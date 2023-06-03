TV yayın akışı 3 Haziran Cumartesi! Bugün televizyonda hangi programlar var?
Hafta sonuna başladığımız cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle seçim akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 3 Haziran Cumartesi günü tv yayın akışı…
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:00 Adım Farah
07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Kamera Arkası
12:00 Gülcemal
15:30 Tetikçinin Oğlu
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yüz Numaralı Adam
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Yüz Yıllık Mucize
09:45 En Güzel Bölüm
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Gülseren Budayıcıoğlu ile Seni Dinliyorum
13:00 Bir Şansım Olsa
14:00 Çöp Adam
16:00 Ömer
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Haraketler 2
20:00 İyi Olan Kazansın
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Doğduğun Ev Kaderindir
07:15 Süper Bir Takım
07:30 Türkiye’nin Doktorları
09:00 Kırmızı Oda
12:45 Survivor Panoroma
15:15 O Ses Türkiye
17:30 Yabancı Sinema
20:00 Survivor 2023
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Aile
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
13:00 Ateş Kuşları
16:00 Aldatmak
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:25 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06:40 Ege’nin Hamsisi
10:00 Hayallerinin Peşinde
11:00 Tek Yürek 04.17
11:50 Gönül Dağı
15:15 Alparslan: Büyük Selçuklu
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
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