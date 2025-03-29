TV yayın akışı 30 Mart Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 30 Mart Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 30 Mart Pazar günü tv yayın akışı...

Haber Merkezi
29 Mart 2025 Cumartesi, 23:11
TV yayın akışı 30 Mart Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

30 Mart Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 30 Mart Pazar tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI: Şarkılar Bizi Söyler 20:00

NOW  YAYIN AKIŞI: Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar 20:00 

STAR TV YAYIN AKIŞI:  Düğün Dernek 2 20:00 

SHOW TV YAYIN AKIŞI: Güldür Güldür 20:00 

TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor All Star-Gönüllüler 20:00 

TRT 1 YAYIN AKIŞI: Gönül Dağı 20:00

ATV YAYIN AKIŞI: Bal Kaymak 20:00

TV yayın akışı 30 Mart Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI 

06:15 Kavak Yelleri

08:30 Konuştukça

09:45 Eşref Rüya

12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

13:45 Arda'nın Ramazan Mutfağı

14:30 Uzak Şehir

16:15 Eşref Rüya

18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:15 Ben Hur Adına

TV yayın akışı 30 Mart Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT1 YAYIN AKIŞI 

05:33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:35 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif

06:30 Yedi Numara

07:30 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket

07:50 Alparslan: Büyük Selçuklu

11:45 Enine Boyuna

13:00 Vefa Sultan

15:45 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket

16:15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

18:00 Ramazan Sevinci

19:40 Ana Haber

20:05 Gönül Dağı

TV yayın akışı 30 Mart Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

08:00 Siyah Kalp

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bahar

15:30 Deha

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür

00:15 Kızılcık Şerbeti

TV yayın akışı 30 Mart Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 İki Aile

08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Yalı Çapkını

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:15 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa

15:30 Yapay Zeka Çağı Yükleniyor

16:15 Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri

16:45 Kral Kaybederse

19:00 Star Haber

20:00 Düğün Dernek 2

22:30  Düğün Dernek 2

TV yayın akışı 30 Mart Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI 

06:30 Zembilli

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Can Borcu

13:25 Dizi TV

14:15 Başka Bir Gün

17:00 Sağ Salim

19:40 atv Ana Haber

20:00 Bal Kaymak

TV yayın akışı 30 Mart Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI 

06:30 Dizi

08:00 Oynat Bakalım

09:00 Gençlik Rüzgarı

10:00 Gazete Magazin

12:45 O Ses Türkiye

15:30 Ben Eşimi Bilmez Miyim

20:00 Macaristan - Türkiye / Canlı

22:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

TV yayın akışı 30 Mart Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW YAYIN AKIŞI 

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13:00 Kızıl Goncalar

16:00 Hudutsuz Sevda

19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

23:30 Kızıl Goncalar

02:30 Şahane Hayatım

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