gazete Magazin Yaz
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 MasterChef Türkiye
02:45 Gazete Magazin Yaz
04:45 Yabancı Sinema
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10:00 Şevkat Yerimdar
13:00 Yasak Elma
16:15 Hudutsuz Sevda
19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Romantik Komedi
22:15 Kirli Sepeti
01:15 Romantik Komedi
03:15 Yasak Elma
04:30 Son Yaz
05:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
08:00 Bir Dağ Masalı
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 İbo ile Güllüşah
15:00 Bahar
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Sahte Kabadayı
21:45 Petrol Kralları
23:45 Mucize Aşk
02:15 Sahte Kabadayı
03:30 İbo ile Güllüşah
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Erkenci Kuş
08:30 Ateşböceği
10:30 Aramızda Kalsın
12:00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk
14:15 Kiralık Aşk
16:30 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:15 İstanbullu Gelin
02:00 Aramızda Kalsın
03:30 Kiralık Aşk
05:00 Türk Müziği
06:00 Erkenci Kuş
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