TV yayın akışı 30 Nisan Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
30 Nisan 2023 Pazar, 10:10
<p>Hafta başına yaklaştığımız pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 30 Nisan Pazar günü tv yayın akışı...</p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Yargı</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI       20:00 EGO</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI    20:00 Güzel Günler</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Çok Güzel Hareketler 2</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI              20:00 Survivor 2023</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI           20:00 Teşkilat</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI              20:00 Kim Milyoner Olmak İster?</p>

Hafta başına yaklaştığımız pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 30 Nisan Pazar günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Yargı

FOX TV YAYIN AKIŞI       20:00 EGO

SHOW TV YAYIN AKIŞI    20:00 Güzel Günler

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Çok Güzel Hareketler 2

TV8 YAYIN AKIŞI              20:00 Survivor 2023

TRT 1 YAYIN AKIŞI           20:00 Teşkilat

ATV YAYIN AKIŞI              20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Yabancı Damat</p> <p>08:15 Konuştukçca</p> <p>09:20 Set Ekstra</p> <p>09:45 Magazin D Pazar</p> <p>13:00 Arda İle Omuz Omuza</p> <p>14:00 Üç Kız Kardeş</p> <p>16:00 Veda Mektubu</p> <p>18:30 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Yargı</p> <p>00:15 Veda Mektubu</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:15 Konuştukçca

09:20 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Arda İle Omuz Omuza

14:00 Üç Kız Kardeş

16:00 Veda Mektubu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Yargı

00:15 Veda Mektubu

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Gülcemal</p> <p>08:30 Çalar Saat Hafta Sonu</p> <p>11:15 Ekonomi Arası</p> <p>11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi</p> <p>13:00 Su Koruyucuları: Geleceğin Beşlisi (Yerli Sinema)</p> <p>14:45 Tetikçinin Oğlu</p> <p>16:00 Adım Farah</p> <p>17:15 Su Koruyucuları: Geleceğin Beşlisi (Yabancı Sinema)</p> <p>16:00 Tetikçinin Oğlu</p> <p>19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu</p> <p>20:00 EGO</p> <p>00:15 Gülcemal</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:00 Gülcemal

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi

13:00 Su Koruyucuları: Geleceğin Beşlisi (Yerli Sinema)

14:45 Tetikçinin Oğlu

16:00 Adım Farah

17:15 Su Koruyucuları: Geleceğin Beşlisi (Yabancı Sinema)

16:00 Tetikçinin Oğlu

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 EGO

00:15 Gülcemal

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Yüz Yıllık Mucize</p> <p>09:00 Gülseren Buğdayıcıoğlu İle Seni Dinliyorum</p> <p>10:00 Bir Şansım Olsa</p> <p>11:00 Tülin Şahin İle Moda</p> <p>12:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk</p> <p>14:00 Yerli Dizi Tekrar</p> <p>16:00 Çöp Adam</p> <p>18:15 Star Haber</p> <p>19:00 Çok Güzel Hareketler 2</p> <p>20:00 Çok Güzel Hareketler 2</p> <p>23:30 Yüz Yıllık Mucize</p> <p>02:15 Bir Şansım Olsa</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yüz Yıllık Mucize

09:00 Gülseren Buğdayıcıoğlu İle Seni Dinliyorum

10:00 Bir Şansım Olsa

11:00 Tülin Şahin İle Moda

12:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk

14:00 Yerli Dizi Tekrar

16:00 Çöp Adam

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 Yüz Yıllık Mucize

02:15 Bir Şansım Olsa

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:30 Tarkan Gümüş Eyer (Yerli Sinema)</p> <p>08:00 Arabesk (Yerli Sinema)</p> <p>10:00 Pazar Sürprizi</p> <p>13:00 Bir Şansım Olsa</p> <p>14:30 Kızılcık Şerbeti</p> <p>18:25 Hafta Sonu Ana Haber</p> <p>20:00 Güzel Günler</p> <p>00:15 Aile</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:30 Tarkan Gümüş Eyer (Yerli Sinema)

08:00 Arabesk (Yerli Sinema)

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güzel Günler

00:15 Aile

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Doğduğun Ev Kaderindir</p> <p>08:30 Türkiye’nin Doktorları</p> <p>10:00 Affedilemeyen (Yabancı Sinema)</p> <p>12:30 Survivor Panorama</p> <p>15:15 Survivor 2023</p> <p>20:00 Survivor 2023</p> <p>00:15 Survivor Ekstra</p> <p>01:30 Affedilemeyen (Yabancı Sinema)</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Doğduğun Ev Kaderindir

08:30 Türkiye’nin Doktorları

10:00 Affedilemeyen (Yabancı Sinema)

12:30 Survivor Panorama

15:15 Survivor 2023

20:00 Survivor 2023

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Affedilemeyen (Yabancı Sinema)

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>04:50 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı</p> <p>05:00 Ege’nin Hamsisi</p> <p>08:20 Uyanış: Büyük Selçuklu</p> <p>11:40 Enine Boyuna</p> <p>13:00 Şehrime Hoş Geldiniz</p> <p>13:50 Yürek Çıkmazı</p> <p>18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiyeler</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>20:00 Teşkilat</p> <p>00:10 3’Te 3</p> <p>01:50 Yürek Çıkmazı</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

04:50 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:00 Ege’nin Hamsisi

08:20 Uyanış: Büyük Selçuklu

11:40 Enine Boyuna

13:00 Şehrime Hoş Geldiniz

13:50 Yürek Çıkmazı

18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiyeler

19:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat

00:10 3’Te 3

01:50 Yürek Çıkmazı

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:20 Hercai</p> <p>07:30 ATV’de Hafta Sonu</p> <p>10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur’an ve Sünnet</p> <p>11:30 Dizi TV</p> <p>12:15 Aldatmak</p> <p>15:30 Ateş Kuşları</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Kim Milyoner Olmak İster?</p> <p>00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam</p>

ATV YAYIN AKIŞI

06:20 Hercai

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur’an ve Sünnet

11:30 Dizi TV

12:15 Aldatmak

15:30 Ateş Kuşları

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam

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