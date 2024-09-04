TV yayın akışı 4 Eylül Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Ayazın Sonu Güneş

17:15 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Turnike

23:45 Megalodon'un Yükselişi

01:30 Taş Kağıt Makas

03:45 Ayazın Sonu Güneş

04:30 Kalbim Ege'de Kaldı