TV yayın akışı 3 Eylül Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 3 Eylül günü tv yayın akışı...

cumhuriyet.com.tr
03 Eylül 2024 Salı, 09:38
TV yayın akışı 3 Eylül Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06.13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı 

06.15 Şehirden Uzakta 

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse 

13.15 Lingo Türkiye 

14.30 Seksenler 

15.45 Gönül Dağı 

19.00 Ana Haber 

19.55 İddiaların Aksine 

20.00 Türk Sineması "Aybüke: Öğretmen Oldum Ben" 

00.30 Yabancı Sinema "Odaklan Büyükanne" 

02.15 Seksenler 

03.25 Gönül Dağı 

TV yayın akışı 3 Eylül Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat 

09:00 Neler Oluyor Hayatta? 

11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki 

13:00 Gelinim Mutfakta 

16:00 Ayazın Sonu Güneş 

17:15 Evrim Akın İle Ev Gezmesi 

18:30 Kanal D Ana Haber 

20:00 Password 

23:45 Yalan 

02:30 Taş Kağıt Makas 

04:30 Kalbim Ege'de Kaldı 

TV yayın akışı 3 Eylül Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken 

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer 

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak 

16:15 Kiralık Aşk 

19:00 Star Haber 

20:00 Koruyucu - Safe 

21:45 Koruyucu - Safe 

23:45 Yalı Çapkını 

02:30 Dürüye'nin Güğümleri 

05:00 Kiralık Aşk 

TV yayın akışı 3 Eylül Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin 

08:00 Bu Sabah 

10:00 Aile 

12:30 Ezgi Sertel ile Gelin Evi 

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 

18:45 Show Ana Haber 

20:00 Yedi Bela Hüsnü 

21:45 Her Gönülde Bir Aslan Yatar 

23:30 Yedi Bela Hüsnü 

01:30 Her Gönülde Bir Aslan Yatar 

02:45 Ezgi Sertel ile Gelin Evi 

TV yayın akışı 3 Eylül Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri 

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 

13:00 atv Gün Ortası 

14:00 Sen Anlat Karadeniz 

16:00 Esra Erol'da 

19:00 atv Ana Haber 

20:00 Bir Gece Masalı 

22:35 Bir Gece Masalı 

01:40 Safir 

04:30 Tatar Ramazan 

TV yayın akışı 3 Eylül Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi 

07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm 

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir 

09:45 MasterChef Türkiye 

13:45 Gazete Magazin Yaz / Canlı 

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm 

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm 

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 

02:30 Gazete Magazin Yaz 

04:30 Doğduğun Ev Kaderindir 

TV yayın akışı 3 Eylül Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW YAYIN AKIŞI

08.30 Çalar Saat 

10.00 Çağla Ile Yeni Bir Gün 

12.00 Aşk Mantik İntikam 

13.30 En Hamarat Benim 

16.15 Fatih Ürek Ile Gelin Görümce 

19.00 Now Ana Haber 

20.00 Çakallarla Dans 6 

22.30 Tolgshow Filtresiz 

00.30 İlk Buluşma 

02.15 Fatih Ürek Ile Gelin Görümce 

04.30 Yasak Elma 

06.00 Fatih Ürek Ile Gelin Görümce 

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