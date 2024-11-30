TV yayın akışı 29 Kasım Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 29 Kasım günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI: Yalan 20:00
NOW YAYIN AKIŞI: Yabani 20:00
STAR TV YAYIN AKIŞI: Sahipsizler 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI: Güldür Güldür Show 20:00
TV8 YAYIN AKIŞI: MasterChef 20:00
TRT 1 YAYIN AKIŞI: Gönül Dağı 20:00
ATV YAYIN AKIŞI: Kirpi Sonic 2 (Yabancı Sinema) 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Sandık Kokusu
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bahar
15:30 Kalpazan
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Deha
02:00 Kalpazan
04:15 Kızılcık Şerbeti
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Akıncı Çizgi Dizi
10:20 Akıncı Çizgi Dizi
11:00 Bir Gece Masalı
13:50 Yalan Dolan (Yerli Sinema)
15:30 Sağ Salim 2: Sil Baştan (Yerli Sinema)
17:10 Oflu Hoca'nın Şifresi (Yerli Sinema)
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kirpi Sonic 2 (Yabancı Sinema)
22:40 Los Angeles'ta Gizli Görev (Yabancı Sinema)
02:00 Aldatmak
04:50 Hercai
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Afili Aşk
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 İnci Taneleri
16:00 Annem Ankara
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Yalan
00:15 Uzak Şehir
02:45 Güllerin Savaşı
04:15 Müzik Arası
05:15 Poyraz Karayel
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Memet Özer İle Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
13:00 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet
16:00 Kızıl Goncalar
19:00 Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yabani
23:45 Aşk Evlilik Boşanma
05:00 Kefaret
06:00 Şahane Hayatım
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İki Aile
08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:30 Kral Şakir
11:15 Sahipsizler
14:00 Yerli Dizi Tekrarı
16:30 Sahipsizler
19:00 Star Haber
20:00 Sahipsizler
22:45 Sahipsizler
01:30 Erkenci Kuş
03:30 Baba Ocağı
05:00 Söz
06:30 Kral Şakir-Oyun Zamanı (Yerli Sinema)
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:30 Süper 1 Takım
08:00 Türkiye'nin Doktorları
09:00 Çöller Kasırgası (Yabancı Sinema)
10:45 Komançı İstasyonu (Yabancı Sinema)
12:15 Gazete Magazin
17:15 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Gazete Magazin
02:45 Sinema
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:48 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:50 Beni Böyle Sev
08:10 Yedi Numara
09:00 Yeditepe İstanbul
10:00 Hayallerinin Peşinde
11:30 Teşkilat
14:40 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
17:45 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:50 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
04:10 Beni Böyle Sev
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