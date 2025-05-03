TV yayın akışı 3 Mayıs Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 3 Mayıs Cumartesi günü tv yayın akışı...
Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 3 Mayıs Cumartesi tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI: Eşref Rüya 20:00
NOW YAYIN AKIŞI: Celal İle Ceren 20:00
STAR TV YAYIN AKIŞI: Kocan Kadar Konuş: Diriliş 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI: Güldür Güldür Show 20:00
TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor All Star-Gönüllüler 20:00
TRT 1 YAYIN AKIŞI: Gönül Dağı 20:00
ATV YAYIN AKIŞI: Can Borcu 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bahar
15:30 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Arka Sokaklar
16:00 Uzak Şehir
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Eşref Rüya
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06.40 Beni Böyle Sev
09.00 Yedi Numara
10.00 Hayallerinin Peşinde
11.30 Teşkilat
14.45 Bir Zamanlar İstanbul
17.50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19.00 Ana Haber
20.00 Gönül Dağı
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 atv'de Hafta Sonu
10:00 Can Borcu
13:00 Sustalı Ceylan
16:00 Kuruluş Osman
19:00 Atv Ana Haber
20:00 Can Borcu
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İki Aile
08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Sahipsizler
11:00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler
12:00 Kral Kaybederse
14:30 Sahipsizler
16:30 Kral Kaybederse
19:00 Star Haber
20:00 Kocan Kadar Konuş: Diriliş
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:45 Fatih Savaş ile Sabah Shobetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Memet Özer İle Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
13:00 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...
16:00 Kızıl Goncalar
17:00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Celal İle Ceren
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:45 Süper 1 Takım
08:00 Oynat Bakalım
09:45 Gazete Magazin
14:15 Tren Soyguncuları
16:15 Onları Yükseğe As
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler
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