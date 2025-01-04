TV yayın akışı 4 Ocak Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 4 Ocak Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 4 Ocak günü tv yayın akışı...

cumhuriyet.com.tr
04 Ocak 2025 Cumartesi, 09:11
TV yayın akışı 4 Ocak Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

4 Ocak Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 4 Ocak Cumartesi tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI: Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı Özel 20:00

NOW  YAYIN AKIŞI:  Leyla: Hayat, Aşk, Adalet... 20:00 

STAR TV YAYIN AKIŞI: Midway 20:00 

SHOW TV YAYIN AKIŞI:  Güldür Güldür Show 20:00

TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor All Star-Gönüllüler 20:00 

TRT 1 YAYIN AKIŞI: Gönül Dağı 19:45

ATV YAYIN AKIŞI: Can Borcu 20:00

TV yayın akışı 4 Ocak Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI 

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Akıncı

10:20 Can Borcu

13:20 Bir Gece Masalı

16:00 Zembilli

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Can Borcu

22:50 Can Borcu

TV yayın akışı 4 Ocak Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 İnci Taneleri

16:00 Uzak Şehir

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı Özel

TV yayın akışı 4 Ocak Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW TV YAYIN AKIŞI 

07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Memet Özer ile Mutfakta

12:30 Kamera Arkası

13:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

15:30 Kızıl Goncalar

16:30 Şakir Paşa Ailesi

19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

22:30 Şakir Paşa Ailesi

TV yayın akışı 4 Ocak Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Kezban

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Namuslu

15:00 Siyah Kalp

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Bahar

TV yayın akışı 4 Ocak Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İki Aile

08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Kral Şakir: Oyun Zamanı

11:00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler

12:00 Yalı Çapkını

14:00 Sen Ağlama İstanbul

16:15 Sahipsizler

19:00 Star Haber

20:00 Midway

22:45 Midway

TV yayın akışı 4 Ocak Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

09:00 Yeditepe İstanbul

10:05 Kod Adı Kırlangıç

11:30 Yaşam Başka Yerde

11:50 Hugo

14:35 Mehmed: Fetihler Sultanı

17:50 Turgay Başyayla İle...

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

TV yayın akışı 4 Ocak Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI 

06:00 Dizi

07:45 Süper 1 Takım

08:00 Türkiye'nin Doktorları

09:00 Oynat Bakalım

10:00 Gazete Magazin

15:30 Ben Eşimi Bilmez Miyim

20:00 Survivor 2025

TV rehberi trt TV 8

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