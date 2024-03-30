TV yayın akışı 30 Mart Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 30 Mart Cumartesi günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 30 Mart Cumartesi TV rehberi...

cumhuriyet.com.tr
30 Mart 2024 Cumartesi, 09:30
TV yayın akışı 30 Mart Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 30 Mart Cumartesi günü tv yayın akışı...

TV yayın akışı 30 Mart Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

13:45 Yargı

16:00 İnci Taneleri

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Üç Kız Kardeş

TV yayın akışı 30 Mart Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

09:30 Ayrıcalıklı Rotalar

10:30 Müge ile TV Dergisi

11:30 Yerli dizi tekrar / Sinema (çeşitli saatlerde)

18:15 Star Haber

19:00 Yan Oda

20:00 Yan Oda (Yeni Bölüm)

TV yayın akışı 30 Mart Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Sultan

14:45 Sandık Kokusu

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Kızılcık Şerbeti

TV yayın akışı 30 Mart Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

10:00 Ateş Kuşları

13:00 Kardeşlerim

16:00 Yaban Çiçekleri

18:50 Atv Ana Haber

19:05 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

20:00 Kardeşlerim (Yeni Bölüm)

TV yayın akışı 30 Mart Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:20 Kur’an-ı Kerim Hatm-i Şerif

06:15 Bir Sevdadır

09:45 Kara Ağaç Destanı

16:40 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması

18:15 Ramazan Sevinci

19:40 Ana Haber

20:10 Gönül Dağı

TV yayın akışı 30 Mart Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Mehmet Özer ile Mutfakta

12:15 Korkma Ben Yanındayım

14:45 Şahane Hayatım

16:30 Kızıl Goncalar

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Korkma Ben Yanındayım

TV yayın akışı 30 Mart Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

09:00 Bir Yemek Olsan

10:00 Gazete Magazin

14:15 Cevap Ver Türkiye

16:30 Çarkıfelek

20:00 Survivor All Star 2024

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