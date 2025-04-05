TV yayın akışı 5 Nisan Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 5 Nisan Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 5 Nisan Cumartesi günü tv yayın akışı...

Haber Merkezi
05 Nisan 2025 Cumartesi, 09:43
TV yayın akışı 5 Nisan Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

5 Nisan Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 5 Nisan Cumartesi tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI: Piyasa 20:00

NOW YAYIN AKIŞI: Her Şey Aşk İçin 20:00 

STAR TV YAYIN AKIŞI: Vizontele 20:00 

SHOW TV YAYIN AKIŞI:  Güldür Güldür Show 20:00 

TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor All Star-Gönüllüler 20212 20:00 

TRT 1 YAYIN AKIŞI: Gönül Dağı 20.00

ATV YAYIN AKIŞI: Can Borcu  20:00

TV yayın akışı 5 Nisan Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

08:00 Siyah Kalp

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Deha

15:30 Kızılcık Şerbeti

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Deha

02:15 Deha

04:45 Kızılcık Şerbeti

TV yayın akışı 5 Nisan Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI 

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Sustalı Ceylan

13:00 Kuruluş Osman

16:00 Bir Gece Masalı

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Can Borcu

23:00 Sustalı Ceylan

02:00 Başka Bir Gün

04:50 Hercai

TV yayın akışı 5 Nisan Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 Kavak Yelleri

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 İnci Taneleri

16:00 Uzak Şehir

19:00 Kanal D Ana Haber Sonu

20:00 Piyasa

23:45 Eşref Rüya

02:00 Yargı

04:00 Müzik Arası

05:00 Kuzey Güney

TV yayın akışı 5 Nisan Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW TV YAYIN AKIŞI 

07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Memet Özer ile Mutfakta

12:30 Kamera Arkası

13:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

16:00 Kızıl Goncalar

19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Her Şey Aşk İçin

22:30 Yahşi Batı

01:00 Şahane Hayatım

03:30 Son Yaz

06:00 Kefaret

TV yayın akışı 5 Nisan Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 İki Aile

08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Kral Kaybederse

11:00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler

12:00 Dizi

14:00 Sahipsizler

16:30 Kral Kaybederse

19:00 Star Haber

20:00 Vizontele

22:15 Vizontele

00:30 Dizi/Sinema

02:00 Tarkan Altın Madalyon

04:30 Sefirin Kızı

06:00 Kiralık Aşk

TV yayın akışı 5 Nisan Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI 

05:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:45 Beni Böyle Sev

07:40 Yedi Numara

08:30 Portreler: Cem Karaca

10:00 Hayallerinin Peşinde

11:25 Kod Adı Kırlangıç

13:05 3'te 3

15:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

23:55 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Bir Zamanlar İstanbul

03:50 Cem Karaca

05:10 Yedi Numara

TV yayın akışı 5 Nisan Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Tuzak

07:45 Süper 1 Takım

08:00 Oynat Bakalım

09:45 Gazete Magazin

14:15 Tren Soyguncuları

16:15 Onları Yükseğe As

20:00 Survivor 2025

00:15 Survivor Ekstra

01:30 İşte Benim Stilim

hangi film/dizi var? tv yayın akışı TV rehberi

En Çok Okunan Haberler