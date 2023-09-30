TV yayın akışı 30 Eylül Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 30 Eylül Cumartesi günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Ya Çok Seversen
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Kader Bağları
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Güldür Güldür Show
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 İsyan
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye All Star
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Gönül Dağı
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Kardeşlerim
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
08:00 Dr Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Kiralık Aşk
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 İsyan
22:00 Ercan Saatçi ile Çok Akustik
00:15 İsyan
05:30 Hayat Bazen Tatlıdır
TV8 YAYIN AKIŞI
08:45 Süper Bir Takım
09:00 Kırmızı Oda
09:45 MasterChef Türkiye All Star
12:30 Gazete Magazin
16:15 Johnny Guitar
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 %100 Futbol
01:30 Gazete Magazin
03:00 Sinema
04:30 Tuzak
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Hudutsuz Sevda
14:00 Bambaşka Biri
16.30 Kirli Sepeti
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber
20:00 Kader Bağları
01:00 Kirli Sepeti
03:30 Hudutsuz Sevda
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Kardeşlerim
13:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
16:00 Safir
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Ateş Kuşları
03:20 Ben Bu Cihana Sığmazam
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Ebru Ener ile Yeni Gibi
14:00 Yargı
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Ya Çok Seversen
00:15 Dönence
02:45 Poyraz Karayel
04:00 Müzik Arası
05:00 Kavak Yelleri
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Yeşil Vadi'nin Kızı
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 İbo ile Güllüşah
14:45 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Kızılcık Şerbeti
03:00 İbo ile Güllüşah
05:30 Yeni Gelin
TRT 1 YAYIN AKIŞI
07:05 Beni Böyle Sev
09:30 Hayallerinin Peşinde
10:30 Sosyete Şaban
12:35 Benim Güzel Ailem
15:45 Kendi Düşen Ağlamaz
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:50 Kendi Düşen Ağlamaz
04:20 Sosyete Şaban
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Filenin Sultanı’ evlendi: Nikahı Tunç Soyer kıydı
- 300 yıllık sembol ağacı kesen genç gözaltına alındı
- Demet Akbağ'dan 'ayrılık' kararı
- Bahçeli ağırlamıştı: Yeğeni de hedefte
- Dilan Polat'ın ödediği vergi ortaya çıktı!
- Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu
- Kadın yazar eski eşini öldürdü!
- Stoklar neredeyse tükenme noktasına geldi!
- Barış Pehlivan hakkında yeni soruşturma!
- ‘7’ye varan bir deprem üretebilir’