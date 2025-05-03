TV yayın akışı 3 Mayıs Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 3 Mayıs Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 3 Mayıs Cumartesi günü tv yayın akışı...

Haber Merkezi
03 Mayıs 2025 Cumartesi, 09:32
TV yayın akışı 3 Mayıs Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 3 Mayıs Cumartesi tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI: Eşref Rüya 20:00

NOW YAYIN AKIŞI: Celal İle Ceren 20:00 

STAR TV YAYIN AKIŞI: Kocan Kadar Konuş: Diriliş 20:00 

SHOW TV YAYIN AKIŞI: Güldür Güldür Show 20:00 

TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor All Star-Gönüllüler 20:00 

TRT 1 YAYIN AKIŞI: Gönül Dağı 20:00

ATV YAYIN AKIŞI: Can Borcu 20:00

TV yayın akışı 3 Mayıs Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bahar

15:30 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

TV yayın akışı 3 Mayıs Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Kavak Yelleri

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Arka Sokaklar

16:00 Uzak Şehir

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Eşref Rüya

TV yayın akışı 3 Mayıs Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06.40 Beni Böyle Sev

09.00 Yedi Numara

10.00 Hayallerinin Peşinde

11.30 Teşkilat

14.45 Bir Zamanlar İstanbul

17.50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19.00 Ana Haber

20.00 Gönül Dağı

TV yayın akışı 3 Mayıs Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 atv'de Hafta Sonu

10:00 Can Borcu

13:00 Sustalı Ceylan

16:00 Kuruluş Osman

19:00 Atv Ana Haber

20:00 Can Borcu

TV yayın akışı 3 Mayıs Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İki Aile

08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Sahipsizler

11:00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler

12:00 Kral Kaybederse

14:30 Sahipsizler

16:30 Kral Kaybederse

19:00 Star Haber

20:00 Kocan Kadar Konuş: Diriliş

TV yayın akışı 3 Mayıs Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW TV YAYIN AKIŞI

07:45 Fatih Savaş ile Sabah Shobetleri

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Memet Özer İle Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

13:00 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...

16:00 Kızıl Goncalar

17:00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Celal İle Ceren

TV yayın akışı 3 Mayıs Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Tuzak

07:45 Süper 1 Takım

08:00 Oynat Bakalım

09:45 Gazete Magazin

14:15 Tren Soyguncuları

16:15 Onları Yükseğe As

20:00 Survivor All Star-Gönüllüler

TV rehberi trt TV 8

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