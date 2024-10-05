TV yayın akışı 5 Ekim Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 3 Ekim günü tv yayın akışı...
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 Kızılcık Şerbeti
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bahar
15:45 Sandık Kokusu
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Deha
23:15 Kızılcık Şerbeti
02:15 Bahar
04:30 Deha
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Kör Nokta
12:00 Akıncı Çizgi Dizi
12:20 Akıncı Çizgi Dizi
13:00 Bir Gece Masalı
16:40 Karadut
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kör Nokta
23:00 Kör Nokta
01:40 Karadut
03:50 Bir Gece Masalı
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Güzel Aşıklar Diyarı
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Yalan
00:15 Arka Sokaklar
02:45 Güneşi Beklerken
04:15 Müzik Arası
05:15 Poyraz Karayel
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet
14:00 Yabani
16:00 Kızıl Goncalar
19:00 Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yabani
00:15 Kirli Sepeti
02:45 Kötü Kan
04:45 Yasak Elma
06:00 Şahane Hayatım
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İki Aile
08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:30 Sefirin Kızı
11:30 Aramızda Kalsın
16:00 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Kral Şakir - Korsanlar Diyarı (Yerli Sinema)
22:00 Düğüm Salonu (Yerli Sinema)
00:00 Düğüm Salonu (Yerli Sinema)
01:30 Güzel Köylü
03:30 Dürüye'nin Güğümleri
05:30 Söz
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:30 Süper 1 Takım
08:00 Türkiye'nin Doktorları
09:00 Komançi İstasyonu (Yabancı Sinema)
10:45 Parola Parola
12:30 Gazete Magazin Yaz
17:15 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Parola Parola
02:45 Gazete Magazin Yaz
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:40 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:45 Beni Böyle Sev
07:50 Yedi Numara
08:50 Yeditepe İstanbul
10:00 Hayallerinin Peşinde
11:40 Kara Ağaç Destanı
14:50 Teşkilat
17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:50 Teşkilat
03:50 Kara Ağaç Destanı
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