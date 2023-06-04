TV yayın akışı 4 Haziran Pazar! Bugün televizyonda hangi dizi ve filmler var?

cumhuriyet.com.tr
04 Haziran 2023 Pazar, 11:52
<p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">Hafta başına yaklaştığımız pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 4 Haziran Pazar günü tv yayın akışı…</span></p>

Hafta başına yaklaştığımız pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 4 Haziran Pazar günü tv yayın akışı…

<p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">FOX TV YAYIN AKIŞI</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">07:00 Adım Farah</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text"> 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu </span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">11:15 Ekonomi Arası </span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi </span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">13:00 Yasak Elma </span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">16:00 Adım Farah</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text"> 19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text"> 20:00 Hareket Sekiz </span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"> </p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:00 Adım Farah

 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu 

11:15 Ekonomi Arası 

11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi 

13:00 Yasak Elma 

16:00 Adım Farah

 19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

 20:00 Hareket Sekiz 

 

<p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><strong><span class="selectable-text copyable-text">STAR TV YAYIN AKIŞI</span></strong></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">06:15 Ömer</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">08:30 Gülseren Buğdayıcıoğlu İle Seni Dinliyorum</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">10:00 Bir Şansım Olsa</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">11:00 Tülin Şahin İle Moda</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">12:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">14:00 Yalı Çapkını</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">16:00 Çöp Adam</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">18:15 Star Haber</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">19:00 Çok Güzel Hareketler 2</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">20:00 Çok Güzel Hareketler 2</span></p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:15 Ömer

08:30 Gülseren Buğdayıcıoğlu İle Seni Dinliyorum

10:00 Bir Şansım Olsa

11:00 Tülin Şahin İle Moda

12:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk

14:00 Yalı Çapkını

16:00 Çöp Adam

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

<p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><strong><span class="selectable-text copyable-text">TV8 YAYIN AKIŞI</span></strong></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">06:00 Doğduğun Ev Kaderindir</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">08:30 Türkiye’nin Doktorları</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">10:00 Prangalı Mahkum (Yabancı Sinema)</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">12:30 Survivor Panorama</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">15:15 O Ses Türkiye</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">20:00 Survivor 2023</span></p>

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Doğduğun Ev Kaderindir

08:30 Türkiye’nin Doktorları

10:00 Prangalı Mahkum (Yabancı Sinema)

12:30 Survivor Panorama

15:15 O Ses Türkiye

20:00 Survivor 2023

<p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><strong><span class="selectable-text copyable-text">KANAL D YAYIN AKIŞI</span></strong></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">07:00 Yabancı Damat</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">08:15 Konuştukça</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">09:20 Set Ekstra</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">09:45 Magazin D Pazar</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">13:00 Arda İle Omuz Omuza</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">14:00 Veda Mektubu</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">16:15 Üç Kız Kardeş</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">20:00 Jurassic World</span></p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:15 Konuştukça

09:20 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Arda İle Omuz Omuza

14:00 Veda Mektubu

16:15 Üç Kız Kardeş

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Jurassic World

<p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><strong><span class="selectable-text copyable-text">SHOW TV YAYIN AKIŞI</span></strong></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">10:00 Pazar Sürprizi</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">13:00 Bir Şansım Olsa</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">14:30 Kızılcık Şerbeti</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">18:25 Hafta Sonu Ana Haber</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">20:00 Güzel Günler</span></p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güzel Günler

<p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><strong><span class="selectable-text copyable-text">ATV YAYIN AKIŞI</span></strong></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">06:20 Hercai</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">07:30 ATV’de Hafta Sonu</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur’an ve Sünnet</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">11:30 Dizi TV</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">12:15 Kardeşlerim</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">15:30 Ateş Kuşları</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">19:00 ATV Ana Haber</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">20:00 Kim Milyoner Olmak İster</span></p>

ATV YAYIN AKIŞI

06:20 Hercai

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur’an ve Sünnet

11:30 Dizi TV

12:15 Kardeşlerim

15:30 Ateş Kuşları

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

<p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><strong><span class="selectable-text copyable-text">TRT 1 YAYIN AKIŞI</span></strong></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">05:33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">05:35 Ege’nin Hamsisi</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">08:35 Uyanış: Büyük Selçuklu</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">11:45 Enine Boyuna</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">13:00 Şehrime Hoş Geldiniz</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">13:50 Tek Yürek 04.17</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">14:15 Yürek Çıkmazı</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">18:00 Turgay Başyayla İle Lezetli Tavsiyeler</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">19:00 Ana Haber</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">20:00 Teşkilat</span></p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:35 Ege’nin Hamsisi

08:35 Uyanış: Büyük Selçuklu

11:45 Enine Boyuna

13:00 Şehrime Hoş Geldiniz

13:50 Tek Yürek 04.17

14:15 Yürek Çıkmazı

18:00 Turgay Başyayla İle Lezetli Tavsiyeler

19:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat

dizi Film yayın akışı

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