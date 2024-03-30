TV yayın akışı 30 Mart Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 30 Mart Cumartesi günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 30 Mart Cumartesi TV rehberi...
Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 30 Mart Cumartesi günü tv yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
13:45 Yargı
16:00 İnci Taneleri
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Üç Kız Kardeş
STAR TV YAYIN AKIŞI
09:30 Ayrıcalıklı Rotalar
10:30 Müge ile TV Dergisi
11:30 Yerli dizi tekrar / Sinema (çeşitli saatlerde)
18:15 Star Haber
19:00 Yan Oda
20:00 Yan Oda (Yeni Bölüm)
SHOW TV YAYIN AKIŞI
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Sultan
14:45 Sandık Kokusu
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Kızılcık Şerbeti
ATV YAYIN AKIŞI
10:00 Ateş Kuşları
13:00 Kardeşlerim
16:00 Yaban Çiçekleri
18:50 Atv Ana Haber
19:05 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
20:00 Kardeşlerim (Yeni Bölüm)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:20 Kur’an-ı Kerim Hatm-i Şerif
06:15 Bir Sevdadır
09:45 Kara Ağaç Destanı
16:40 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması
18:15 Ramazan Sevinci
19:40 Ana Haber
20:10 Gönül Dağı
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Mehmet Özer ile Mutfakta
12:15 Korkma Ben Yanındayım
14:45 Şahane Hayatım
16:30 Kızıl Goncalar
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Korkma Ben Yanındayım
TV8 YAYIN AKIŞI
09:00 Bir Yemek Olsan
10:00 Gazete Magazin
14:15 Cevap Ver Türkiye
16:30 Çarkıfelek
20:00 Survivor All Star 2024
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