Şeref Madalyası filminin konusu ne? Şeref Madalyası filminin oyuncuları kim?
Şeref Madalyası (Act of Valor) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Şeref Madalyası filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Şeref Madalyası filminin konusu ne? Şeref Madalyası filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Şeref Madalyası filminin yönetmen koltuğunda Mike McCoy ve Scott Waugh oturuyor. Filmin senaristliğini Kurt Johnstad üstleniyor. Peki, Şeref Madalyası filminin konusu ne? Şeref Madalyası filminin oyuncuları kim?
ŞEREF MADALYASI FİLMİNİN KONUSU NE?
Navy Seal olarak adlandırılan "Deniz Komandoları" bu sefer daha önce hiç bir filmde işlemediği gibi işleniyor, gerçek Navy Seal operasyonlarından yola çıkılarak oluşturulan filmin kurgusu izleyicisini adrenalin dolu heyecan verici bir yolculuğa çıkarıyor. Kaçırılan bir CIA ajanının peşindeki bir operasyonun sonunda dünyamız için büyük bir tehlikenin varlığı keşfedilir. Bu durum Deniz Komandoları'nı, tehlikelerle dolu ve sonucu tüm dünyanın can güvenliğini etkileyecek gizli bir operasyon yapmaya zorunlu kılar.
ŞEREF MADALYASI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Jason Cottle - Abu Shabal
Rorke Denver - Lt. Rorke
Alex Veadov - Christo
Roselyn Sánchez - Lisa Morales
Nestor Serrano - Walter Ross
Emilio Rivera - Sanchez
Drea Castro - Recruit
Keo Woolford - Recruit
ŞEREF MADALYASI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Şeref Madalyası filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.4 olarak belirlendi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Göreceksiniz, dayanamayacaklar'
- Saldırganla ilgili ilk ayrıntılar ortaya çıktı!
- Yandaş gazeteci Pazarcı'dan çirkin ifadeler
- Ünlü ekonomistten altın yatırımcılarına uyarı!
- Daire başkanı yargıdan şikâyetçi
- 'Büyük günah, masum gösterilemez'
- Miras davasında karar çıktı!
- Bakan Yerlikaya'dan 'CHP'li şoför' açıklaması
- 'Rakının, viskinin, biranın fiyatını dert ediyorlar...'
- İstanbul Valisi Davut Gül'den 'uyarı' geldi