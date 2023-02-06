TV yayın akışı 6 Şubat Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
06 Şubat 2023 Pazartesi, 09:40
<p>Haftaya başladığımız pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 6 Şubat Salı günü TV yayın akışı...</p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI    20:00  Yaşamak Güzel Şey </p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI        20:00 Yasak Elma</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI      20:00 Ömer</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI        20:00 Güldür Güldür Show</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI              20:00 Survivor 2023</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI           21:00 Alparslan: Büyük Selçuklu</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI              20:00 Bir Küçük Gün Işığı</p>

Haftaya başladığımız pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 6 Şubat Salı günü TV yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI    20:00  Yaşamak Güzel Şey 

FOX TV YAYIN AKIŞI        20:00 Yasak Elma

STAR TV YAYIN AKIŞI      20:00 Ömer

SHOW TV YAYIN AKIŞI        20:00 Güldür Güldür Show

TV8 YAYIN AKIŞI              20:00 Survivor 2023

TRT 1 YAYIN AKIŞI           21:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

ATV YAYIN AKIŞI              20:00 Bir Küçük Gün Işığı

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Sihirli Annem</p> <p>09:00 Neler Oluyor Hayatta?</p> <p>11:00 Hayat Şarkısı</p> <p>13:00 Gelinim Mutfakta</p> <p>16:00 Aşk Ve Umut</p> <p>17:00 Hicran</p> <p>18:30 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Yaşamak Güzel Şey </p> <p>22:15 Yaşamak Güzel Şey </p> <p>00:15 O Kız</p> <p>02:45 Gelinim Mutfakta</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Hayat Şarkısı

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk Ve Umut

17:00 Hicran

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Yaşamak Güzel Şey 

22:15 Yaşamak Güzel Şey 

00:15 O Kız

02:45 Gelinim Mutfakta

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:15 İlker Karagöz İle Çalar Saat</p> <p>10:35 Ekonomi Arası</p> <p>10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün</p> <p>12:45 Kapımdaki Dedektif</p> <p>14:00 Ego</p> <p>16:45 Yalnız Kalpler</p> <p>19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Yasak Elma</p> <p>23:30 Ego</p> <p>02:00 Yalnız Kalpler</p> <p>02:45 En Hamarat Benim</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:15 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:35 Ekonomi Arası

10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:45 Kapımdaki Dedektif

14:00 Ego

16:45 Yalnız Kalpler

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Yasak Elma

23:30 Ego

02:00 Yalnız Kalpler

02:45 En Hamarat Benim

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Mesut Yar İle Bugün</p> <p>09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde</p> <p>16:00 Söz</p> <p>18:15 Star Haber</p> <p>19:00 Toprak İle Fidan</p> <p>20:00 Ömer</p> <p>00:30 Yerli Dizi Tekrar</p> <p>02:30 Toprak İle Fidan</p> <p>03:30 Baba Ocağı</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Toprak İle Fidan

20:00 Ömer

00:30 Yerli Dizi Tekrar

02:30 Toprak İle Fidan

03:30 Baba Ocağı

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Yeni Gelin</p> <p>08:00 Bu Sabah</p> <p>10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk</p> <p>12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi</p> <p>15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme</p> <p>18:25 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Güldür Güldür Show</p> <p>00:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:15 8’de Sağlık</p> <p>08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa</p> <p>11:15 Survivor 2023</p> <p>12:15 Survivor Panorama</p> <p>15:00 Canım Annem</p> <p>16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz</p> <p>20:00 Survivor 2023</p> <p>00:15 Survivor Ekstra</p> <p>01:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:15 Survivor 2023

12:15 Survivor Panorama

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2023

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>05:20 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı</p> <p>05:25 Hangimiz Sevmedik</p> <p>08:45 Bu Toprağın Sesi</p> <p>10:30 Alişan İle Hayata Gülümse</p> <p>13:10 Kalk Gidelim</p> <p>14:50 Adını Sen Koy</p> <p>16:15 Seksenler</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>19:55 İddiaların Aksine</p> <p>20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu</p> <p>00:10 Al Sancak</p> <p>02:10 Adını Sen Koy</p> <p>03:10 Seksenler</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:20 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:25 Hangimiz Sevmedik

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:10 Kalk Gidelim

14:50 Adını Sen Koy

16:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

00:10 Al Sancak

02:10 Adını Sen Koy

03:10 Seksenler

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:45 Hercai</p> <p>08:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert</p> <p>13:00 ATV Gün Ortası</p> <p>14:00 Mutfak Bahane</p> <p>16:00 Esra Erol’da</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Bir Küçük Gün Işığı</p> <p>00:20 Kuruluş Osman</p> <p>03:35 Mutfak Bahane</p>

ATV YAYIN AKIŞI

06:45 Hercai

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Küçük Gün Işığı

00:20 Kuruluş Osman

03:35 Mutfak Bahane

Film dizi hangi film/dizi var?

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