TV yayın akışı 29 Ağustos Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 29 Ağustos Perşembe günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 29 Şubat Perşembe TV rehberi...
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Sen Anlat Karadeniz
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Oflu Hoca'nın Şifresi 2 / Yerli Sinema
16:00 Alan
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Trabzonspor - St.Gallen
22:15 Alan
00:30 Safir
03:20 Tatar Ramazan
05:20 Bir Küçük Gün Işığı
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Ayazın Sonu Güneş
17:15 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Tek Atış
21:45 Tek Atış
23:45 Mezar İstilası
01:00 Taş Kağıt Makas
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:00 Bu Sabah
10:00 Aile
12:30 Ezgi Sertel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Sivri Akıllılar
01:30 Sivri Akıllılar
02:30 Bir Dağ Masalı
04:00 Ezgi Sertel ile Gelin Evi
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur İle Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Aykut Enişte 2
22:30 Aykut Enişte 2
00:30 Yalı Çapkını
03:00 Dürüye'nin Güğümleri
05:00 Kiralık Aşk
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:15 8’de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
09:45 MasterChef Türkiye
13:45 Gazete Magazin Yaz
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular
02:30 Gazete Magazin Yaz
04:30 Doğduğun Ev Kaderindir
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:30 Şehirden Uzakta
10:50 Rüzgar Gülü
13:00 Seksenler
14:15 Gönül Dağı
18:00 Ana Haber
18:55 İddiaların Aksine
19:00 UEFA Şampiyonlar Ligi 2024-2025 Sezonu Kura Çekimi
23:00 3'te 3
02:50 Seksenler
03:45 Gönül Dağı
NOW YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Aşk Mantık İntikam
13:30 En Hamarat Benim
16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Ne Olacak Halim
22:30 Hudutsuz Sevda
01:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
03:45 Yasak Elma
06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
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