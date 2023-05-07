TV yayın akışı 7 Mayıs Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
07 Mayıs 2023 Pazar, 10:09
<p>Hafta sonunun son günü olan Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 7 Mayıs Pazar günü tv yayın akışı...</p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Yargı</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 EGO</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Güzel Günler</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Çok Güzel Hareketler 2</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 Survivor 2023</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Ana Haber</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Kim Milyoner Olmak İster</p>

Hafta sonunun son günü olan Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 7 Mayıs Pazar günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Yargı

FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 EGO

SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Güzel Günler

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Çok Güzel Hareketler 2

TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 Survivor 2023

TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Ana Haber

ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Kim Milyoner Olmak İster

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:30 Çalar Saat Hafta Sonu</p> <p>11:15 Ekonomi Arası</p> <p>11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi</p> <p>13:00 Su Korucuları Geleceğin Beşlisi</p> <p>14:45 Gülcemal</p> <p>16:00 Adım Farah</p> <p>19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu</p> <p>20:00 EGO</p> <p>23:45 Tetikçinin Oğlu</p> <p>02:45 Yasak Elma</p> <p>04:30 Her Yerde Sen</p> <p>06:00 Yalnız Kalpler</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13:00 Su Korucuları Geleceğin Beşlisi

14:45 Gülcemal

16:00 Adım Farah

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 EGO

23:45 Tetikçinin Oğlu

02:45 Yasak Elma

04:30 Her Yerde Sen

06:00 Yalnız Kalpler

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:45 Yabancı Damat</p> <p>08:15 Konuştukça</p> <p>09:20 Set Ekstra</p> <p>09:45 Magazin D Pazar</p> <p>13:00 Arda ile Omuz Omuza</p> <p>14:00 Veda Mektubu</p> <p>16:15 Üç Kız Kardeş</p> <p>18:30 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Yargı</p> <p>00:15 Kraliçe</p> <p>02:30 Kuzey Güney</p> <p>03:45 5N1K</p> <p>04:45 Kavak Yelleri</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:45 Yabancı Damat

08:15 Konuştukça

09:20 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Arda ile Omuz Omuza

14:00 Veda Mektubu

16:15 Üç Kız Kardeş

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Yargı

00:15 Kraliçe

02:30 Kuzey Güney

03:45 5N1K

04:45 Kavak Yelleri

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:30 Yüz Yıllık Mucize</p> <p>08:30 Gülseren Budayıcıoğlu ile Seni Dinliyorum</p> <p>09:30 Bir Şansım Olsa</p> <p>10:30 Ayrıcalıklı Rotalar</p> <p>11:00 Tülin Şahin ile Moda</p> <p>12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk</p> <p>14:00 Yalı Çapkını</p> <p>16:00 Ömer</p> <p>18:15 Star Haber</p> <p>19:00 Çok Güzel Hareketler 2</p> <p>20:00 Çok Güzel Hareketler 2</p> <p>23:30 Çöp Adam</p> <p>02:30 Bir Şansım Olsa</p> <p>03:15 Vahe ile Evdeki Mutluluk</p> <p>04:45 Türk Müziği</p> <p>05:45 Söz</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:30 Yüz Yıllık Mucize

08:30 Gülseren Budayıcıoğlu ile Seni Dinliyorum

09:30 Bir Şansım Olsa

10:30 Ayrıcalıklı Rotalar

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Yalı Çapkını

16:00 Ömer

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 Çöp Adam

02:30 Bir Şansım Olsa

03:15 Vahe ile Evdeki Mutluluk

04:45 Türk Müziği

05:45 Söz

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Güzel Günler</p> <p>08:15 Sahte Kabadayı</p> <p>10:00 Pazar Sürprizi</p> <p>13:00 Bir Şansım Olsa</p> <p>14:30 Aile</p> <p>18:25 Hafta Sonu Ana Haber</p> <p>20:00 Güzel Günler</p> <p>00:15 Kızılcık Şerbeti</p> <p>03:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Güzel Günler

08:15 Sahte Kabadayı

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Aile

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güzel Günler

00:15 Kızılcık Şerbeti

03:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>05:15 Ege'nin Hamsisi</p> <p>08:30 Uyanış: Büyük Selçuklu</p> <p>11:45 Enine Boyuna</p> <p>13:00 Alparslan: Büyük Selçuklu</p> <p>15:36 Propaganda Konuşmaları</p> <p>20:00 Ana Haber</p> <p>21:00 Propaganda Konuşmaları</p> <p>21:45 Teşkilat</p> <p>01:00 3'te 3</p> <p>02:30 Alparslan: Büyük Selçuklu</p> <p>05:00 3'te 3</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:15 Ege'nin Hamsisi

08:30 Uyanış: Büyük Selçuklu

11:45 Enine Boyuna

13:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

15:36 Propaganda Konuşmaları

20:00 Ana Haber

21:00 Propaganda Konuşmaları

21:45 Teşkilat

01:00 3'te 3

02:30 Alparslan: Büyük Selçuklu

05:00 3'te 3

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:20 Hercai</p> <p>07:30 atv'De Hafta Sony</p> <p>10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet</p> <p>11:30 Dizi TV</p> <p>12:15 Ben Bu Cihana Sığmazam</p> <p>15:30 Kardeşlerim</p> <p>19:00 atv Ana Haber</p> <p>20:00 Kim Milyoner Olmak İster</p> <p>00:20 Kuruluş Osman</p> <p>03:30 Ben Bu Cihana Sığmazam</p>

ATV YAYIN AKIŞI

06:20 Hercai

07:30 atv'De Hafta Sony

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:30 Dizi TV

12:15 Ben Bu Cihana Sığmazam

15:30 Kardeşlerim

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

00:20 Kuruluş Osman

03:30 Ben Bu Cihana Sığmazam

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Doğduğun Ev Kaderindir</p> <p>08:30 Türkiye'nin Doktorları</p> <p>10:00 Kasabadaki Yabancı</p> <p>12:30 Survivor Panaroma</p> <p>15:15 O Ses Türkiye</p> <p>20:00 Survivor 2023</p> <p>00:15 Survivor Ekstra</p> <p>01:30 Gazete Magazin</p> <p>03:15 Kırmızı Oda</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Doğduğun Ev Kaderindir

08:30 Türkiye'nin Doktorları

10:00 Kasabadaki Yabancı

12:30 Survivor Panaroma

15:15 O Ses Türkiye

20:00 Survivor 2023

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Gazete Magazin

03:15 Kırmızı Oda

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