TV yayın akışı 7 Aralık Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 7 Aralık Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 5 Aralık günü tv yayın akışı...

cumhuriyet.com.tr
07 Aralık 2024 Cumartesi, 09:12
TV yayın akışı 7 Aralık Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

7 Aralık Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 7 Aralık Cumartesi tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI: Yalan 20:00

NOW  YAYIN AKIŞI: Yabani 20:00 

STAR TV YAYIN AKIŞI: Sahipsizler 20:00 

SHOW TV YAYIN AKIŞI: Güldür Güldür Show 20:00

TV8 YAYIN AKIŞI: MasterChef 20:00 

TRT 1 YAYIN AKIŞI: Gönül Dağı 20.00

ATV YAYIN AKIŞI: Holding 20:00

TV yayın akışı 7 Aralık Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Kızılcık Şerbeti

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Sandık Kokusu

15:30 Siyah Kalp

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Deha

02:00 Sandık Kokusu

04:15 Kızılcık Şerbeti

TV yayın akışı 7 Aralık Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Akıncı Çizgi Dizi

10:20 Akıncı Çizgi Dizi

11:00 Holding

13:15 Sümela'nın Şifresi Temel (Yerli Sinema)

15:10 Bir Gece Masalı

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Holding

22:40 Meg: Derinlerdeki Dehşet (Yabancı Sinema)

00:50 Meg: Derinlerdeki Dehşet (Yabancı Sinema)

02:50 Aldatmak

05:40 Hercai

TV yayın akışı 7 Aralık Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Afili Aşk

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Arka Sokaklar

16:00 Annem Ankara

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Yalan

00:15 Uzak Şehir

02:45 Müzik Arası

03:45 Poyraz Karayel

TV yayın akışı 7 Aralık Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Memet Özer İle Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

13:00 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet

15:45 Kızıl Goncalar

16:30 Aşk Evlilik Boşanma

19:00 Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yabani

23:45 Hudutsuz Sevda

02:30 Her Yerde Sen

05:00 Kefaret

06:00 Senden Daha Güzel

TV yayın akışı 7 Aralık Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İki Aile

08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:30 Sahipsizler

12:30 Yerli Dizi Tekrarı

15:45 Sahipsizler

19:00 Star Haber

20:00 Sahipsizler

23:00 Belalı Karakol (Yabancı Sinema)

01:00 Belalı Karakol (Yabancı Sinema)

02:45 Erkenci Kuş

05:00 Baba Ocağı

TV yayın akışı 7 Aralık Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:30 Süper 1 Takım

08:00 Türkiye'nin Doktorları

09:00 Çöller Kasırgası (Yabancı Sinema)

10:45 Komançı İstasyonu (Yabancı Sinema)

12:15 Gazete Magazin

17:15 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Gazete Magazin

02:45 Sinema

TV yayın akışı 7 Aralık Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:45 Beni Böyle Sev

08:05 Yedi Numara

09:00 Yeditepe İstanbul

10:00 Hayallerinin Peşinde

11:30 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

14:30 Teşkilat

17:45 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:50 Teşkilat

04:10 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

TV rehberi trt TV 8

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