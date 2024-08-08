TV yayın akışı 8 Ağustos Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 8 Ağustos Perşembe günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 8 Ağustos Perşembe TV rehberi...

08 Ağustos 2024 Perşembe, 09:16
TV yayın akışı 8 Ağustos Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Her gün birbirinden çeşitli programlar, diziler ve filmler televizyon ekranlarından seyirci ile buluşuyor. Televizyonda bir şeyler izlemek isteyenler bugün TV'de ne var? sorusunun yanıtını arıyor. Televizyon kanallarının yayın akışı programları her gün güncelleniyor. 7 Ağustos TV yayın akışı ve TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı haberimizde...

TV yayın akışı 8 Ağustos Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Güzel Günler

09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:00 Sandık Kokusu

15:00 Bahar

18:30 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Çiçek Abbas (Yerli Sinema)

01:30 Kayıp İnci

03:45 Aziz

TV yayın akışı 8 Ağustos Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

06:00 Kaçak

07:00 Bir Küçük Gün Işığı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Sen Anlat Karadeniz

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Maide'nin Altın Günü (Yerli Sinema)

16:00 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Alan

00:20 Anlaşma (Yabancı Sinema)

02:30 Ateş Kuşları

05:00 Kaçak

TV yayın akışı 8 Ağustos Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

09:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 İnci Taneleri

16:00 Ayazın Sonu Güneş

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Aşk-ı Memnu

21:45 Aşk-ı Memnu

23:30 İntikam (Yabancı Sinema)

01:45 Gelinim Mutfakta

04:00 Ya Çok Seversen

TV yayın akışı 8 Ağustos Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İki Aile

09:00 Sefirin Kızı

11:00 Aramızda Kalsın

13:30 Kiralık Aşk

16:15 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Deliha (Yerli Sinema)

22:00 Deliha (Yerli Sinema)

00:30 İstanbullu Gelin

03:00 Kiralık Aşk

05:00 Erkenci Kuş

TV yayın akışı 8 Ağustos Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:15 8’de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

09:45 MasterChef Türkiye

13:45 Gazete Magazin Yaz

15:45 Çarkıfelek

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular

02:30 Gazete Magazin Yaz

04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

TV yayın akışı 8 Ağustos Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:00 İstiklal Marşı ve Günün Programı

06:05 Şehirden Uzakta

09:50 Kara Ağaç Destanı

12:40 Lingo Türkiye

14:00 Gönül Dağı

17:00 Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları Voleybol Yarı Final Karşılaşması "Brezilya-ABD"

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Set Sayısı

21:00 Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları Voleybol Yarı Final Karşılaşması "Türkiye-İtalya"

23:10 3'Te 3

02:00 Sen Türkülerini Söyle

02:50 Gönül Dağı

TV yayın akışı 8 Ağustos Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Aşk Mantık İntikam

13:00 Kiraz Mevsimi

14:15 Ah Be Birader (Yerli Sinema)

16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

19:00 Now Ana Haber

20:00 Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda (Yerli Sinema)

22:30 Hudutsuz Sevda

01:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

03:45 Yasak Elma

05:00 Son Yaz

06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

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