TV yayın akışı 30 Mart Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

30 Mart Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 30 Mart Pazar tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI: Şarkılar Bizi Söyler 20:00

NOW YAYIN AKIŞI: Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar 20:00

STAR TV YAYIN AKIŞI: Düğün Dernek 2 20:00

SHOW TV YAYIN AKIŞI: Güldür Güldür 20:00

TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor All Star-Gönüllüler 20:00

TRT 1 YAYIN AKIŞI: Gönül Dağı 20:00

ATV YAYIN AKIŞI: Bal Kaymak 20:00