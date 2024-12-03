TV yayın akışı 3 Aralık Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 3 Aralık günü tv yayın akışı...
3 Aralık Salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 3 Aralık Pazartesi tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI: Hep Yek 5 : Sil Baştan 20:00
NOW YAYIN AKIŞI: Aşk Evlilik Boşanma 20:00
STAR TV YAYIN AKIŞI: Bizim Aile 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI: Bahar 20:00
TV8 YAYIN AKIŞI: MasterChef 20:00
TRT 1 YAYIN AKIŞI: Mehmed: Fetihler Sultanı 20:00
ATV YAYIN AKIŞI: Bir Gece Masalı 20:00
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:30 Annem Ankara
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:15 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Hep Yek 5 : Sil Baştan
22:00 Hep Yek 5 : Sil Baştan
23:45 Uzak Şehir
02:00 Güllerin Savaşı
05:30 Poyraz Karayel
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Bahar
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bahar
23:45 Sandık Kokusu
02:15 Kızılcık Şerbeti
04:15 Siyah Kalp
ATV YAYIN AKIŞI
08: 00 Kahvaltı Haberleri
10: 00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13: 00 ATV Gün Ortası
14: 00 Sen Anlat Karadeniz
16: 00 Esra Erol'da
19: 00 atv Ana Haber
20:00 Bir Gece Masalı
00:20 Kuruluş Osman
03:00 Aldatmak
05:50 Hercai
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:25 Hayallerinin Peşinde
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:30 Masumlar Apartmanı
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
00:15 Türk Sineması " Buğday Tanesi"
02:30 Lingo Türkiye
03:34 Hayallerinin Peşinde
03:55 Masumlar Apartmanı
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Aşk Evlilik Boşanma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Aşk Evlilik Boşanma
23:30 Lela: Hayat... Aşk... Adalet...
02:15 Aşk Evlilik Boşanma
04:45 Kefaret
05:45 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Bizim Aile
22:00 Sahipsizler
00:30 Erkenci Kuş
03:00 Baba Ocağı
05:00 Söz
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:00 MasterChef Türkiye
12:45 İlkay Buharalı'yla Gerçekler
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 İlkay Buharalı'yla Gerçekler
02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
04:30 Aramızda Kalmasın
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