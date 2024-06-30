TV yayın akışı 30 Haziran Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 30 Haziran Pazar günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 30 Haziran Pazar TV rehberi...

cumhuriyet.com.tr
30 Haziran 2024 Pazar, 09:44
TV yayın akışı 30 Haziran Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI 

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:30 Bumblebee

13:45 Çakallarla Dans 5

15:30 Alan

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

00:20 Alan

03:00 Deniz Gelen

05:20 Kalp Yarası

TV yayın akışı 30 Haziran Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 Pulsar

08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Hanım Köylü

10:30 Dolunay

12:00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk

14:15 Yüksek Sosyete

16:30 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:15 İstanbullu Gelin

02:15 Dolunay

03:30 Baba Ocağı

04:30 Türk Müziği

05:30 Erkenci Kuş

TV yayın akışı 30 Haziran Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 Arka Sokaklar

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

13:45 Arda ile Omuz Omuza

14:45 Yalan

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Turnike

22:45 Çok Akustik

00:45 Kapımdaki Casus

02:30 Güneşin Kızları

04:30 5N1K

05:00 Tatlı İntikam

TV yayın akışı 30 Haziran Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

08:00 Pazar Sürprizi

10:00 Nereye Bakıyor Bu Adamlar?

13:00 Kızılcık Şerbeti

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Gerzek Şaban

21:45 Kibar Feyzo

23:30 Gerzek Şaban

01:45 Nereye Bakıyor Bu Adamlar?

03:15 Ramo

TV yayın akışı 30 Haziran Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

FOX TV YAYIN AKIŞI

08.30 Çalar Saat Hafta Sonu 

10.00 Ekonomi Arası

10.05 Şevkat Yerimdar

13.00 Yasak Elma

16.15 Hudutsuz Sevda

19.00 NOW Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Sen Benim Her Şeyimsin

22.15 Kirli Sepeti

01.00 Sen Benim Her Şeyimsin

03.15 Yasak Elma

04.45 Son Yaz

06.00 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

TV yayın akışı 30 Haziran Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

07:00 Tuzak

08:00 Türkiye'nin Doktorları

09:00 Gençlik Rüzgarı

10:00 MasterChef Türkiye All Star

13:30 Komançi İstasyonu

15:00 Gazete Magazin Yaz

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Gazete Magazin Yaz

03:30 Gençlik Rüzgarı

TV yayın akışı 30 Haziran Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT YAYIN AKIŞI

05:00 Beni Böyle Sev

06.45 Yedi Numara

07.45 Yeditepe İstanbul

08.40 Alparslan: Büyük Selçuklu

11.45 Enine Boyuna

13.00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

14.25 Gönül Dağı

18.00 Ana Haber

19.00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Son 16 Maçları "İngiltere-Slovakya"

21.00 Kupa Saati

22.00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Son 16 Maçları "İspanya-Gürcistan"

00.15 Türk Sineması "Müfreze"

02.00 Gönül Dağı

04.35 Alparslan: Büyük Selçuklu

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