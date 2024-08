Yayınlanma: 07.08.2024 - 10:02

Güncelleme: 07.08.2024 - 10:02

Ah Be Birader filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Ahmet Kapucu üstleniyor. Peki, Ah Be Birader filminin konusu ne? Ah Be Birader filminin oyuncuları kim?

AH BE BİRADER FİLMİNİN KONUSU NE?

Birbirlerinden çok farklı yaşayan iki kardeşin hikâyesi konu edilen Ah Be Birader’de Anıl İlter’in Ali, Ufuk Özkan’ın Orhan rollerine hayat verdiği filmde, Orhan oldukça atılgan ve korkusuz bir adamdır. Piyasa da hiçbir zaman parasını bırakmayan yeraltı dünyasının sevdiği saydığı bir adamdır ve çevresine topladığı adamları ile tefecilik yapmaktadır. Orhan’ın hayatında kadınların biri gelir biri gider. Beyaz yakalı düz bir hayatı kendine seçen Ali, oldukça çekingen bir adamdır ve bir gün evlenmek istediği kadına yüzük alırken bir soygunun ortasında kalır. Başına türlü belalar gelince de yeraltı dünyasında tefecilik yapan abisine sığınır.

AH BE BİRADER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ufuk Özkan

Anıl İlter

Sevcan Yaşar

Çetin Altay

Serkan Kuru

Ersin Olgaç

Muzaffer Aksoy

Hasan Elmas

Betül Dinçer

AH BE BİRADER FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Ah Be Birader filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.2 olarak belirlendi.