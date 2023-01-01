Pi'nin Yaşamı filminin konusu ne, oyuncuları kim?
2012 yılında vizyona giren Pi'nin Yaşamı filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Pi'nin Yaşamı filminin konusu ne? Pi'nin Yaşamı filminin oyuncuları kim? Pi'nin Yaşamı filminin IMDb puanı kaç?
Pi'nin Yaşamı (Life of Pi), yönetmenliğini Ang Lee, senaristliğini David Magee'nin üstlendiği, 2012 yapımlı bir macera filmidir.
Pİ'NİN YAŞAMI FİLMİNİN KONUSU NE?
Ülkelerinden ayrılan ve beraberlerinde hayvanat bahçesindeki hayvanlarını da götüren Pi ve ailesi gemi yolculuğu yaparken fırtınaya yakalanırlar ve bindikleri gemi batar. Sandalın hayatta kalmayı başarabilen mürettebatı ise bir sırtlan, kırık bacaklı bir zebra, bir orangutan, Richard Parker adında üç yüz kiloluk bir Bengal kaplanı ve Pi adlı 16 yaşında Hint bir çocuktan oluşmaktadır. Pi, kurtuluş yok gibi görünen bu okyanusta zayıf bir sandalda yanındaki hayvanlarla birlikte hayatta kalma savaşı verir ve keskin zekası ve zooloji bilgisiyle besin zincirine kurban gitmez. Pi bir filikanın içinde denizde 227 gün hayatta kalma mücadelesi verir.
Pİ'NİN YAŞAMI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Suraj Sharma
Irrfan Khan
Tabu
Adil Hussain
Gerard Depardieu
Rafe Spall
Pİ'NİN YAŞAMI FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Pi'nin Yaşamı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.9 olarak belirlenmiştir.
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