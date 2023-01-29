TV yayın akışı 29 Ocak Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
29 Ocak 2023 Pazar, 09:00
<p>Hafta başına yaklaştığımız pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 29 Ocak Pazar günü TV yayın akışı...</p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI    20:00  Yargı</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI        20:00  Recep İvedik 3 </p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI      20:00 Çok Güzel Hareketler 2</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI        20:00 Sakar Şakir</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI              20:00 Survivor 2023</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI           21:00 Teşkilat</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI              20:00 Kim Milyoner Olmak İster?</p>

Hafta başına yaklaştığımız pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 29 Ocak Pazar günü TV yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI    20:00  Yargı

FOX TV YAYIN AKIŞI        20:00  Recep İvedik 3 

STAR TV YAYIN AKIŞI      20:00 Çok Güzel Hareketler 2

SHOW TV YAYIN AKIŞI        20:00 Sakar Şakir

TV8 YAYIN AKIŞI              20:00 Survivor 2023

TRT 1 YAYIN AKIŞI           21:00 Teşkilat

ATV YAYIN AKIŞI              20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Sihirli Annem</p> <p>09:25 Set Ekstra</p> <p>09:45 Magazin D Pazar</p> <p>13:00 Arda ile Omuz Omuza</p> <p>14:00 Camdaki Kız</p> <p>16:00 O Kız</p> <p>18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu</p> <p>20:00 Yargı</p> <p>00:15 Üç Kız Kardeş</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:25 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Arda ile Omuz Omuza

14:00 Camdaki Kız

16:00 O Kız

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yargı

00:15 Üç Kız Kardeş

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:30 Çalar Saat Hafta Sonu</p> <p>11:15 Ekonomi Arası</p> <p>11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi</p> <p>13:00 Taçsız Prenses</p> <p>16:00 Dokuz Oğuz</p> <p>19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu</p> <p>20:00 Dokuz Oğuz </p> <p>23:00 Yasak Elma</p> <p>01:45 Taçsız Prenses</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13:00 Taçsız Prenses

16:00 Dokuz Oğuz

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Dokuz Oğuz 

23:00 Yasak Elma

01:45 Taçsız Prenses

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Ah Nerede</p> <p>09:00 Meltem Demir İle Hanımeli</p> <p>10:00 En Güzel Bölüm</p> <p>10:45 İdil Yazar ile Keyifli Tarifler</p> <p>11:00 Tülin Şahin ile Moda</p> <p>12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk</p> <p>14:00 Yerli Dizi</p> <p>16:00 Ömer </p> <p>18:15 Star Haber</p> <p>19:00 Çok Güzel Hareketler 2</p> <p>20:00 Çok Güzel Hareketler 2</p> <p>23:30 Ömer</p> <p>01:45 Vahe ile Evdeki Mutluluk</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Ah Nerede

09:00 Meltem Demir İle Hanımeli

10:00 En Güzel Bölüm

10:45 İdil Yazar ile Keyifli Tarifler

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Yerli Dizi

16:00 Ömer 

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 Ömer

01:45 Vahe ile Evdeki Mutluluk

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:30 Beyoğlu Güzeli</p> <p>08:30 Kadifeden Kesesi</p> <p>10:00 Pazar Sürprizi</p> <p>13:00 Bir Şansım Olsa</p> <p>14:30 Kızılcık Şerbeti</p> <p>18:25 Hafta Sonu Ana Haber</p> <p>20:00 Güzel Günler </p> <p>00:15 Şekerpare</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:30 Beyoğlu Güzeli

08:30 Kadifeden Kesesi

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güzel Günler 

00:15 Şekerpare

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:30 Türkiye'nin Doktorları </p> <p>10:00 On Yaş Genç</p> <p>11:00 Eski Dost</p> <p>15:30 Survivor Panaroma</p> <p>18:30 Survivor 2023</p> <p>20:00 Survivor 2023</p> <p>00:15 Survivor Ekstra</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

08:30 Türkiye'nin Doktorları 

10:00 On Yaş Genç

11:00 Eski Dost

15:30 Survivor Panaroma

18:30 Survivor 2023

20:00 Survivor 2023

00:15 Survivor Ekstra

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>05:48 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı</p> <p>05:50 Ege'nin Hamsisi</p> <p>09:10 Al Sancak</p> <p>11:45 Enine Boyuna</p> <p>13:00 Şehrime Hoş Geldiniz</p> <p>14:00 Yürek Çıkmazı</p> <p>18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>20:00 Teşkilat</p> <p>23:45 3'te 3</p> <p>01:05 Al Sancak</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:48 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:50 Ege'nin Hamsisi

09:10 Al Sancak

11:45 Enine Boyuna

13:00 Şehrime Hoş Geldiniz

14:00 Yürek Çıkmazı

18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat

23:45 3'te 3

01:05 Al Sancak

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Hercai</p> <p>07:30 ATV'de Hafta Sonu</p> <p>10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet</p> <p>11:30 Dizi TV</p> <p>12:15 Ateş Kuşları </p> <p>15:45 Kardeşlerim</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Kim Milyoner Olmak İster?</p> <p>00:20 Ateş Kuşları</p>

ATV YAYIN AKIŞI

06:00 Hercai

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:30 Dizi TV

12:15 Ateş Kuşları 

15:45 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Ateş Kuşları

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