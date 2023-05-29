TV yayın akışı 29 Mayıs Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
29 Mayıs 2023 Pazartesi, 14:15
<p>Pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle Pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 29 Mayıs Pazartesi günü tv yayın akışı...</p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Veda Mektubu</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Fetih 1453</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Aile</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Ömer</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 Survivor 2023</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Yeniden Doğuş</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ</p>

Pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle Pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 29 Mayıs Pazartesi günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Veda Mektubu

FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Fetih 1453

SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Aile

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Ömer

TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 Survivor 2023

TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Yeniden Doğuş

ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat</p> <p>11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün</p> <p>12:30 Yalnız Kalpler</p> <p>13:30 En Hamarat Benim</p> <p>16:30 Adım Farah</p> <p>19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Fetih 1453</p> <p>23:30 Yasak Elma</p> <p>02:15 Fetih 1453</p> <p>04:15 Her Yerde Sen</p> <p>06:00 Yalnız Kalpler</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Yalnız Kalpler

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Adım Farah

19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

20:00 Fetih 1453

23:30 Yasak Elma

02:15 Fetih 1453

04:15 Her Yerde Sen

06:00 Yalnız Kalpler

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Seçim Özel</p> <p>11:00 Yaprak Dökümü</p> <p>13:00 Gelinim Mutfakt</p> <p>16:00 Aşk ve Umut</p> <p>17:00 Hicran</p> <p>18:40 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Veda Mektubu</p> <p>00:15 Camdaki Kız</p> <p>02:30 Poyraz Karayel</p> <p>04:45 Kavak Yelleri</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Seçim Özel

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakt

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Veda Mektubu

00:15 Camdaki Kız

02:30 Poyraz Karayel

04:45 Kavak Yelleri

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Mesut Yar İle Bugün</p> <p>09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde</p> <p>16:00 Söz</p> <p>18:15 Star Haber</p> <p>19:00 Ömer</p> <p>20:00 Ömer</p> <p>00:30 Yerli Dizi Tekrar / Sinema</p> <p>02:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>05:00 Söz</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Ömer

20:00 Ömer

00:30 Yerli Dizi Tekrar / Sinema

02:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

05:00 Söz

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk</p> <p>08:00 Bu Sabah</p> <p>10:00 Güzel Günler</p> <p>12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi</p> <p>15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme</p> <p>18:45 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Aile</p> <p>22:15 Çöpçüler Kralı</p> <p>00:30 Kızılcık Şerbeti</p> <p>03:00 Güzel Günler</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

08:00 Bu Sabah

10:00 Güzel Günler

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Aile

22:15 Çöpçüler Kralı

00:30 Kızılcık Şerbeti

03:00 Güzel Günler

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Hercai </p> <p>07:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert</p> <p>13:00 atv Gün Ortası</p> <p>14:00 Mutfak Bahane</p> <p>16:00 Esra Erol'da</p> <p>19:00 atv Ana Haber</p> <p>20:00 Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ</p> <p>22:00 Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ</p> <p>00:00 Ben Bu Cihana Sığmazam</p> <p>03:00 Mutfak Bahane</p> <p>05:00 Hercai</p>

ATV YAYIN AKIŞI

06:00 Hercai 

07:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ

22:00 Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ

00:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

03:00 Mutfak Bahane

05:00 Hercai

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:10 Adını Sen Koy</p> <p>08:45 Bu Toprağın Sesi</p> <p>10:30 Alişan ile Hayata Gülümse</p> <p>13:15 Kalk Gidelim</p> <p>16:15 Seksenler</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>19:55 İddiaların Aksine</p> <p>20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu</p> <p>00:15 Savaşın Efsaneleri</p> <p>01:00 Yürek Çıkmazı</p> <p>03:30 Kalk Gidelim</p> <p>04:25 Seksenler</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:10 Adını Sen Koy

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Kalk Gidelim

16:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

00:15 Savaşın Efsaneleri

01:00 Yürek Çıkmazı

03:30 Kalk Gidelim

04:25 Seksenler

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:15 8'de Sağlık</p> <p>08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa</p> <p>11:15 Survivor 2023</p> <p>12:15 Survivor Panorama</p> <p>15:00 Canım Annem</p> <p>16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz</p> <p>20:00 Survivor 2023</p> <p>00:15 Survivor Ekstra </p> <p>01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz</p> <p>03:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa</p> <p>05:30 Canım Annem</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 Survivor 2023

12:15 Survivor Panorama

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2023

00:15 Survivor Ekstra 

01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

05:30 Canım Annem

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