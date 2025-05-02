Yayınlanma: 02.05.2025 - 20:30

Güncelleme: 02.05.2025 - 20:30

Şeref Madalyası filminin yönetmen koltuğunda Mike McCoy ve Scott Waugh oturuyor. Filmin senaristliğini Kurt Johnstad üstleniyor. Peki, Şeref Madalyası filminin konusu ne? Şeref Madalyası filminin oyuncuları kim?

ŞEREF MADALYASI FİLMİNİN KONUSU NE?

Navy Seal olarak adlandırılan "Deniz Komandoları" bu sefer daha önce hiç bir filmde işlemediği gibi işleniyor, gerçek Navy Seal operasyonlarından yola çıkılarak oluşturulan filmin kurgusu izleyicisini adrenalin dolu heyecan verici bir yolculuğa çıkarıyor. Kaçırılan bir CIA ajanının peşindeki bir operasyonun sonunda dünyamız için büyük bir tehlikenin varlığı keşfedilir. Bu durum Deniz Komandoları'nı, tehlikelerle dolu ve sonucu tüm dünyanın can güvenliğini etkileyecek gizli bir operasyon yapmaya zorunlu kılar.

ŞEREF MADALYASI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jason Cottle - Abu Shabal

Rorke Denver - Lt. Rorke

Alex Veadov - Christo

Roselyn Sánchez - Lisa Morales

Nestor Serrano - Walter Ross

Emilio Rivera - Sanchez

Drea Castro - Recruit

Keo Woolford - Recruit

ŞEREF MADALYASI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Şeref Madalyası filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.4 olarak belirlendi.