TV yayın akışı 7 Temmuz Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
07 Temmuz 2023 Cuma, 10:33
<p>Cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle Perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte,<strong> 7 Temmuz Cuma günü tv yayın akışı...</strong></p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 </p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI       20:00 Kısmet</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI    20:00 Güldür Güldür Show</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Kurtarıcı</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI             20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI          20:00 Hayatımın Neşesi</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI            20:00 Terminatör: Kara Kader</p>

Cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle Perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 7 Temmuz Cuma günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 

FOX TV YAYIN AKIŞI       20:00 Kısmet

SHOW TV YAYIN AKIŞI    20:00 Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Kurtarıcı

TV8 YAYIN AKIŞI             20:00 MasterChef Türkiye All Star

TRT 1 YAYIN AKIŞI          20:00 Hayatımın Neşesi

ATV YAYIN AKIŞI            20:00 Terminatör: Kara Kader

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:30 Çalar Saat</p> <p>10:00 Sen Çal Kapımı</p> <p>13:00 Kısmet</p> <p>16:00 Eşim Benzerim Yok</p> <p>19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Kısmet</p> <p>02:15 Eşim Benzerim Yok</p> <p>04:45 Aşk Yeniden</p> <p>06:00 İnadına Aşk</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Sen Çal Kapımı

13:00 Kısmet

16:00 Eşim Benzerim Yok

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Kısmet

02:15 Eşim Benzerim Yok

04:45 Aşk Yeniden

06:00 İnadına Aşk

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>06:15 Yabancı Damat</p> <p>07:45 Afilli Aşk</p> <p>09:15 Yaprak Dökümü</p> <p>11:00 Magazin D Yaz</p> <p>12:00 Kanal D Haber Gün Arası</p> <p>13:00 Gelinim Mutfakta</p> <p>16:00 Aşk-ı Memnu</p> <p>18:40 Kanal D Ana Haber</p> <p>23:15 Düşüş</p> <p>01:15 Düşüş</p> <p>03:45 Poyraz Karayel</p> <p>04:45 Kavak Yelleri</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI 

06:15 Yabancı Damat

07:45 Afilli Aşk

09:15 Yaprak Dökümü

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:40 Kanal D Ana Haber

23:15 Düşüş

01:15 Düşüş

03:45 Poyraz Karayel

04:45 Kavak Yelleri

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>08:00 Yeşil Vadi'nin Kızı</p> <p>10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi</p> <p>13:00 Kızılcık Şerbeti</p> <p>15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı</p> <p>18:25 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Sakar Şakir</p> <p>21:45 Kurtarıcı</p> <p>23:45 Sakar Şakir</p> <p>01:30 Kurtarıcı</p> <p>03:00 Maviye Sürgün</p> <p>05:15 Yeşil Vadi’nin Kızı</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

08:00 Yeşil Vadi'nin Kızı

10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

13:00 Kızılcık Şerbeti

15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı

18:25 Show Ana Haber

20:00 Sakar Şakir

21:45 Kurtarıcı

23:45 Sakar Şakir

01:30 Kurtarıcı

03:00 Maviye Sürgün

05:15 Yeşil Vadi’nin Kızı

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>06:00 Sefirin Kızı</p> <p>07:00 Ada Masalı</p> <p>09:30 Aramızda Kalsın</p> <p>12:00 Erkenci Kuş</p> <p>14:00 Kiralık Aşk</p> <p>16:00 Sefirin Kızı</p> <p>19:00 Star Ana Haber</p> <p>20:00 Yalı Çapkını</p> <p>23:00 İbo Show</p> <p>02:00 Aramızda Kalsın</p> <p>04:00 Kiralık Aşk</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI 

06:00 Sefirin Kızı

07:00 Ada Masalı

09:30 Aramızda Kalsın

12:00 Erkenci Kuş

14:00 Kiralık Aşk

16:00 Sefirin Kızı

19:00 Star Ana Haber

20:00 Yalı Çapkını

23:00 İbo Show

02:00 Aramızda Kalsın

04:00 Kiralık Aşk

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:15 8’de Sağlık</p> <p>08:30 Doğduğun Ev Kaderindir</p> <p>11:15 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>15:00 Canım Annem</p> <p>16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz</p> <p>02:45 Dizi</p> <p>04:45 Canım Annem</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

11:15 MasterChef Türkiye All Star

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

02:45 Dizi

04:45 Canım Annem

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:10 Adını Sen Koy</p> <p>09:00 Kalk Gidelim</p> <p>12:15 Şehirden Uzakta</p> <p>13:15 Seksenler</p> <p>16:10 Diriliş "Ertuğrul"</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>20:00 Hayatımın Neşesi</p> <p>02:00 Kalk Gidelim </p> <p>04:00 Seksenler</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:10 Adını Sen Koy

09:00 Kalk Gidelim

12:15 Şehirden Uzakta

13:15 Seksenler

16:10 Diriliş "Ertuğrul"

19:00 Ana Haber

20:00 Hayatımın Neşesi

02:00 Kalk Gidelim 

04:00 Seksenler

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>08:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>10:00 Kardeşlerim</p> <p>13:00 ATV Gün Ortası</p> <p>14:00 Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti</p> <p>16:00 Üvey Anne</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Terminatör: Kara Kader</p> <p>22:20 Bad Boys: Her Zaman Çılgın</p> <p>00:40 Vermem Seni Ellere</p> <p>03:40 Arabulucu</p>

ATV YAYIN AKIŞI 

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti

16:00 Üvey Anne

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Terminatör: Kara Kader

22:20 Bad Boys: Her Zaman Çılgın

00:40 Vermem Seni Ellere

03:40 Arabulucu

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