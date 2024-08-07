TV yayın akışı 7 Ağustos Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 7 Ağustos Çarşamba günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 7 Ağustos Çarşamba TV rehberi...

cumhuriyet.com.tr
07 Ağustos 2024 Çarşamba, 09:28
TV yayın akışı 7 Ağustos Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Her gün birbirinden çeşitli programlar, diziler ve filmler televizyon ekranlarından seyirci ile buluşuyor. Televizyonda bir şeyler izlemek isteyenler bugün TV'de ne var? sorusunun yanıtını arıyor. Televizyon kanallarının yayın akışı programları her gün güncelleniyor. 7 Ağustos TV yayın akışı ve TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı haberimizde...

TV yayın akışı 7 Ağustos Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Sen Anlat Karadeniz

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Oflu Hoca Trakya'da (Yerli Sinema)

16:00 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Hamburg-İstanbul Hattı (Yabancı Sinema)

22:40 Tuzak (Yabancı Sinema)

02:30 Ateş Kuşları

05:00 Kaçak

TV yayın akışı 7 Ağustos Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

09:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Ayazın Sonu Güneş

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Turnike

23:45 Çok Akustik

01:45 Gelinim Mutfakta

04:15 Ya Çok Seversen

TV yayın akışı 7 Ağustos Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Güzel Günler

09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:00 Sandık Kokusu

15:00 Bahar

18:30 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Mucize Aşk (Yerli Sinema)

02:15 Çiçek (Yerli Sinema)

04:00 Aziz

TV yayın akışı 7 Ağustos Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İki Aile

09:00 Sefirin Kızı

11:00 Aramızda Kalsın

13:30 Kiralık Aşk

16:15 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Hababam Sınıfı Güle Güle (Yerli Sinema)

22:00 Çınar Ağacı (Yerli Sinema)

00:00 Çınar Ağacı (Yerli Sinema)

02:00 İstanbullu Gelin

04:00 Kiralık Aşk

05:30 Erkenci Kuş

TV yayın akışı 7 Ağustos Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:15 8’de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

09:45 MasterChef Türkiye

13:45 Gazete Magazin Yaz

15:45 Çarkıfelek

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 MasterChef Türkiye

02:30 Gazete Magazin Yaz

04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

TV yayın akışı 7 Ağustos Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:20 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:30 Şehirden Uzakta

09:30 Kasaba Doktoru

12:40 Lingo Türkiye

14:00 Seksenler

15:30 Gönül Dağı

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Aşk Tarifi (Yabancı Sinema)

22:20 Mehmed: Fetihler Sultanı

01:20 Aşk Tarifi (Yabancı Sinema)

03:20 Gönül Dağı

TV yayın akışı 7 Ağustos Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Aşk Mantık İntikam

13:00 Kiraz Mevsimi

16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

19:00 NOW Ana Haber

20:00 Ah Be Birader (Yabancı Sinema)

22:15 Maskeli Beşler İntikam Peşinde (Yerli Sinema)

00:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

02:45 Mucize Doktor

05:00 Son Yaz

06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

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