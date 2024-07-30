TV yayın akışı 30 Temmuz Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 30 Temmuz Salı günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? İşte, 30 Temmuz Salı TV rehberi...
Salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 30 Temmuz günü tv yayın akışı...
TRT 1 YAYIN AKIŞI
08.55 - Kasaba Doktoru
12.15 - Lingo Türkiye
14.00 - Seksenler
15.35 - Gönül Dağı
19.00 - Ana Haber
19.55 - İddiaların Aksine
20.00 - Yabancı Sinema "Büyük Beyaz"
21:45 - Mehmed: Fetihler Sultanı
00:45 - Yabancı Sinema "Büyük Beyaz"
ATV YAYIN AKIŞI
08.00 - Kahvaltı Haberleri
10.00 - Sen Anlat Karadeniz
13.00 - atv Gün Ortası
14.00 - Oflu Hoca'nın Şifresi 2
16.00 - Kardeşlerim
19.00 - atv Ana Haber
20.00 - İkizler Projesi
22:30 - Katilin Yüzü
00:30 - Ajan Stratton
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 - Yabancı Damat
09:00 - Öyle Bir Geçer Zaman Ki
11:00 - Magazin D Yaz
12:00 - Kanal D Haber Gün Ortası
13.00 - İnci Taneleri
16:30 - Ayazın Sonu Güneş
18:30 - Kanal D Ana Haber
20:00 - Mekanik
21:45 - Password
00:15 - Ayazın Sonu Güneş
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 - Güzel Günler
09:00 - Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 - Sandık Kokusu
15:00 - Bahar
18:30 - Show Ana Haber
20:00 - En Büyük Şaban
22:15 - Her Gönülde Bir Aslan Yatar
23:45 - En Büyük Şaban
01:45 - Her Gönülde Bir Aslan Yatar
STAR TV YAYIN AKIŞI
09:00 - Sefirin Kızı
11:00 - Aramızda Kalsın
13:30 - Kiralık Aşk
16:15 - Erkenci Kuş
19:00 - Star Haber
20:00 - G.O.R.A
01:00 - İstanbullu Gelin
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 - Dizi
08:30 - Doğduğun Ev Kaderindir
09:45 - MasterChef Türkiye
13:45 - Gazete Magazin
16:00 - Çarkıfelek
20:00 - MasterChef Türkiye
00:15 - MasterChef Türkiye
NOW YAYIN AKIŞI
08:30 - Çalar Saat
10:00 - Şevkat Yerimdar
13:00 - Kiraz Mevsimi
14:00 - Recep İvedik 5
16:15 - Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 - NOW Ana Haber
20:00 - Tolgshow Filtresiz
00:00 - İlk Buluşma
02:15 - Fatih Ürek ile Gelin Görümce
04:30 - Son Yaz
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