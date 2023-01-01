Pi'nin Yaşamı filminin konusu ne, oyuncuları kim?

01 Ocak 2023 Pazar, 10:00

Pi'nin Yaşamı (Life of Pi), yönetmenliğini Ang Lee, senaristliğini David Magee'nin üstlendiği, 2012 yapımlı bir macera filmidir.

Pİ'NİN YAŞAMI FİLMİNİN KONUSU NE?

Ülkelerinden ayrılan ve beraberlerinde hayvanat bahçesindeki hayvanlarını da götüren Pi ve ailesi gemi yolculuğu yaparken fırtınaya yakalanırlar ve bindikleri gemi batar. Sandalın hayatta kalmayı başarabilen mürettebatı ise bir sırtlan, kırık bacaklı bir zebra, bir orangutan, Richard Parker adında üç yüz kiloluk bir Bengal kaplanı ve Pi adlı 16 yaşında Hint bir çocuktan oluşmaktadır. Pi, kurtuluş yok gibi görünen bu okyanusta zayıf bir sandalda yanındaki hayvanlarla birlikte hayatta kalma savaşı verir ve keskin zekası ve zooloji bilgisiyle besin zincirine kurban gitmez. Pi bir filikanın içinde denizde 227 gün hayatta kalma mücadelesi verir.

Pİ'NİN YAŞAMI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Suraj Sharma

Irrfan Khan

Tabu

Adil Hussain

Gerard Depardieu

Rafe Spall

Pİ'NİN YAŞAMI FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Pi'nin Yaşamı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.9 olarak belirlenmiştir.