TV yayın akışı 30 Nisan Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Hafta başına yaklaştığımız pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 30 Nisan Pazar günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Yargı
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 EGO
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Güzel Günler
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Çok Güzel Hareketler 2
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 Survivor 2023
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Teşkilat
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:15 Konuştukçca
09:20 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Arda İle Omuz Omuza
14:00 Üç Kız Kardeş
16:00 Veda Mektubu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Yargı
00:15 Veda Mektubu
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:00 Gülcemal
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi
13:00 Su Koruyucuları: Geleceğin Beşlisi (Yerli Sinema)
14:45 Tetikçinin Oğlu
16:00 Adım Farah
17:15 Su Koruyucuları: Geleceğin Beşlisi (Yabancı Sinema)
16:00 Tetikçinin Oğlu
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 EGO
00:15 Gülcemal
STAR TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yüz Yıllık Mucize
09:00 Gülseren Buğdayıcıoğlu İle Seni Dinliyorum
10:00 Bir Şansım Olsa
11:00 Tülin Şahin İle Moda
12:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk
14:00 Yerli Dizi Tekrar
16:00 Çöp Adam
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Yüz Yıllık Mucize
02:15 Bir Şansım Olsa
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:30 Tarkan Gümüş Eyer (Yerli Sinema)
08:00 Arabesk (Yerli Sinema)
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güzel Günler
00:15 Aile
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Doğduğun Ev Kaderindir
08:30 Türkiye’nin Doktorları
10:00 Affedilemeyen (Yabancı Sinema)
12:30 Survivor Panorama
15:15 Survivor 2023
20:00 Survivor 2023
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Affedilemeyen (Yabancı Sinema)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
04:50 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:00 Ege’nin Hamsisi
08:20 Uyanış: Büyük Selçuklu
11:40 Enine Boyuna
13:00 Şehrime Hoş Geldiniz
13:50 Yürek Çıkmazı
18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiyeler
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
00:10 3’Te 3
01:50 Yürek Çıkmazı
ATV YAYIN AKIŞI
06:20 Hercai
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur’an ve Sünnet
11:30 Dizi TV
12:15 Aldatmak
15:30 Ateş Kuşları
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam
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