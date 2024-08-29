TV yayın akışı 29 Ağustos Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 29 Ağustos Perşembe günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 29 Şubat Perşembe TV rehberi...

cumhuriyet.com.tr
29 Ağustos 2024 Perşembe, 09:29
TV yayın akışı 29 Ağustos Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Sen Anlat Karadeniz

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Oflu Hoca'nın Şifresi 2 / Yerli Sinema

16:00 Alan

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Trabzonspor - St.Gallen

22:15 Alan

00:30 Safir

03:20 Tatar Ramazan

05:20 Bir Küçük Gün Işığı

TV yayın akışı 29 Ağustos Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Ayazın Sonu Güneş

17:15 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Tek Atış

21:45 Tek Atış

23:45 Mezar İstilası

01:00 Taş Kağıt Makas

TV yayın akışı 29 Ağustos Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:00 Bu Sabah

10:00 Aile

12:30 Ezgi Sertel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Sivri Akıllılar

01:30 Sivri Akıllılar

02:30 Bir Dağ Masalı

04:00 Ezgi Sertel ile Gelin Evi

TV yayın akışı 29 Ağustos Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur İle Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

16:15 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Aykut Enişte 2

22:30 Aykut Enişte 2

00:30 Yalı Çapkını

03:00 Dürüye'nin Güğümleri

05:00 Kiralık Aşk

TV yayın akışı 29 Ağustos Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:15 8’de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

09:45 MasterChef Türkiye

13:45 Gazete Magazin Yaz

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular

02:30 Gazete Magazin Yaz

04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

TV yayın akışı 29 Ağustos Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:30 Şehirden Uzakta

10:50 Rüzgar Gülü

13:00 Seksenler

14:15 Gönül Dağı

18:00 Ana Haber

18:55 İddiaların Aksine

19:00 UEFA Şampiyonlar Ligi 2024-2025 Sezonu Kura Çekimi

23:00 3'te 3

02:50 Seksenler

03:45 Gönül Dağı

TV yayın akışı 29 Ağustos Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Aşk Mantık İntikam

13:30 En Hamarat Benim

16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

19:00 NOW Ana Haber

20:00 Ne Olacak Halim

22:30 Hudutsuz Sevda

01:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

03:45 Yasak Elma

06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

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