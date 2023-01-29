TV yayın akışı 29 Ocak Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Hafta başına yaklaştığımız pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.

Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 29 Ocak Pazar günü TV yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Yargı

FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Recep İvedik 3

STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Çok Güzel Hareketler 2

SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Sakar Şakir

TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 Survivor 2023

TRT 1 YAYIN AKIŞI 21:00 Teşkilat

ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Kim Milyoner Olmak İster?