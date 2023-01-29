TV yayın akışı 29 Ocak Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Hafta başına yaklaştığımız pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 29 Ocak Pazar günü TV yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Yargı
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Recep İvedik 3
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Çok Güzel Hareketler 2
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Sakar Şakir
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 Survivor 2023
TRT 1 YAYIN AKIŞI 21:00 Teşkilat
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:25 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Arda ile Omuz Omuza
14:00 Camdaki Kız
16:00 O Kız
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yargı
00:15 Üç Kız Kardeş
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13:00 Taçsız Prenses
16:00 Dokuz Oğuz
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Dokuz Oğuz
23:00 Yasak Elma
01:45 Taçsız Prenses
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Ah Nerede
09:00 Meltem Demir İle Hanımeli
10:00 En Güzel Bölüm
10:45 İdil Yazar ile Keyifli Tarifler
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Yerli Dizi
16:00 Ömer
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Ömer
01:45 Vahe ile Evdeki Mutluluk
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:30 Beyoğlu Güzeli
08:30 Kadifeden Kesesi
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güzel Günler
00:15 Şekerpare
TV8 YAYIN AKIŞI
08:30 Türkiye'nin Doktorları
10:00 On Yaş Genç
11:00 Eski Dost
15:30 Survivor Panaroma
18:30 Survivor 2023
20:00 Survivor 2023
00:15 Survivor Ekstra
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:48 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:50 Ege'nin Hamsisi
09:10 Al Sancak
11:45 Enine Boyuna
13:00 Şehrime Hoş Geldiniz
14:00 Yürek Çıkmazı
18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
23:45 3'te 3
01:05 Al Sancak
ATV YAYIN AKIŞI
06:00 Hercai
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:30 Dizi TV
12:15 Ateş Kuşları
15:45 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Ateş Kuşları
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