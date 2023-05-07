TV yayın akışı 7 Mayıs Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Hafta sonunun son günü olan Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 7 Mayıs Pazar günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Yargı
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 EGO
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Güzel Günler
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Çok Güzel Hareketler 2
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 Survivor 2023
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Ana Haber
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Kim Milyoner Olmak İster
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13:00 Su Korucuları Geleceğin Beşlisi
14:45 Gülcemal
16:00 Adım Farah
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 EGO
23:45 Tetikçinin Oğlu
02:45 Yasak Elma
04:30 Her Yerde Sen
06:00 Yalnız Kalpler
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:45 Yabancı Damat
08:15 Konuştukça
09:20 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Arda ile Omuz Omuza
14:00 Veda Mektubu
16:15 Üç Kız Kardeş
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Yargı
00:15 Kraliçe
02:30 Kuzey Güney
03:45 5N1K
04:45 Kavak Yelleri
STAR TV YAYIN AKIŞI
06:30 Yüz Yıllık Mucize
08:30 Gülseren Budayıcıoğlu ile Seni Dinliyorum
09:30 Bir Şansım Olsa
10:30 Ayrıcalıklı Rotalar
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Yalı Çapkını
16:00 Ömer
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Çöp Adam
02:30 Bir Şansım Olsa
03:15 Vahe ile Evdeki Mutluluk
04:45 Türk Müziği
05:45 Söz
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Güzel Günler
08:15 Sahte Kabadayı
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Aile
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güzel Günler
00:15 Kızılcık Şerbeti
03:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:15 Ege'nin Hamsisi
08:30 Uyanış: Büyük Selçuklu
11:45 Enine Boyuna
13:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
15:36 Propaganda Konuşmaları
20:00 Ana Haber
21:00 Propaganda Konuşmaları
21:45 Teşkilat
01:00 3'te 3
02:30 Alparslan: Büyük Selçuklu
05:00 3'te 3
ATV YAYIN AKIŞI
06:20 Hercai
07:30 atv'De Hafta Sony
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:30 Dizi TV
12:15 Ben Bu Cihana Sığmazam
15:30 Kardeşlerim
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
00:20 Kuruluş Osman
03:30 Ben Bu Cihana Sığmazam
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Doğduğun Ev Kaderindir
08:30 Türkiye'nin Doktorları
10:00 Kasabadaki Yabancı
12:30 Survivor Panaroma
15:15 O Ses Türkiye
20:00 Survivor 2023
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Gazete Magazin
03:15 Kırmızı Oda
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