TV yayın akışı 30 Ağustos Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 30 Ağustos cuma günü tv yayın akışı...
NOW YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Aşk Mantık İntikam
13:30 En Hamarat Benim
16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19:00 Now Ana Haber
20:00 Kırk Yalan (Yerli Sinema)
22:00 Çağla İle Bu Yaz
00:00 Kırk Yalan (Yerli Sinema)
02:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
04:15 Yasak Elma
06:00 Şahane Hayatım
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:00 Bu Sabah
10:00 Aile
12:30 Ezgi Sertel İle Gelin Evi
15:45 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Herkül Efsane Başlıyor (Yabancı Sinema)
22:00 Şeref Madalyası (Yabancı Sinema)
00:15 Herkül Efsane Başlıyor (Yabancı Sinema)
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Ayazın Sonu Güneş
17:15 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Hızlı ve Öfkeli 7 (Yabancı Sinema)
22:30 Dersimiz Atatürk
00:30 Hızlı ve Öfkeli 7 (Yabancı Sinema)
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Yalı Çapkını
23:00 Yalı Çapkını
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:15 8’de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
10:00 MasterChef Türkiye
13:45 Gazete Magazin Yaz
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
02:30 Gazete Magazin Yaz
04:30 Doğduğun Ev Kaderindir
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Sen Anlat Karadeniz
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Can Feda (Yerli Sinema)
16:00 Alan
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
00:20 Safir
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:50 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:00 Şehirden Uzakta
10:00 Anıtkabir'den Naklen Yayın
10:20 Türk Sineması "Afacanlar: İş Başa Düştü"
12:05 Lingo Türkiye
13:30 Son Taarruz
14:00 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel
16:00 Gönül Dağı
19:50 Ana Haber
20:00 Türk Sineması "Tozkoparan İskender: Zafer"
22:00 Oyunbozan
22:30 Ya İstiklal Ya Ölüm
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