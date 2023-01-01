Morrie ile Her Salı filminin konusu ne, oyuncuları kim?
1999 yılında vizyona giren Morrie ile Her Salı filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Morrie ile Her Salı filminin konusu ne? Morrie ile Her Salı filminin oyuncuları kim? Morrie ile Her Salı filminin IMDb puanı kaç?
Morrie ile Her Salı (Tuesdays with Morrie), yönetmenliğini Mick Jackson, senaristliğini Thomas Rickman'ın üstlendiği, 1999 yapımlı bir drama filmidir.
MORRİE İLE HER SALI FİLMİNİN KONUSU NE?
Bir gazeteci, ölmekte olan bir adam olan en iyi arkadaşı ona ilişkiler, kariyer ve toplumla başa çıkması için çok güçlü bir bilgelik ve tavsiye verdiğinde kendini kendi hayatını sorgularken bulur.
MORRİE İLE HER SALI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Jack Lemmon
Hank Azaria
MORRİE İLE HER SALI FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Morrie ile Her Salı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.4 olarak belirlenmiştir.
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