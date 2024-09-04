TV yayın akışı 4 Eylül Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 4 Eylül Çarşamba...
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:03 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:05 Şehirden Uzakta
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Lingo Türkiye
14:30 Seksenler
15:45 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Yabancı Sinema "Gökdelen"
22:30 Gönül Dağı
01:35 Yabancı Sinema "Gökdelen"
03:15 Yerli Dizi
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Ayazın Sonu Güneş
17:15 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Turnike
23:45 Megalodon'un Yükselişi
01:30 Taş Kağıt Makas
03:45 Ayazın Sonu Güneş
04:30 Kalbim Ege'de Kaldı
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Oh Olsun
22:00 Çok Filim Hareketler Bunlar
00:00 Çok Filim Hareketler Bunlar
02:10 Yalı Çapkını
04:10 Dürüye'nin Güğümleri
05:30 Kiralık Aşk
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:00 Bu Sabah
10:00 Aile
12:30 Ezgi Sertel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Aranan Adam
01:30 Aranan Adam
02:45 Ezgi Sertel ile Gelin Evi
ATV YAYIN AKIŞI
06:30 Benim İçin Üzülme
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Alan
00:20 Bir Gece Masalı
03:00 Safir
05:50 Tatar Ramazan
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
09:45 MasterChef Türkiye
13:45 Gazete Magazin Yaz / Canlı
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
02:30 Gazete Magazin Yaz
04:30 Doğduğun Ev Kaderindir
NOW YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:00 Aşk Mantık İntikam
13:30 En Hamarat Benim
16:15 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Bir Destek Bir Gelecek
22:00 Öğretmen Filmi
00:15 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
02:45 Mucize Doktor
05:00 Yasak Elma
06:00 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
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