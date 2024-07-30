TV yayın akışı 30 Temmuz Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 30 Temmuz Salı günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? İşte, 30 Temmuz Salı TV rehberi...

cumhuriyet.com.tr
30 Temmuz 2024 Salı, 09:39
TV yayın akışı 30 Temmuz Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 30 Temmuz günü tv yayın akışı...

TV yayın akışı 30 Temmuz Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

08.55 - Kasaba Doktoru

12.15 - Lingo Türkiye

14.00 - Seksenler

15.35 - Gönül Dağı

19.00 - Ana Haber

19.55 - İddiaların Aksine

20.00 - Yabancı Sinema "Büyük Beyaz"

21:45 - Mehmed: Fetihler Sultanı

00:45 - Yabancı Sinema "Büyük Beyaz"

TV yayın akışı 30 Temmuz Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

08.00 - Kahvaltı Haberleri

10.00 - Sen Anlat Karadeniz

13.00 - atv Gün Ortası

14.00 - Oflu Hoca'nın Şifresi 2

16.00 - Kardeşlerim

19.00 - atv Ana Haber

20.00 - İkizler Projesi

22:30 - Katilin Yüzü

00:30 - Ajan Stratton

TV yayın akışı 30 Temmuz Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 - Yabancı Damat

09:00 - Öyle Bir Geçer Zaman Ki

11:00 - Magazin D Yaz

12:00 - Kanal D Haber Gün Ortası

13.00 - İnci Taneleri

16:30 - Ayazın Sonu Güneş

18:30 - Kanal D Ana Haber

20:00 - Mekanik

21:45 - Password

00:15 - Ayazın Sonu Güneş

TV yayın akışı 30 Temmuz Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 - Güzel Günler

09:00 - Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 - Sandık Kokusu

15:00 - Bahar

18:30 - Show Ana Haber

20:00 - En Büyük Şaban

22:15 - Her Gönülde Bir Aslan Yatar

23:45 - En Büyük Şaban

01:45 - Her Gönülde Bir Aslan Yatar

TV yayın akışı 30 Temmuz Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

09:00 - Sefirin Kızı

11:00 - Aramızda Kalsın

13:30 - Kiralık Aşk

16:15 - Erkenci Kuş

19:00 - Star Haber

20:00 - G.O.R.A

01:00 - İstanbullu Gelin

TV yayın akışı 30 Temmuz Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 - Dizi

08:30 - Doğduğun Ev Kaderindir

09:45 - MasterChef Türkiye

13:45 - Gazete Magazin

16:00 - Çarkıfelek

20:00 - MasterChef Türkiye

00:15 - MasterChef Türkiye

TV yayın akışı 30 Temmuz Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW YAYIN AKIŞI

08:30 - Çalar Saat

10:00 - Şevkat Yerimdar

13:00 - Kiraz Mevsimi

14:00 - Recep İvedik 5

16:15 - Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 - NOW Ana Haber

20:00 - Tolgshow Filtresiz

00:00 - İlk Buluşma

02:15 - Fatih Ürek ile Gelin Görümce

04:30 - Son Yaz

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