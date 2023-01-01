Morrie ile Her Salı filminin konusu ne, oyuncuları kim?

01 Ocak 2023 Pazar, 09:00

Morrie ile Her Salı (Tuesdays with Morrie), yönetmenliğini Mick Jackson, senaristliğini Thomas Rickman'ın üstlendiği, 1999 yapımlı bir drama filmidir.

MORRİE İLE HER SALI FİLMİNİN KONUSU NE?

Bir gazeteci, ölmekte olan bir adam olan en iyi arkadaşı ona ilişkiler, kariyer ve toplumla başa çıkması için çok güçlü bir bilgelik ve tavsiye verdiğinde kendini kendi hayatını sorgularken bulur.

MORRİE İLE HER SALI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jack Lemmon

Hank Azaria

MORRİE İLE HER SALI FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Morrie ile Her Salı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.4 olarak belirlenmiştir.