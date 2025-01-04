TV yayın akışı 4 Ocak Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 4 Ocak günü tv yayın akışı...
4 Ocak Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 4 Ocak Cumartesi tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI: Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı Özel 20:00
NOW YAYIN AKIŞI: Leyla: Hayat, Aşk, Adalet... 20:00
STAR TV YAYIN AKIŞI: Midway 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI: Güldür Güldür Show 20:00
TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor All Star-Gönüllüler 20:00
TRT 1 YAYIN AKIŞI: Gönül Dağı 19:45
ATV YAYIN AKIŞI: Can Borcu 20:00
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Akıncı
10:20 Can Borcu
13:20 Bir Gece Masalı
16:00 Zembilli
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Can Borcu
22:50 Can Borcu
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 İnci Taneleri
16:00 Uzak Şehir
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı Özel
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Memet Özer ile Mutfakta
12:30 Kamera Arkası
13:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...
15:30 Kızıl Goncalar
16:30 Şakir Paşa Ailesi
19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...
22:30 Şakir Paşa Ailesi
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Kezban
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Namuslu
15:00 Siyah Kalp
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Bahar
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İki Aile
08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Kral Şakir: Oyun Zamanı
11:00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler
12:00 Yalı Çapkını
14:00 Sen Ağlama İstanbul
16:15 Sahipsizler
19:00 Star Haber
20:00 Midway
22:45 Midway
TRT 1 YAYIN AKIŞI
09:00 Yeditepe İstanbul
10:05 Kod Adı Kırlangıç
11:30 Yaşam Başka Yerde
11:50 Hugo
14:35 Mehmed: Fetihler Sultanı
17:50 Turgay Başyayla İle...
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:45 Süper 1 Takım
08:00 Türkiye'nin Doktorları
09:00 Oynat Bakalım
10:00 Gazete Magazin
15:30 Ben Eşimi Bilmez Miyim
20:00 Survivor 2025
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