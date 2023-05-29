TV yayın akışı 29 Mayıs Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle Pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 29 Mayıs Pazartesi günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Veda Mektubu
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Fetih 1453
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Aile
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Ömer
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 Survivor 2023
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Yeniden Doğuş
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yalnız Kalpler
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Adım Farah
19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
20:00 Fetih 1453
23:30 Yasak Elma
02:15 Fetih 1453
04:15 Her Yerde Sen
06:00 Yalnız Kalpler
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Seçim Özel
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakt
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Veda Mektubu
00:15 Camdaki Kız
02:30 Poyraz Karayel
04:45 Kavak Yelleri
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Ömer
20:00 Ömer
00:30 Yerli Dizi Tekrar / Sinema
02:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
05:00 Söz
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
08:00 Bu Sabah
10:00 Güzel Günler
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Aile
22:15 Çöpçüler Kralı
00:30 Kızılcık Şerbeti
03:00 Güzel Günler
ATV YAYIN AKIŞI
06:00 Hercai
07:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ
22:00 Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ
00:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
03:00 Mutfak Bahane
05:00 Hercai
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:10 Adını Sen Koy
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Kalk Gidelim
16:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
00:15 Savaşın Efsaneleri
01:00 Yürek Çıkmazı
03:30 Kalk Gidelim
04:25 Seksenler
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8'de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 Survivor 2023
12:15 Survivor Panorama
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2023
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
05:30 Canım Annem
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