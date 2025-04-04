Bir Zamanlar İstanbul dizisinin yeni bölümü ne zaman? Bir Zamanlar İstanbul dizisinin son bölümünde ne oldu?

Yayınlanma: 04.04.2025 - 22:23

Güncelleme: 04.04.2025 - 22:23

TRT ekranlarında yayımlanmaya başlayan Bir Zamanlar İstanbul dizisinin yeni bölümünde neler olacağı ve yeni bölümün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Bir Zamanlar İstanbul dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Bir Zamanlar İstanbul dizisinin yeni bölümü bugün mü? İşte ayrıntılar...

BİR ZAMANLAR İSTANBUL DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Bir Zamanlar İstanbul’un 8. bölümü 4 Nisan Cuma günü TRT ekranlarında yayımlanacak.

BİR ZAMANLAR İSTANBUL DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Mithat ve Kenan Türkiye’nin F-16 projesini sabote etmek için kolları sıvamış, F-16 projesinde çalışan mühendislerden biriyle anlaşmışlardır. Ali ve Seher ise kendilerini büyük bir pazarlığın ortasında bulurlar. Ne olduğunu anlamaya çalışan ikilinin süresi azalmaktadır: çünkü Kenan peşlerindedir. Bir yanda iki âşık olarak mutlu bir hayat sürebilecek Ali ve Seher, idealleri ve aşkları arasında bir seçim yapmak zorunda kalacaktır. Kızlarından haber alamayan Çetin ve Jale soluğu Ali’lerin evinde soluklarını almışlardır. Kenan, Mithat’ın önderliğinde Ali ve Seher’i kıskıvrak yakalamak için harekete geçse de işin içine polisin girmesiyle çember iyice daralır. Çetin, Kenan’la restleşmiş, herkesten önce Ali ve Seher’i bulmaya çalışmaktadır. Bekir’i ise büyük bir sınav beklemektedir. Ali’nin mi yanındadır yoksa Celal’in mi? Olanlardan habersiz, herkesten gizlenen Ali ve Seher bitap düşerken bir sarmalın içine girerler. Ya içindesindir bu çemberin ya dışında… Artık herkes için karar verme vaktidir…

BİR ZAMANLAR İSTANBUL DİZİSİNİN KONUSU NE?

Başarılı oyuncu Cihangir Ceyhan’ın hayat verdiği, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde okuyan ve öğretmen olmayı amaçlayan Ali’nin hayatı ailesinin silahlı saldırıya uğramasıyla 180 derece değişiyor. Yıllar evvel Ali’nin babasını öldüren ve zaman içerisinde semiren karanlık çete, bu kez Ali’nin ailesinin çocuklarını bile hedef alıyor. Ali için artık, Köroğlu olup zalimin karşısına çıkma vakti... Genç ve başarılı oyuncu Alina Boz ile hayat bulacak olan Seher, kendi yol ayrımlarında Ali ile karşı karşıya geliyor. Münazarada Ali ile tanışan Seher, radyoculuk kariyerini de ilerletiyor. Ancak adalete olan tutkusu, polis babasından gelen ülkeye hizmet bilinci Seher’i bu yeni Köroğlu destanının kahramanı yapacak. Seher, sesi ve cesaretiyle zalimlere savaş açan Ali’nin en büyük destekçisi olacak.

BİR ZAMANLAR İSTANBUL DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Cihangir Ceyhan - Ali

Alina Boz - Seher

Hüseyin Avni Danyal - Çetin

Murat Daltaban - Kenan

Deniz Celiloğlu - Emin

Kaan Taşaner - Gökhan