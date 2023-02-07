TV yayın akışı 7 Şubat Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
07 Şubat 2023 Salı, 17:46
<p>Hafta ortasına yaklaştığımız salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 7 Şubat Salı günü TV yayın akışı...</p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI    20:00  Son Durum ''Deprem Özel''</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI        19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI      20:00 NTV - Star TV Ortak Yayın</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI        20:00 Fatih Altaylı İle Teke Tek Deprem Özel</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI              07:00 Deprem Özel/ TV8-NTV Ortak Yayın</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI           20:00 Yürek Çıkmazı</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI              21:00 ATV - A Haber Deprem Özel</p>

Hafta ortasına yaklaştığımız salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 7 Şubat Salı günü TV yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI    20:00  Son Durum ''Deprem Özel''

FOX TV YAYIN AKIŞI        19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

STAR TV YAYIN AKIŞI      20:00 NTV - Star TV Ortak Yayın

SHOW TV YAYIN AKIŞI        20:00 Fatih Altaylı İle Teke Tek Deprem Özel

TV8 YAYIN AKIŞI              07:00 Deprem Özel/ TV8-NTV Ortak Yayın

TRT 1 YAYIN AKIŞI           20:00 Yürek Çıkmazı

ATV YAYIN AKIŞI              21:00 ATV - A Haber Deprem Özel

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Son Durum ''Deprem Özel''</p> <p>09:00 Neler Oluyor Hayatta?</p> <p>11:00 Kanal D Haber Gün Arası</p> <p>12:30 Son Durum ''Deprem Özel''</p> <p>19:00 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Son Durum ''Deprem Özel''</p> <p>00:15 Yargı</p> <p>03:00 Yeniden Başlamak</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Son Durum ''Deprem Özel''

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Kanal D Haber Gün Arası

12:30 Son Durum ''Deprem Özel''

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Son Durum ''Deprem Özel''

00:15 Yargı

03:00 Yeniden Başlamak

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:15 İlker Karagöz İle Çalar Saat</p> <p>19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:15 İlker Karagöz İle Çalar Saat

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 NTV - Star TV Ortak Yayın</p> <p>18:00 Star Ana Haber</p> <p>20:00 NTV - Star TV Ortak Yayın</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 NTV - Star TV Ortak Yayın

18:00 Star Ana Haber

20:00 NTV - Star TV Ortak Yayın

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Aziz</p> <p>08:00 Bu Sabah</p> <p>10:00 Güzel Günler</p> <p>12:00 Show Ana Haber (Deprem Özel)</p> <p>15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme (Deprem Özel)</p> <p>18:45 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Fatih Altaylı İle Teke Tek Deprem Özel</p> <p>22:00 Kübra Par'la Açık ve Net Özel</p> <p>02:00 Kızılcık Şerbeti</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aziz

08:00 Bu Sabah

10:00 Güzel Günler

12:00 Show Ana Haber (Deprem Özel)

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme (Deprem Özel)

18:45 Show Ana Haber

20:00 Fatih Altaylı İle Teke Tek Deprem Özel

22:00 Kübra Par'la Açık ve Net Özel

02:00 Kızılcık Şerbeti

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Deprem Özel/ TV8-NTV Ortak Yayın</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

07:00 Deprem Özel/ TV8-NTV Ortak Yayın

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>05:38 İstiklal Marşı ve Günün Programı</p> <p>05:40 TRT Haber Ortak Yayını</p> <p>13:15 Kasaba Doktoru</p> <p>15:30 Adını Sen Koy</p> <p>16:45 Yürek Çıkmazı</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>19:55 İddiaların Aksine</p> <p>20:00 Yürek Çıkmazı</p> <p>00:15 Yerli Dizi</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:38 İstiklal Marşı ve Günün Programı

05:40 TRT Haber Ortak Yayını

13:15 Kasaba Doktoru

15:30 Adını Sen Koy

16:45 Yürek Çıkmazı

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Yürek Çıkmazı

00:15 Yerli Dizi

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>10:00 ATV - A Haber Deprem Özel</p> <p>13:00 ATV Gün Ortası</p> <p>14:00 ATV - A Haber Deprem Özel</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>21:00 ATV - A Haber Deprem Özel</p>

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 ATV - A Haber Deprem Özel

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 ATV - A Haber Deprem Özel

19:00 ATV Ana Haber

21:00 ATV - A Haber Deprem Özel

Film dizi hangi film/dizi var?

En Çok Okunan Haberler