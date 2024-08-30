TV yayın akışı 30 Ağustos Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
30 Ağustos 2024 Cuma, 11:05
TV yayın akışı 30 Ağustos Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 30 Ağustos cuma günü tv yayın akışı...

TV yayın akışı 30 Ağustos Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Aşk Mantık İntikam

13:30 En Hamarat Benim

16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

19:00 Now Ana Haber

20:00 Kırk Yalan (Yerli Sinema)

22:00 Çağla İle Bu Yaz

00:00 Kırk Yalan (Yerli Sinema)

02:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

04:15 Yasak Elma

06:00 Şahane Hayatım

TV yayın akışı 30 Ağustos Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:00 Bu Sabah

10:00 Aile

12:30 Ezgi Sertel İle Gelin Evi

15:45 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Herkül Efsane Başlıyor (Yabancı Sinema)

22:00 Şeref Madalyası (Yabancı Sinema)

00:15 Herkül Efsane Başlıyor (Yabancı Sinema)

TV yayın akışı 30 Ağustos Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00  Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Ayazın Sonu Güneş

17:15 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Hızlı ve Öfkeli 7 (Yabancı Sinema)

22:30  Dersimiz Atatürk

00:30 Hızlı ve Öfkeli 7 (Yabancı Sinema)

TV yayın akışı 30 Ağustos Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken

09:45 Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

16:15 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Yalı Çapkını

23:00 Yalı Çapkını

TV yayın akışı 30 Ağustos Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:15 8’de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

10:00 MasterChef Türkiye

13:45 Gazete Magazin Yaz

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

02:30 Gazete Magazin Yaz

04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

TV yayın akışı 30 Ağustos Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Sen Anlat Karadeniz

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Can Feda (Yerli Sinema)

16:00 Alan

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

00:20 Safir

TV yayın akışı 30 Ağustos Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:50 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:00 Şehirden Uzakta

10:00 Anıtkabir'den Naklen Yayın

10:20 Türk Sineması "Afacanlar: İş Başa Düştü"

12:05 Lingo Türkiye

13:30 Son Taarruz

14:00 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel

16:00 Gönül Dağı

19:50 Ana Haber

20:00 Türk Sineması "Tozkoparan İskender: Zafer"

22:00 Oyunbozan

22:30 Ya İstiklal Ya Ölüm

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