TV yayın akışı 5 Ağustos Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
05 Ağustos 2023 Cumartesi, 09:51
<p>Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, <strong>5 Ağustos Cumartesi günü tv yayın akışı...</strong></p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Çılgın Joe</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Ruhun Duymaz</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Güldür Güldür Show</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Bayi Toplantısı</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Bebek Firarda</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Şirinler: Kayıp Köy</p>

Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 5 Ağustos Cumartesi günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Çılgın Joe

FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Ruhun Duymaz

SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Bayi Toplantısı

TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star

TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Bebek Firarda

ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Şirinler: Kayıp Köy

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>05:50 Şehirden Uzakta</p> <p>07:15 Aslan Ailem</p> <p>10:15 Hayallerinin Peşinde</p> <p>12:40 Hayatımın Neşesi</p> <p>14:40 Benim Güzel Ailem</p> <p>18:00 Biraz Kül Biraz Duman</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>20:00 Bebek Firarda</p> <p>22:15 Kahraman Çocuk</p> <p>00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi</p> <p>01:35 Hayatımın Neşesi</p> <p>03:50 Hayallerinin Peşinde</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:50 Şehirden Uzakta

07:15 Aslan Ailem

10:15 Hayallerinin Peşinde

12:40 Hayatımın Neşesi

14:40 Benim Güzel Ailem

18:00 Biraz Kül Biraz Duman

19:00 Ana Haber

20:00 Bebek Firarda

22:15 Kahraman Çocuk

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:35 Hayatımın Neşesi

03:50 Hayallerinin Peşinde

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:00 Afilli Aşk</p> <p>08:30 Konuştukça</p> <p>09:45 Magazin D Cumartesi</p> <p>13:00 Ebru Yener ile Yeni Gibi</p> <p>14:00 Ya Çok Seversen</p> <p>16:00 Dönence</p> <p>18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu</p> <p>20:00 Çılgın Joe</p> <p>22:15 Düşüş</p> <p>00:15 Düşüş</p> <p>02:15 Poyraz Karayel</p> <p>03:45 Müzik Arası</p> <p>05:00 Kavak Yelleri</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 Afilli Aşk

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Ebru Yener ile Yeni Gibi

14:00 Ya Çok Seversen

16:00 Dönence

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Çılgın Joe

22:15 Düşüş

00:15 Düşüş

02:15 Poyraz Karayel

03:45 Müzik Arası

05:00 Kavak Yelleri

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>10:00 Cumartesi Sürprizi</p> <p>13:00 Tarkan Altın Madalyon</p> <p>14:30 Yalancı Kerim</p> <p>16:30 Nereye Bakıyor Bu Adamlar</p> <p>18:25 Hafta Sonu Ana Haber</p> <p>20:00 Güldür Güldür Show</p> <p>00:15 Kung Fu Cinayetleri</p> <p>02:15 Kung Fu Cinayetleri</p> <p>03:45 Son Hıçkırık</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Tarkan Altın Madalyon

14:30 Yalancı Kerim

16:30 Nereye Bakıyor Bu Adamlar

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Kung Fu Cinayetleri

02:15 Kung Fu Cinayetleri

03:45 Son Hıçkırık

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>09:00 Kırmızı Oda</p> <p>10:00 Gazete Magazin</p> <p>12:30 Ali Yeşilırmak ve Dostları</p> <p>13:45 Salur Kazan</p> <p>16:00 Komançi İstasyonu</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>00:15 Gazete Magazin</p> <p>03:30 Kırmızı Oda</p> <p>04:30 Tuzak</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

09:00 Kırmızı Oda

10:00 Gazete Magazin

12:30 Ali Yeşilırmak ve Dostları

13:45 Salur Kazan

16:00 Komançi İstasyonu

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Gazete Magazin

03:30 Kırmızı Oda

04:30 Tuzak

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:30 Çalar Saat</p> <p>10:00 Ekonomi Arası</p> <p>10:05 Mehmet Özer ile Mutfakta</p> <p>11:00 Ruhun Duymaz</p> <p>14:00 Yaz Şarkısı</p> <p>16.00 En Güzel Dönüşüm</p> <p>17:00 Kısmet</p> <p>19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu</p> <p>20:00 Ruhun Duymaz</p> <p>01:30 Yasak Elma</p> <p>04:00 Aşk Yeniden</p> <p>06:00 Her Yerde Sen</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Ekonomi Arası

10:05 Mehmet Özer ile Mutfakta

11:00 Ruhun Duymaz

14:00 Yaz Şarkısı

16.00 En Güzel Dönüşüm

17:00 Kısmet

19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Ruhun Duymaz

01:30 Yasak Elma

04:00 Aşk Yeniden

06:00 Her Yerde Sen

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>10:00 Shannon'un Gökkuşağı</p> <p>12:00 Akıncı</p> <p>13:00 Vermem Seni Ellere</p> <p>16:20 Spectre</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Şirinler: Kayıp Köy</p> <p>21:50 Rampage: Büyük Yıkım</p> <p>23:45 John Wick 2</p> <p>02:00 Vermem Seni Ellere</p> <p>05:00 Bir Küçük Gün Işığı</p>

ATV YAYIN AKIŞI 

10:00 Shannon'un Gökkuşağı

12:00 Akıncı

13:00 Vermem Seni Ellere

16:20 Spectre

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Şirinler: Kayıp Köy

21:50 Rampage: Büyük Yıkım

23:45 John Wick 2

02:00 Vermem Seni Ellere

05:00 Bir Küçük Gün Işığı

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:00 Sefirin Kızı</p> <p>08:00 Dr Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi</p> <p>09:00 Aramızda Kalsın</p> <p>11:00 Lezzet Rotası</p> <p>12:00 Erkenci Kuş</p> <p>14:00 Kiralık Aşk</p> <p>16:00 Sefirin Kızı</p> <p>19:00 Hafta Sonu Ana Haber</p> <p>20:00 Bayi Toplantısı</p> <p>22:30 Ercan Çelik ile Çok Akustik</p> <p>00:30 Bayi Toplantısı</p> <p>02:30 Aramızda Kalsın</p> <p>04:00 Kiralık Aşk</p> <p>05:45 Sefirin Kızı</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 Sefirin Kızı

08:00 Dr Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Aramızda Kalsın

11:00 Lezzet Rotası

12:00 Erkenci Kuş

14:00 Kiralık Aşk

16:00 Sefirin Kızı

19:00 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Bayi Toplantısı

22:30 Ercan Çelik ile Çok Akustik

00:30 Bayi Toplantısı

02:30 Aramızda Kalsın

04:00 Kiralık Aşk

05:45 Sefirin Kızı

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