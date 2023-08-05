TV yayın akışı 5 Ağustos Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 5 Ağustos Cumartesi günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Çılgın Joe
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Ruhun Duymaz
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Güldür Güldür Show
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Bayi Toplantısı
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye All Star
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Bebek Firarda
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Şirinler: Kayıp Köy
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:50 Şehirden Uzakta
07:15 Aslan Ailem
10:15 Hayallerinin Peşinde
12:40 Hayatımın Neşesi
14:40 Benim Güzel Ailem
18:00 Biraz Kül Biraz Duman
19:00 Ana Haber
20:00 Bebek Firarda
22:15 Kahraman Çocuk
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:35 Hayatımın Neşesi
03:50 Hayallerinin Peşinde
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Afilli Aşk
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Ebru Yener ile Yeni Gibi
14:00 Ya Çok Seversen
16:00 Dönence
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Çılgın Joe
22:15 Düşüş
00:15 Düşüş
02:15 Poyraz Karayel
03:45 Müzik Arası
05:00 Kavak Yelleri
SHOW TV YAYIN AKIŞI
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Tarkan Altın Madalyon
14:30 Yalancı Kerim
16:30 Nereye Bakıyor Bu Adamlar
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Kung Fu Cinayetleri
02:15 Kung Fu Cinayetleri
03:45 Son Hıçkırık
TV8 YAYIN AKIŞI
09:00 Kırmızı Oda
10:00 Gazete Magazin
12:30 Ali Yeşilırmak ve Dostları
13:45 Salur Kazan
16:00 Komançi İstasyonu
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Gazete Magazin
03:30 Kırmızı Oda
04:30 Tuzak
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Ekonomi Arası
10:05 Mehmet Özer ile Mutfakta
11:00 Ruhun Duymaz
14:00 Yaz Şarkısı
16.00 En Güzel Dönüşüm
17:00 Kısmet
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Ruhun Duymaz
01:30 Yasak Elma
04:00 Aşk Yeniden
06:00 Her Yerde Sen
ATV YAYIN AKIŞI
10:00 Shannon'un Gökkuşağı
12:00 Akıncı
13:00 Vermem Seni Ellere
16:20 Spectre
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Şirinler: Kayıp Köy
21:50 Rampage: Büyük Yıkım
23:45 John Wick 2
02:00 Vermem Seni Ellere
05:00 Bir Küçük Gün Işığı
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Sefirin Kızı
08:00 Dr Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Aramızda Kalsın
11:00 Lezzet Rotası
12:00 Erkenci Kuş
14:00 Kiralık Aşk
16:00 Sefirin Kızı
19:00 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Bayi Toplantısı
22:30 Ercan Çelik ile Çok Akustik
00:30 Bayi Toplantısı
02:30 Aramızda Kalsın
04:00 Kiralık Aşk
05:45 Sefirin Kızı
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