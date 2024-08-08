TV yayın akışı 8 Ağustos Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 8 Ağustos Perşembe günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 8 Ağustos Perşembe TV rehberi...
Her gün birbirinden çeşitli programlar, diziler ve filmler televizyon ekranlarından seyirci ile buluşuyor. Televizyonda bir şeyler izlemek isteyenler bugün TV'de ne var? sorusunun yanıtını arıyor. Televizyon kanallarının yayın akışı programları her gün güncelleniyor. 7 Ağustos TV yayın akışı ve TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı haberimizde...
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Güzel Günler
09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:00 Sandık Kokusu
15:00 Bahar
18:30 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Çiçek Abbas (Yerli Sinema)
01:30 Kayıp İnci
03:45 Aziz
ATV YAYIN AKIŞI
06:00 Kaçak
07:00 Bir Küçük Gün Işığı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Sen Anlat Karadeniz
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Maide'nin Altın Günü (Yerli Sinema)
16:00 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Alan
00:20 Anlaşma (Yabancı Sinema)
02:30 Ateş Kuşları
05:00 Kaçak
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
09:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 İnci Taneleri
16:00 Ayazın Sonu Güneş
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Aşk-ı Memnu
21:45 Aşk-ı Memnu
23:30 İntikam (Yabancı Sinema)
01:45 Gelinim Mutfakta
04:00 Ya Çok Seversen
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İki Aile
09:00 Sefirin Kızı
11:00 Aramızda Kalsın
13:30 Kiralık Aşk
16:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Deliha (Yerli Sinema)
22:00 Deliha (Yerli Sinema)
00:30 İstanbullu Gelin
03:00 Kiralık Aşk
05:00 Erkenci Kuş
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:15 8’de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
09:45 MasterChef Türkiye
13:45 Gazete Magazin Yaz
15:45 Çarkıfelek
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular
02:30 Gazete Magazin Yaz
04:30 Doğduğun Ev Kaderindir
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:00 İstiklal Marşı ve Günün Programı
06:05 Şehirden Uzakta
09:50 Kara Ağaç Destanı
12:40 Lingo Türkiye
14:00 Gönül Dağı
17:00 Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları Voleybol Yarı Final Karşılaşması "Brezilya-ABD"
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Set Sayısı
21:00 Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları Voleybol Yarı Final Karşılaşması "Türkiye-İtalya"
23:10 3'Te 3
02:00 Sen Türkülerini Söyle
02:50 Gönül Dağı
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Aşk Mantık İntikam
13:00 Kiraz Mevsimi
14:15 Ah Be Birader (Yerli Sinema)
16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19:00 Now Ana Haber
20:00 Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda (Yerli Sinema)
22:30 Hudutsuz Sevda
01:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
03:45 Yasak Elma
05:00 Son Yaz
06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
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