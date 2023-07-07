TV yayın akışı 7 Temmuz Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle Perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 7 Temmuz Cuma günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Kısmet
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Güldür Güldür Show
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Kurtarıcı
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye All Star
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Hayatımın Neşesi
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Terminatör: Kara Kader
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Sen Çal Kapımı
13:00 Kısmet
16:00 Eşim Benzerim Yok
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Kısmet
02:15 Eşim Benzerim Yok
04:45 Aşk Yeniden
06:00 İnadına Aşk
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:15 Yabancı Damat
07:45 Afilli Aşk
09:15 Yaprak Dökümü
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:40 Kanal D Ana Haber
23:15 Düşüş
01:15 Düşüş
03:45 Poyraz Karayel
04:45 Kavak Yelleri
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Yeşil Vadi'nin Kızı
10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
13:00 Kızılcık Şerbeti
15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı
18:25 Show Ana Haber
20:00 Sakar Şakir
21:45 Kurtarıcı
23:45 Sakar Şakir
01:30 Kurtarıcı
03:00 Maviye Sürgün
05:15 Yeşil Vadi’nin Kızı
STAR TV YAYIN AKIŞI
06:00 Sefirin Kızı
07:00 Ada Masalı
09:30 Aramızda Kalsın
12:00 Erkenci Kuş
14:00 Kiralık Aşk
16:00 Sefirin Kızı
19:00 Star Ana Haber
20:00 Yalı Çapkını
23:00 İbo Show
02:00 Aramızda Kalsın
04:00 Kiralık Aşk
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8’de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
11:15 MasterChef Türkiye All Star
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
02:45 Dizi
04:45 Canım Annem
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:10 Adını Sen Koy
09:00 Kalk Gidelim
12:15 Şehirden Uzakta
13:15 Seksenler
16:10 Diriliş "Ertuğrul"
19:00 Ana Haber
20:00 Hayatımın Neşesi
02:00 Kalk Gidelim
04:00 Seksenler
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kardeşlerim
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti
16:00 Üvey Anne
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Terminatör: Kara Kader
22:20 Bad Boys: Her Zaman Çılgın
00:40 Vermem Seni Ellere
03:40 Arabulucu
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