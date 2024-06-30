TV yayın akışı 30 Haziran Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 30 Haziran Pazar günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 30 Haziran Pazar TV rehberi...
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:30 Bumblebee
13:45 Çakallarla Dans 5
15:30 Alan
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
00:20 Alan
03:00 Deniz Gelen
05:20 Kalp Yarası
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Pulsar
08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Hanım Köylü
10:30 Dolunay
12:00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk
14:15 Yüksek Sosyete
16:30 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:15 İstanbullu Gelin
02:15 Dolunay
03:30 Baba Ocağı
04:30 Türk Müziği
05:30 Erkenci Kuş
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Arka Sokaklar
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
13:45 Arda ile Omuz Omuza
14:45 Yalan
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Turnike
22:45 Çok Akustik
00:45 Kapımdaki Casus
02:30 Güneşin Kızları
04:30 5N1K
05:00 Tatlı İntikam
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
08:00 Pazar Sürprizi
10:00 Nereye Bakıyor Bu Adamlar?
13:00 Kızılcık Şerbeti
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Gerzek Şaban
21:45 Kibar Feyzo
23:30 Gerzek Şaban
01:45 Nereye Bakıyor Bu Adamlar?
03:15 Ramo
FOX TV YAYIN AKIŞI
08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
10.00 Ekonomi Arası
10.05 Şevkat Yerimdar
13.00 Yasak Elma
16.15 Hudutsuz Sevda
19.00 NOW Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Sen Benim Her Şeyimsin
22.15 Kirli Sepeti
01.00 Sen Benim Her Şeyimsin
03.15 Yasak Elma
04.45 Son Yaz
06.00 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
TV8 YAYIN AKIŞI
07:00 Tuzak
08:00 Türkiye'nin Doktorları
09:00 Gençlik Rüzgarı
10:00 MasterChef Türkiye All Star
13:30 Komançi İstasyonu
15:00 Gazete Magazin Yaz
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Gazete Magazin Yaz
03:30 Gençlik Rüzgarı
TRT YAYIN AKIŞI
05:00 Beni Böyle Sev
06.45 Yedi Numara
07.45 Yeditepe İstanbul
08.40 Alparslan: Büyük Selçuklu
11.45 Enine Boyuna
13.00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
14.25 Gönül Dağı
18.00 Ana Haber
19.00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Son 16 Maçları "İngiltere-Slovakya"
21.00 Kupa Saati
22.00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Son 16 Maçları "İspanya-Gürcistan"
00.15 Türk Sineması "Müfreze"
02.00 Gönül Dağı
04.35 Alparslan: Büyük Selçuklu
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