Şirinler 3: Kayıp Köy filminin konusu ne, oyuncuları kim? Şirinler 3: Kayıp Köy filmini kimler seslendirdi?

01 Ocak 2023 Pazar, 10:00

Şirinler 3: Kayıp Köy (Smurfs: The Lost Village), yönetmenliğini Kelly Asbury, senaristliğini Peyo'nun üstlendiği, 2017 yapımlı bir komedi/animasyon filmidir.

ŞİRİNLER 3: KAYIP KÖY FİLMİNİN KONUSU NE?

Şirinler'in yeni macerasında ekip yine bir görev uğruna yollara koyulur. Gizemli bir harita ortaya çıkar ve gizli bir köyün yerini işaret eder. Bunun üzerine bu köyün güvenliği artık Şirinler'in ellerindedir. Şirine, Gözlüklü Şirin, Sakar Şirin ve Güçlü Şirin gizemli ormanda yolculuk ederek bu köyü keşfetmeye karar verirler. Ancak kötü kalpli Gargamel'in de bu haritadan haberi olur ve o da bu gizemli köyün peşine düşer. Artık bu köyü Gargamel'den önce bulmak Şirinler'in en büyük görevi haline gelir. Bu yolda Şirinler tarihinin en büyük gizemini de çözeceklerdir.

ŞİRİNLER 3: KAYIP KÖY FİLMİNİ KİMLER SESLENDİRDİ?

Aysun Topar - Şirine

Özden Ayyıldız - Şirin Ana

Engin Alkan - Şirin Baba

Hakan Vanlı - Gargamel

Fatih Özacun - Güçlü Şirin

Harun Can - Gözlüklü Şirin

Betül Çiftçi - Şirin Zambak

Ayça Koptur - Şirin Fırtına

ŞİRİNLER 3: KAYIP KÖY FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Şirinler 3: Kayıp Köy filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.9 olarak belirlenmiştir.