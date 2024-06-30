TV yayın akışı 30 Haziran Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

FOX TV YAYIN AKIŞI

08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

10.00 Ekonomi Arası

10.05 Şevkat Yerimdar

13.00 Yasak Elma

16.15 Hudutsuz Sevda

19.00 NOW Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Sen Benim Her Şeyimsin

22.15 Kirli Sepeti

01.00 Sen Benim Her Şeyimsin

03.15 Yasak Elma

04.45 Son Yaz

06.00 Fatih Ürek ile Gelin Görümce